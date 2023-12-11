https://ukraina.ru/20231211/1051912931.html

Линия фронта долго не менялась, но скоро будет по-другому. Как Россия прорвёт оборону ВСУ - Полищук

Линия фронта долго не менялась, но скоро будет по-другому. Как Россия прорвёт оборону ВСУ - Полищук - 11.12.2023 Украина.ру

Линия фронта долго не менялась, но скоро будет по-другому. Как Россия прорвёт оборону ВСУ - Полищук

Военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук рассказал о том, как развёртывается новая фаза российской спецоперации на Украине, объяснил техническое превосходство ВС РФ и назвал общие черты киевского режима и Третьего рейха

2023-12-11T13:52

2023-12-11T13:52

2023-12-11T13:52

видео

александр полищук

запад

россия

украина

сво

спецоперация

дроны

оборона

наступление

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00:30 – новая фаза спецоперации: Украина переходит к обороне, что это значит для России; 06:07 – где Украина хочет выстроить эшелонированную оборону и сможет ли; 09:03 – сколько тысяч дронов получили ВСУ от Запада и поможет ли это киевскому режиму; 15:30 – исторический пример успешной обороны во время Великой Отечественной: как это применимо к армии России; 19:00 – когда у Киева закончатся силы и средства; 26:22 – нужен ли России гениальный полководец для победы над украинскими войсками?

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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