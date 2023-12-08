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МОК допустил российских спортсменов к Олимпиаде-2024, но не всё так однозначно

МОК допустил российских спортсменов к Олимпиаде-2024, но не всё так однозначно - 08.12.2023 Украина.ру

МОК допустил российских спортсменов к Олимпиаде-2024, но не всё так однозначно

Международный олимпийский комитет допустил спортсменов из России и Беларуси к участию в Олимпиаде-2024, которая пройдёт в Париже, в нейтральном статусе. Соответствующее решение опубликовано на официальном сайте спортивной организации

2023-12-08T20:09

2023-12-08T20:09

2023-12-08T20:09

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Уточняется, что при отборе участников будут применяться строгие условия, основанные на рекомендациях исполкома МОК от 28 марта 2023 года для международных федераций и организаторов международных спортивных мероприятий. К турнирам не допустят спортсменов, которые активно поддерживают Спецоперацию на Украине, а также атлетов, которые имеют контракты с органами национальной безопасности и военными структурами России. МОК лишь формально допустил к Олимпиаде-2024 спортсменов России и Белоруссии, чему свидетельствует несколько факторов. В частности, в организации отмечают, что не допустят на соревнования в Париже российских и белорусских спортсменов в командных видах спорта, а пройти квалификацию сможет только "очень ограниченное количество" атлетов. Российские и белорусские спортсмены должны будут согласиться с условиями обновленной Олимпийской хартии, а символика двух стран по-прежнему запрещена для демонстрации. Сегодня только восемь российских и три белорусских спортсмена получили допуск на Игры в Париже в нейтральном статусе. При этом во многих видах отбор уже завершён. Напомним, летние Олимпийские игры в Париже должны пройти с 26 июля по 11 августа 2024 года. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала МОК "комом в горле" за призыв игнорировать Международные игры дружбы.

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новости, влад росс, белоруссия, мок, олимпийские игры, олимпиада, спорт, антироссийские санкции, сво