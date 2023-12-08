Кремль будет использовать спортсменов как оружие – Кулеба
© REUTERS / Murad SezerКулеба
© REUTERS / Murad Sezer
Решение Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске россиян и белорусов к Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе в Киеве назвали позорным. Украинские власти призывают бойкотировать возможности атлетов России и Белоруссии
"Кремль будет использовать каждого российского и белорусского спортсмена как оружие в своей пропагандистской войне", – написал глава министерства обороны Украины Дмитрий Кулеба в соцсети Х.
Он также призывал всех партнёров Киева решительно осудить "это позорное решение, которое подрывает олимпийские принципы".
Тем временем, в министерстве молодежи и спорта Украины также выступили с критикой данного решения. В Киеве подумают, участвовать ли в Играх в Париже.
"Относительно участия Украины в Олимпийских и Паралимпийских играх 2024 года: мы примем решение позже, после того как проведём консультации с украинским спортивным сообществом и высшим политическим руководством страны", — заявил исполняющий обязанности министра молодежи и спорта Украины Матвей Бедный.
Ранее сообщалось, что МОК лишь формально допустил к Олимпиаде-2024 спортсменов России и Белоруссии, чему свидетельствует несколько факторов. В частности, в организации отмечают, что не допустят к соревнованиям в Париже российских и белорусских спортсменов в командных видах спорта, а пройти квалификацию сможет только "очень ограниченное количество" атлетов. Российские и белорусские спортсмены должны будут согласиться с условиями обновленной Олимпийской хартии, а символика двух стран по-прежнему запрещена для демонстрации.