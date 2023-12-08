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ЛНР предъявит иск за нанесённый Киевом ущерб
ЛНР предъявит иск за нанесённый Киевом ущерб - 08.12.2023 Украина.ру
ЛНР предъявит иск за нанесённый Киевом ущерб
Власти Луганской Народной Республики подчитают ущерб, который нанесла Украина, заявил глава региона Леонид Пасечник в ходе пресс-конференции на Международной выставке-форуме "Россия"
2023-12-08T20:36
2023-12-08T20:36
2023-12-08T20:36
новости
лнр
леонид пасечник
компенсация
украина
всу
сво
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Работу в этом направлении координируют специальные комиссии, которые существуют и в ДНР. Они ведут подсчёт военных преступлений киевского режима. Ранее арбитражный суд Крыма удовлетворил иск к Киеву о компенсации 152,6 миллиардов рублей ущерба, причинённого республиканскому бюджету водной блокадой полуострова. Кроме того, в суд подан иск на три триллиона рублей от общественной палаты Крыма на компенсацию морального вреда, нанесённого жителям.Напомним, до 2014 года в Крым поступала вода из Днепра по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал 85% потребностей жителей в пресной воде. Через три года после воссоединения Крыма с Россией украинские власти возвели на канале дамбу. Она полностью перекрыла водоснабжение острова.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, лнр, леонид пасечник, компенсация, украина, всу, сво
Новости, ЛНР, Леонид Пасечник, компенсация, Украина, ВСУ, СВО
ЛНР предъявит иск за нанесённый Киевом ущерб
Власти Луганской Народной Республики подчитают ущерб, который нанесла Украина, заявил глава региона Леонид Пасечник в ходе пресс-конференции на Международной выставке-форуме "Россия"
Работу в этом направлении координируют специальные комиссии, которые существуют и в ДНР. Они ведут подсчёт военных преступлений киевского режима.
"Это касается и тех, кто погиб в результате преступных действий Киева, и в отношении нанесённого ущерба. Все эти цифры считаются. Конечно же, мы будем выставлять этот иск", – сказал Пасечник.
Ранее арбитражный суд Крыма удовлетворил
иск к Киеву о компенсации 152,6 миллиардов рублей ущерба, причинённого республиканскому бюджету водной блокадой полуострова. Кроме того, в суд подан иск на три триллиона рублей от общественной палаты Крыма на компенсацию морального вреда, нанесённого жителям.
Напомним, до 2014 года в Крым поступала вода из Днепра по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал 85% потребностей жителей в пресной воде. Через три года после воссоединения Крыма с Россией украинские власти возвели на канале дамбу. Она полностью перекрыла водоснабжение острова.