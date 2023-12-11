https://ukraina.ru/20231211/1051912931.html
Линия фронта долго не менялась, но скоро будет по-другому. Как Россия прорвёт оборону ВСУ - Полищук
Линия фронта долго не менялась, но скоро будет по-другому. Как Россия прорвёт оборону ВСУ - Полищук - 11.12.2023 Украина.ру
Линия фронта долго не менялась, но скоро будет по-другому. Как Россия прорвёт оборону ВСУ - Полищук
Военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук рассказал о том, как развёртывается новая фаза российской спецоперации на Украине, объяснил техническое превосходство ВС РФ и назвал общие черты киевского режима и Третьего рейха
2023-12-11T13:52
2023-12-11T13:52
2023-12-11T13:52
видео
александр полищук
запад
россия
украина
сво
спецоперация
дроны
оборона
наступление
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00:30 – новая фаза спецоперации: Украина переходит к обороне, что это значит для России; 06:07 – где Украина хочет выстроить эшелонированную оборону и сможет ли; 09:03 – сколько тысяч дронов получили ВСУ от Запада и поможет ли это киевскому режиму; 15:30 – исторический пример успешной обороны во время Великой Отечественной: как это применимо к армии России; 19:00 – когда у Киева закончатся силы и средства; 26:22 – нужен ли России гениальный полководец для победы над украинскими войсками?
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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видео, александр полищук, запад, россия, украина, сво, спецоперация, дроны, оборона, наступление, вов, великая отечественная война, адольф гитлер, ссср, сталин, жуков, "ланцет", видео
Видео, Александр Полищук, Запад, Россия, Украина, СВО, Спецоперация, дроны, оборона, наступление, ВОВ, Великая Отечественная война, Адольф Гитлер, СССР, Сталин, Жуков, "Ланцет"
Линия фронта долго не менялась, но скоро будет по-другому. Как Россия прорвёт оборону ВСУ - Полищук
Военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук рассказал о том, как развёртывается новая фаза российской спецоперации на Украине, объяснил техническое превосходство ВС РФ и назвал общие черты киевского режима и Третьего рейха
00:30 – новая фаза спецоперации: Украина переходит к обороне, что это значит для России;
06:07 – где Украина хочет выстроить эшелонированную оборону и сможет ли;
09:03 – сколько тысяч дронов получили ВСУ от Запада и поможет ли это киевскому режиму;
15:30 – исторический пример успешной обороны во время Великой Отечественной: как это применимо к армии России;
19:00 – когда у Киева закончатся силы и средства;
26:22 – нужен ли России гениальный полководец для победы над украинскими войсками?