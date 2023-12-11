https://ukraina.ru/20231211/1051927722.html

Виновного в гибели помощника Залужного выпустили из тюрьмы под "личное обязательство"

Виновного в гибели помощника Залужного выпустили из тюрьмы под "личное обязательство" - 11.12.2023 Украина.ру

Виновного в гибели помощника Залужного выпустили из тюрьмы под "личное обязательство"

Офицеру из аппарата главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Олегу Тимченко, который подарил гранаты помощнику Главкома ВСУ Геннадию Частякову, что позже привело к его гибели, суд избрал меру пресечения в виде личного обязательства. Об этом 11 декабря сообщила пресс-служба Специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона

2023-12-11T20:33

2023-12-11T20:33

2023-12-11T20:34

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Статья 179 Уголовно-процессуального кодекса Украины ("Личное обязательство") предполагает исполнение подозреваемым обязательств, возложенных на него судом и предусмотренных ст. 194 УПК Украины ("Применение меры пресечения"). Согласно статье, покидая суд под личное обязательство, подозреваемый обязан являться к определённому должностному лицу с установленной периодичностью и оставаться в населённом пункте, в котором зарегистрирован, проживает или пребывает. Кроме того, он должен уведомлять следователя о смене места жительства или работы; воздерживаться от общения с лицами и не посещать места, определенные судьей; сдать на хранение властям заграничный паспорт и носить электронный прибор слежения. Напомним, 6 ноября в Киевской области от взрыва гранаты у себя дома в день своего рождения погиб 39-летний Геннадий Частяков – помощник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Супруга погибшего Частякова заявила, что граната, которая взорвалась в руках её мужа, была в подарочном пакете, который тот принес домой.

https://ukraina.ru/20231107/1050804079.html

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новости, украина, валерий залужный, владимир зеленский, конфликт, сво, всу, офис президента, суд