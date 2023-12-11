Линия фронта долго не менялась, но скоро будет по-другому. Как Россия прорвёт оборону ВСУ - Полищук - 11.12.2023 Украина.ру
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Линия фронта долго не менялась, но скоро будет по-другому. Как Россия прорвёт оборону ВСУ - Полищук
Линия фронта долго не менялась, но скоро будет по-другому. Как Россия прорвёт оборону ВСУ - Полищук - 11.12.2023 Украина.ру
Линия фронта долго не менялась, но скоро будет по-другому. Как Россия прорвёт оборону ВСУ - Полищук
Военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук рассказал о том, как развёртывается новая фаза российской спецоперации на Украине, объяснил техническое превосходство ВС РФ и назвал общие черты киевского режима и Третьего рейха
2023-12-11T13:52
2023-12-11T13:52
видео
александр полищук
запад
россия
украина
сво
спецоперация
дроны
оборона
наступление
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00:30 – новая фаза спецоперации: Украина переходит к обороне, что это значит для России; 06:07 – где Украина хочет выстроить эшелонированную оборону и сможет ли; 09:03 – сколько тысяч дронов получили ВСУ от Запада и поможет ли это киевскому режиму; 15:30 – исторический пример успешной обороны во время Великой Отечественной: как это применимо к армии России; 19:00 – когда у Киева закончатся силы и средства; 26:22 – нужен ли России гениальный полководец для победы над украинскими войсками?
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видео, александр полищук, запад, россия, украина, сво, спецоперация, дроны, оборона, наступление, вов, великая отечественная война, адольф гитлер, ссср, сталин, жуков, "ланцет", видео
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Линия фронта долго не менялась, но скоро будет по-другому. Как Россия прорвёт оборону ВСУ - Полищук

13:52 11.12.2023
 
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Военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук рассказал о том, как развёртывается новая фаза российской спецоперации на Украине, объяснил техническое превосходство ВС РФ и назвал общие черты киевского режима и Третьего рейха
00:30 – новая фаза спецоперации: Украина переходит к обороне, что это значит для России;
06:07 – где Украина хочет выстроить эшелонированную оборону и сможет ли;
09:03 – сколько тысяч дронов получили ВСУ от Запада и поможет ли это киевскому режиму;
15:30 – исторический пример успешной обороны во время Великой Отечественной: как это применимо к армии России;
19:00 – когда у Киева закончатся силы и средства;
26:22 – нужен ли России гениальный полководец для победы над украинскими войсками?
 
ВидеоАлександр ПолищукЗападРоссияУкраинаСВОСпецоперациядроныоборонанаступлениеВОВВеликая Отечественная войнаАдольф ГитлерСССРСталинЖуков"Ланцет"
 
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