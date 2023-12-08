В США считают, что Украине не удастся провести новое наступление до 2025 года - 08.12.2023 Украина.ру
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В США считают, что Украине не удастся провести новое наступление до 2025 года
В США считают, что Украине не удастся провести новое наступление до 2025 года - 08.12.2023 Украина.ру
В США считают, что Украине не удастся провести новое наступление до 2025 года
Украине потребуется больше года, чтобы провести ещё одно контрнаступление. Анализируя итоги провалившихся атак украинской армии лета-осени 2023 года, об этом пишет The Wall Street Journal
2023-12-08T22:08
2023-12-08T22:08
новости
украина
россия
сво
спецоперация
всу
контрнаступление
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Ссылаясь на западных военных аналитиков, в США отмечают, что киевский режим вероятнее всего не сможет проводить крупное контрнаступление до 2025 года. В попытках остановить продвижение российских войск, теперь Вооруженным силам Украины придётся обороняться, параллельно восстанавливаясь от последствий летне-осеннего "контрнаступа", завершившегося полным провалом. Официальные лица Украины утверждают, что подразделения ВСУ готовы к "новым контрнаступательным операциям", однако в реальности речь может идти только об удержании существующих позиций, утверждают журналисты и добавляют, что не на всех участках фронта это удаётся. События последних недель продемонстрировали, что на нескольких направлений в зоне Специальной военной операции украинская армия удерживает позиции с большим трудом. Ряд стратегически важных позиций были утрачены в результате активных атак ВС России. Ранее британские журналисты признали, что победа России не только возможна, но и вероятна, поскольку президент РФ Владимир Путин сделал для этого всё возможное – поставил страну на военные рельсы и укрепил свою власть.
https://ukraina.ru/20231208/1051844933.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, россия, сво, спецоперация, всу, контрнаступление
Новости, Украина, Россия, СВО, Спецоперация, ВСУ, контрнаступление

В США считают, что Украине не удастся провести новое наступление до 2025 года

22:08 08.12.2023
 
© t.me/V_Zelenskiy_officialВСУ
ВСУ
© t.me/V_Zelenskiy_official
Читать в
Украине потребуется больше года, чтобы провести ещё одно контрнаступление. Анализируя итоги провалившихся атак украинской армии лета-осени 2023 года, об этом пишет The Wall Street Journal
Ссылаясь на западных военных аналитиков, в США отмечают, что киевский режим вероятнее всего не сможет проводить крупное контрнаступление до 2025 года.
В попытках остановить продвижение российских войск, теперь Вооруженным силам Украины придётся обороняться, параллельно восстанавливаясь от последствий летне-осеннего "контрнаступа", завершившегося полным провалом.
"Войска Киева сейчас готовятся к, возможно, длительному периоду, просто пытаясь остановить дальнейшее наступление России… Стране нужно время на восстановление", – говорится в статье.
Официальные лица Украины утверждают, что подразделения ВСУ готовы к "новым контрнаступательным операциям", однако в реальности речь может идти только об удержании существующих позиций, утверждают журналисты и добавляют, что не на всех участках фронта это удаётся.
События последних недель продемонстрировали, что на нескольких направлений в зоне Специальной военной операции украинская армия удерживает позиции с большим трудом. Ряд стратегически важных позиций были утрачены в результате активных атак ВС России.
Ранее британские журналисты признали, что победа России не только возможна, но и вероятна, поскольку президент РФ Владимир Путин сделал для этого всё возможное – поставил страну на военные рельсы и укрепил свою власть.
- РИА Новости, 1920, 08.12.2023
01:41
Смятение и разобщённость: CNN сообщил как украинский конфликт повлиял на Запад На Западе всё больше чувствуется смятение и разобщённость, которые появились из-за развития украинского конфликта. Президенту России Владимиру Путину даже не нужно ничего делать, чтобы ситуация стала хуже, сообщило американское СМИ CNN
 
НовостиУкраинаРоссияСВОСпецоперацияВСУконтрнаступление
 
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Заголовок открываемого материала
22:08В США считают, что Украине не удастся провести новое наступление до 2025 года
21:45Зеленский подписал "антикоррупционные" законы для выполнения рекомендаций ЕС
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21:08Пушков о запрете треш-контента: Интернет не станет местом демонстрации "достижений" преступности
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