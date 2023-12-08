https://ukraina.ru/20231208/1051872380.html

Кремль будет использовать спортсменов как оружие – Кулеба

Кремль будет использовать спортсменов как оружие – Кулеба - 08.12.2023 Украина.ру

Кремль будет использовать спортсменов как оружие – Кулеба

Решение Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске россиян и белорусов к Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе в Киеве назвали позорным. Украинские власти призывают бойкотировать возможности атлетов России и Белоруссии

2023-12-08T22:55

2023-12-08T22:55

2023-12-08T22:55

новости

украина

дмитрий кулеба

мок

олимпийские игры

олимпиада

россия

антироссийские санкции

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103348/56/1033485668_0:157:2992:1840_1920x0_80_0_0_a604dcdbfdc4a953fa21160764dcb107.jpg

Он также призывал всех партнёров Киева решительно осудить "это позорное решение, которое подрывает олимпийские принципы". Тем временем, в министерстве молодежи и спорта Украины также выступили с критикой данного решения. В Киеве подумают, участвовать ли в Играх в Париже.Ранее сообщалось, что МОК лишь формально допустил к Олимпиаде-2024 спортсменов России и Белоруссии, чему свидетельствует несколько факторов. В частности, в организации отмечают, что не допустят к соревнованиям в Париже российских и белорусских спортсменов в командных видах спорта, а пройти квалификацию сможет только "очень ограниченное количество" атлетов. Российские и белорусские спортсмены должны будут согласиться с условиями обновленной Олимпийской хартии, а символика двух стран по-прежнему запрещена для демонстрации.

https://ukraina.ru/20231208/1051869895.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, дмитрий кулеба, мок, олимпийские игры, олимпиада, россия, антироссийские санкции