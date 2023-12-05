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Зеленский подписал закон о возобновлении налоговых проверок

Зеленский подписал закон о возобновлении налоговых проверок - 05.12.2023 Украина.ру

Зеленский подписал закон о возобновлении налоговых проверок

Во вторник, 5 декабря, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о возобновлении налоговых проверок, принятие которого было одним из условий Международного валютного фонда (МВФ) для предоставления Киеву новых траншей кредитов. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк

2023-12-05T21:38

2023-12-05T21:38

2023-12-05T21:39

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По его словам, подписание закона ознаменовало выполнение всех обязательств Украины перед МВФ по кварталу. В понедельник, 11 декабря, состоится заседание правления фонда, результатом которого станет выделение киевскому режиму очередного транша, уточняет Железняк. Бывший украинский премьер-министр Николай Азаров в конце октября информировал, что МВФ потребовал от Зеленского вернуть на Украине налоговые проверки. Уточнялось, что их введут с 1 ноября, однако соответствующий закон был направлен Зеленскому только в конце прошлого месяца. Ранее Национальный банк Украины сообщил, что миссия МВФ с 6 ноября приступила к ревизии выполнения украинскими властями обязательств в рамках программы расширенного финансирования.

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новости, украина, мвф, налоги, финансирование, транш, сво