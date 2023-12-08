Зеленский подписал "антикоррупционные" законы для выполнения рекомендаций ЕС - 08.12.2023 Украина.ру
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Зеленский подписал "антикоррупционные" законы для выполнения рекомендаций ЕС
Зеленский подписал "антикоррупционные" законы для выполнения рекомендаций ЕС - 08.12.2023 Украина.ру
Зеленский подписал "антикоррупционные" законы для выполнения рекомендаций ЕС
Президент Владимир Зеленский увеличил штат Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и наделил особым статусом Специальную антикоррупционную прокуратуру (САП). Соответствующие законы глава киевского режима подписал 8 декабря
2023-12-08T21:45
2023-12-08T21:45
новости
украина
владимир зеленский
закон
коррупция
набу
сап
ес
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В этот же день законопроекты были одобрены парламентом. Изменения введены для выполнения рекомендаций Евросоюза для начала переговоров о членстве Украины в ЕС. Так, закон о НАБУ предусматривает увеличение предельной численности штата Национального антикоррупционного бюро Украины с 700 до тысячи человек. При этом, количество лиц начальствующего состава должно увеличиться с 500 до 750. Согласно закону о Специальной антикоррупционной прокуратуре, САП выводится из структуры офиса генерального прокурора и реорганизуется в отдельный орган прокуратуры в общей системе органов прокуратуры со статусом отдельного юридического лица публичного права. Также предусматриваются изменения процедуры конкурсного отбора на должности руководителя, его заместителей и прокуроров САП. Ещё один закон даёт возможность Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции Украины проверять имущество чиновников, приобретенное до публичной госслужбы службы. Ранее, 5 декабря, власти Украины&nbsp;приняли закон о частичном восстановлении налоговых проверок, который был предусмотрен меморандумом с Международным валютным фондом для получения Киевом новых траншей.
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новости, украина, владимир зеленский, закон, коррупция, набу, сап, ес
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Закон, коррупция, НАБУ, САП, ЕС

Зеленский подписал "антикоррупционные" законы для выполнения рекомендаций ЕС

21:45 08.12.2023
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский
Зеленский
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Президент Владимир Зеленский увеличил штат Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и наделил особым статусом Специальную антикоррупционную прокуратуру (САП). Соответствующие законы глава киевского режима подписал 8 декабря
В этот же день законопроекты были одобрены парламентом. Изменения введены для выполнения рекомендаций Евросоюза для начала переговоров о членстве Украины в ЕС.
Так, закон о НАБУ предусматривает увеличение предельной численности штата Национального антикоррупционного бюро Украины с 700 до тысячи человек. При этом, количество лиц начальствующего состава должно увеличиться с 500 до 750.
Согласно закону о Специальной антикоррупционной прокуратуре, САП выводится из структуры офиса генерального прокурора и реорганизуется в отдельный орган прокуратуры в общей системе органов прокуратуры со статусом отдельного юридического лица публичного права. Также предусматриваются изменения процедуры конкурсного отбора на должности руководителя, его заместителей и прокуроров САП.
Ещё один закон даёт возможность Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции Украины проверять имущество чиновников, приобретенное до публичной госслужбы службы.
Ранее, 5 декабря, власти Украины приняли закон о частичном восстановлении налоговых проверок, который был предусмотрен меморандумом с Международным валютным фондом для получения Киевом новых траншей.
 
НовостиУкраинаВладимир ЗеленскийЗаконкоррупцияНАБУСАПЕС
 
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