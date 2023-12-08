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МОК допустил российских спортсменов к Олимпиаде-2024, но не всё так однозначно
МОК допустил российских спортсменов к Олимпиаде-2024, но не всё так однозначно - 08.12.2023 Украина.ру
МОК допустил российских спортсменов к Олимпиаде-2024, но не всё так однозначно
Международный олимпийский комитет допустил спортсменов из России и Беларуси к участию в Олимпиаде-2024, которая пройдёт в Париже, в нейтральном статусе. Соответствующее решение опубликовано на официальном сайте спортивной организации
2023-12-08T20:09
2023-12-08T20:09
2023-12-08T20:09
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Уточняется, что при отборе участников будут применяться строгие условия, основанные на рекомендациях исполкома МОК от 28 марта 2023 года для международных федераций и организаторов международных спортивных мероприятий. К турнирам не допустят спортсменов, которые активно поддерживают Спецоперацию на Украине, а также атлетов, которые имеют контракты с органами национальной безопасности и военными структурами России. МОК лишь формально допустил к Олимпиаде-2024 спортсменов России и Белоруссии, чему свидетельствует несколько факторов. В частности, в организации отмечают, что не допустят на соревнования в Париже российских и белорусских спортсменов в командных видах спорта, а пройти квалификацию сможет только "очень ограниченное количество" атлетов. Российские и белорусские спортсмены должны будут согласиться с условиями обновленной Олимпийской хартии, а символика двух стран по-прежнему запрещена для демонстрации. Сегодня только восемь российских и три белорусских спортсмена получили допуск на Игры в Париже в нейтральном статусе. При этом во многих видах отбор уже завершён. Напомним, летние Олимпийские игры в Париже должны пройти с 26 июля по 11 августа 2024 года. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала МОК "комом в горле" за призыв игнорировать Международные игры дружбы.
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новости, влад росс, белоруссия, мок, олимпийские игры, олимпиада, спорт, антироссийские санкции, сво
Новости, Влад Росс, Белоруссия, МОК, Олимпийские игры, Олимпиада, спорт, антироссийские санкции, СВО
МОК допустил российских спортсменов к Олимпиаде-2024, но не всё так однозначно
Международный олимпийский комитет допустил спортсменов из России и Беларуси к участию в Олимпиаде-2024, которая пройдёт в Париже, в нейтральном статусе. Соответствующее решение опубликовано на официальном сайте спортивной организации
Уточняется, что при отборе участников будут применяться строгие условия, основанные на рекомендациях исполкома МОК от 28 марта 2023 года для международных федераций и организаторов международных спортивных мероприятий.
К турнирам не допустят спортсменов, которые активно поддерживают Спецоперацию на Украине, а также атлетов, которые имеют контракты с органами национальной безопасности и военными структурами России.
МОК лишь формально допустил к Олимпиаде-2024 спортсменов России и Белоруссии, чему свидетельствует несколько факторов. В частности, в организации отмечают, что не допустят на соревнования в Париже российских и белорусских спортсменов в командных видах спорта, а пройти квалификацию сможет только "очень ограниченное количество" атлетов. Российские и белорусские спортсмены должны будут согласиться с условиями обновленной Олимпийской хартии, а символика двух стран по-прежнему запрещена для демонстрации.
Сегодня только восемь российских и три белорусских спортсмена получили допуск на Игры в Париже в нейтральном статусе. При этом во многих видах отбор уже завершён.
Напомним, летние Олимпийские игры в Париже должны пройти с 26 июля по 11 августа 2024 года.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала
МОК "комом в горле" за призыв игнорировать Международные игры дружбы.