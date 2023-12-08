Кремль будет использовать спортсменов как оружие – Кулеба - 08.12.2023 Украина.ру
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Кремль будет использовать спортсменов как оружие – Кулеба
Кремль будет использовать спортсменов как оружие – Кулеба - 08.12.2023 Украина.ру
Кремль будет использовать спортсменов как оружие – Кулеба
Решение Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске россиян и белорусов к Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе в Киеве назвали позорным. Украинские власти призывают бойкотировать возможности атлетов России и Белоруссии
2023-12-08T22:55
2023-12-08T22:55
новости
украина
дмитрий кулеба
мок
олимпийские игры
олимпиада
россия
антироссийские санкции
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Он также призывал всех партнёров Киева решительно осудить "это позорное решение, которое подрывает олимпийские принципы". Тем временем, в министерстве молодежи и спорта Украины также выступили с критикой данного решения. В Киеве подумают, участвовать ли в Играх в Париже.Ранее сообщалось, что МОК лишь формально допустил к Олимпиаде-2024 спортсменов России и Белоруссии, чему свидетельствует несколько факторов. В частности, в организации отмечают, что не допустят к соревнованиям в Париже российских и белорусских спортсменов в командных видах спорта, а пройти квалификацию сможет только "очень ограниченное количество" атлетов. Российские и белорусские спортсмены должны будут согласиться с условиями обновленной Олимпийской хартии, а символика двух стран по-прежнему запрещена для демонстрации.
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новости, украина, дмитрий кулеба, мок, олимпийские игры, олимпиада, россия, антироссийские санкции
Новости, Украина, Дмитрий Кулеба, МОК, Олимпийские игры, Олимпиада, Россия, антироссийские санкции

Кремль будет использовать спортсменов как оружие – Кулеба

22:55 08.12.2023
 
© REUTERS / Murad SezerКулеба
Кулеба - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© REUTERS / Murad Sezer
Читать в
Решение Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске россиян и белорусов к Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе в Киеве назвали позорным. Украинские власти призывают бойкотировать возможности атлетов России и Белоруссии
"Кремль будет использовать каждого российского и белорусского спортсмена как оружие в своей пропагандистской войне", – написал глава министерства обороны Украины Дмитрий Кулеба в соцсети Х.
Он также призывал всех партнёров Киева решительно осудить "это позорное решение, которое подрывает олимпийские принципы".
Тем временем, в министерстве молодежи и спорта Украины также выступили с критикой данного решения. В Киеве подумают, участвовать ли в Играх в Париже.

"Относительно участия Украины в Олимпийских и Паралимпийских играх 2024 года: мы примем решение позже, после того как проведём консультации с украинским спортивным сообществом и высшим политическим руководством страны", — заявил исполняющий обязанности министра молодежи и спорта Украины Матвей Бедный.

Ранее сообщалось, что МОК лишь формально допустил к Олимпиаде-2024 спортсменов России и Белоруссии, чему свидетельствует несколько факторов. В частности, в организации отмечают, что не допустят к соревнованиям в Париже российских и белорусских спортсменов в командных видах спорта, а пройти квалификацию сможет только "очень ограниченное количество" атлетов. Российские и белорусские спортсмены должны будут согласиться с условиями обновленной Олимпийской хартии, а символика двух стран по-прежнему запрещена для демонстрации.
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
20:20
Захарова прокомментировала решение МОК по российским атлетамОфициальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решение о том, ехать ли российским спортсменам на Олимпиаду-2024, до которой они были допущены в нейтральном статусе, будут принимать сами атлеты
 
НовостиУкраинаДмитрий КулебаМОКОлимпийские игрыОлимпиадаРоссияантироссийские санкции
 
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