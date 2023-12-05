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Зеленский подписал закон о возобновлении налоговых проверок
Зеленский подписал закон о возобновлении налоговых проверок - 05.12.2023 Украина.ру
Зеленский подписал закон о возобновлении налоговых проверок
Во вторник, 5 декабря, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о возобновлении налоговых проверок, принятие которого было одним из условий Международного валютного фонда (МВФ) для предоставления Киеву новых траншей кредитов. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк
2023-12-05T21:38
2023-12-05T21:38
2023-12-05T21:39
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По его словам, подписание закона ознаменовало выполнение всех обязательств Украины перед МВФ по кварталу. В понедельник, 11 декабря, состоится заседание правления фонда, результатом которого станет выделение киевскому режиму очередного транша, уточняет Железняк. Бывший украинский премьер-министр Николай Азаров в конце октября информировал, что МВФ потребовал от Зеленского вернуть на Украине налоговые проверки. Уточнялось, что их введут с 1 ноября, однако соответствующий закон был направлен Зеленскому только в конце прошлого месяца. Ранее Национальный банк Украины сообщил, что миссия МВФ с 6 ноября приступила к ревизии выполнения украинскими властями обязательств в рамках программы расширенного финансирования.
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Украина.ру
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Украина.ру
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новости, украина, мвф, налоги, финансирование, транш, сво
Новости, Украина, МВФ, налоги, финансирование, транш, СВО
Зеленский подписал закон о возобновлении налоговых проверок
21:38 05.12.2023 (обновлено: 21:39 05.12.2023)
Во вторник, 5 декабря, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о возобновлении налоговых проверок, принятие которого было одним из условий Международного валютного фонда (МВФ) для предоставления Киеву новых траншей кредитов. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк
"Ну вот, только подписали (закон) № 10016д о частичных налоговых проверках. Соответственно завтра, в лучшем случае, его опубликуют и послезавтра он вступит в силу", – написал нардеп в своём телеграм-канале.
По его словам, подписание закона ознаменовало выполнение всех обязательств Украины перед МВФ по кварталу. В понедельник, 11 декабря, состоится заседание правления фонда, результатом которого станет выделение киевскому режиму очередного транша, уточняет Железняк.
Бывший украинский премьер-министр Николай Азаров в конце октября информировал, что МВФ потребовал от Зеленского вернуть на Украине налоговые проверки. Уточнялось, что их введут с 1 ноября, однако соответствующий закон был направлен Зеленскому только в конце прошлого месяца.
Ранее Национальный банк Украины сообщил, что миссия МВФ с 6 ноября приступила к ревизии выполнения украинскими властями обязательств в рамках программы расширенного финансирования.