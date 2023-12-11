Виновного в гибели помощника Залужного выпустили из тюрьмы под "личное обязательство"
20:33 11.12.2023 (обновлено: 20:34 11.12.2023)
Офицеру из аппарата главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Олегу Тимченко, который подарил гранаты помощнику Главкома ВСУ Геннадию Частякову, что позже привело к его гибели, суд избрал меру пресечения в виде личного обязательства. Об этом 11 декабря сообщила пресс-служба Специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона
"Рассмотрение апелляции состоялось 4 декабря. По результатам рассмотрения фигуранту избрана мера пресечения в виде личного обязательства", – приводит слова правоохранителей издание "Украинская правда".
Статья 179 Уголовно-процессуального кодекса Украины ("Личное обязательство") предполагает исполнение подозреваемым обязательств, возложенных на него судом и предусмотренных ст. 194 УПК Украины ("Применение меры пресечения"). Согласно статье, покидая суд под личное обязательство, подозреваемый обязан являться к определённому должностному лицу с установленной периодичностью и оставаться в населённом пункте, в котором зарегистрирован, проживает или пребывает.
Кроме того, он должен уведомлять следователя о смене места жительства или работы; воздерживаться от общения с лицами и не посещать места, определенные судьей; сдать на хранение властям заграничный паспорт и носить электронный прибор слежения.
Напомним, 6 ноября в Киевской области от взрыва гранаты у себя дома в день своего рождения погиб 39-летний Геннадий Частяков – помощник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Супруга погибшего Частякова заявила, что граната, которая взорвалась в руках её мужа, была в подарочном пакете, который тот принес домой.
7 ноября, 01:12Стали известны подробности гибели помощника ЗалужногоПомощник главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Геннадий Частяков погиб из-за неосторожного обращения гранатой, замаскированной под рюмку, которую ему преподнесли в качестве подарка ко Дню рождения. Об этом сообщают украинские правоохранители