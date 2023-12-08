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Зеленский подписал "антикоррупционные" законы для выполнения рекомендаций ЕС
Зеленский подписал "антикоррупционные" законы для выполнения рекомендаций ЕС - 08.12.2023 Украина.ру
Зеленский подписал "антикоррупционные" законы для выполнения рекомендаций ЕС
Президент Владимир Зеленский увеличил штат Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и наделил особым статусом Специальную антикоррупционную прокуратуру (САП). Соответствующие законы глава киевского режима подписал 8 декабря
2023-12-08T21:45
2023-12-08T21:45
2023-12-08T21:45
новости
украина
владимир зеленский
закон
коррупция
набу
сап
ес
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В этот же день законопроекты были одобрены парламентом. Изменения введены для выполнения рекомендаций Евросоюза для начала переговоров о членстве Украины в ЕС. Так, закон о НАБУ предусматривает увеличение предельной численности штата Национального антикоррупционного бюро Украины с 700 до тысячи человек. При этом, количество лиц начальствующего состава должно увеличиться с 500 до 750. Согласно закону о Специальной антикоррупционной прокуратуре, САП выводится из структуры офиса генерального прокурора и реорганизуется в отдельный орган прокуратуры в общей системе органов прокуратуры со статусом отдельного юридического лица публичного права. Также предусматриваются изменения процедуры конкурсного отбора на должности руководителя, его заместителей и прокуроров САП. Ещё один закон даёт возможность Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции Украины проверять имущество чиновников, приобретенное до публичной госслужбы службы. Ранее, 5 декабря, власти Украины приняли закон о частичном восстановлении налоговых проверок, который был предусмотрен меморандумом с Международным валютным фондом для получения Киевом новых траншей.
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, владимир зеленский, закон, коррупция, набу, сап, ес
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Закон, коррупция, НАБУ, САП, ЕС
Зеленский подписал "антикоррупционные" законы для выполнения рекомендаций ЕС
Президент Владимир Зеленский увеличил штат Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и наделил особым статусом Специальную антикоррупционную прокуратуру (САП). Соответствующие законы глава киевского режима подписал 8 декабря
В этот же день законопроекты были одобрены парламентом. Изменения введены для выполнения рекомендаций Евросоюза для начала переговоров о членстве Украины в ЕС.
Так, закон о НАБУ предусматривает увеличение предельной численности штата Национального антикоррупционного бюро Украины с 700 до тысячи человек. При этом, количество лиц начальствующего состава должно увеличиться с 500 до 750.
Согласно закону о Специальной антикоррупционной прокуратуре, САП выводится из структуры офиса генерального прокурора и реорганизуется в отдельный орган прокуратуры в общей системе органов прокуратуры со статусом отдельного юридического лица публичного права. Также предусматриваются изменения процедуры конкурсного отбора на должности руководителя, его заместителей и прокуроров САП.
Ещё один закон даёт возможность Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции Украины проверять имущество чиновников, приобретенное до публичной госслужбы службы.
Ранее, 5 декабря, власти Украины приняли
закон о частичном восстановлении налоговых проверок, который был предусмотрен меморандумом с Международным валютным фондом для получения Киевом новых траншей.