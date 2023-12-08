https://ukraina.ru/20231208/1051872101.html
В США считают, что Украине не удастся провести новое наступление до 2025 года
В США считают, что Украине не удастся провести новое наступление до 2025 года - 08.12.2023 Украина.ру
В США считают, что Украине не удастся провести новое наступление до 2025 года
Украине потребуется больше года, чтобы провести ещё одно контрнаступление. Анализируя итоги провалившихся атак украинской армии лета-осени 2023 года, об этом пишет The Wall Street Journal
2023-12-08T22:08
2023-12-08T22:08
2023-12-08T22:08
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спецоперация
всу
контрнаступление
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Ссылаясь на западных военных аналитиков, в США отмечают, что киевский режим вероятнее всего не сможет проводить крупное контрнаступление до 2025 года. В попытках остановить продвижение российских войск, теперь Вооруженным силам Украины придётся обороняться, параллельно восстанавливаясь от последствий летне-осеннего "контрнаступа", завершившегося полным провалом. Официальные лица Украины утверждают, что подразделения ВСУ готовы к "новым контрнаступательным операциям", однако в реальности речь может идти только об удержании существующих позиций, утверждают журналисты и добавляют, что не на всех участках фронта это удаётся. События последних недель продемонстрировали, что на нескольких направлений в зоне Специальной военной операции украинская армия удерживает позиции с большим трудом. Ряд стратегически важных позиций были утрачены в результате активных атак ВС России. Ранее британские журналисты признали, что победа России не только возможна, но и вероятна, поскольку президент РФ Владимир Путин сделал для этого всё возможное – поставил страну на военные рельсы и укрепил свою власть.
https://ukraina.ru/20231208/1051844933.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, сво, спецоперация, всу, контрнаступление
Новости, Украина, Россия, СВО, Спецоперация, ВСУ, контрнаступление
В США считают, что Украине не удастся провести новое наступление до 2025 года
Украине потребуется больше года, чтобы провести ещё одно контрнаступление. Анализируя итоги провалившихся атак украинской армии лета-осени 2023 года, об этом пишет The Wall Street Journal
Ссылаясь на западных военных аналитиков, в США отмечают, что киевский режим вероятнее всего не сможет проводить крупное контрнаступление до 2025 года.
В попытках остановить продвижение российских войск, теперь Вооруженным силам Украины придётся обороняться, параллельно восстанавливаясь от последствий летне-осеннего "контрнаступа", завершившегося полным провалом.
"Войска Киева сейчас готовятся к, возможно, длительному периоду, просто пытаясь остановить дальнейшее наступление России… Стране нужно время на восстановление", – говорится в статье.
Официальные лица Украины утверждают, что подразделения ВСУ готовы к "новым контрнаступательным операциям", однако в реальности речь может идти только об удержании существующих позиций, утверждают журналисты и добавляют, что не на всех участках фронта это удаётся.
События последних недель продемонстрировали, что на нескольких направлений в зоне Специальной военной операции украинская армия удерживает позиции с большим трудом. Ряд стратегически важных позиций были утрачены в результате активных атак ВС России.
Ранее британские журналисты признали
, что победа России не только возможна, но и вероятна, поскольку президент РФ Владимир Путин сделал для этого всё возможное – поставил страну на военные рельсы и укрепил свою власть.