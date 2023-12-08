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ЛНР предъявит иск за нанесённый Киевом ущерб

ЛНР предъявит иск за нанесённый Киевом ущерб - 08.12.2023 Украина.ру

ЛНР предъявит иск за нанесённый Киевом ущерб

Власти Луганской Народной Республики подчитают ущерб, который нанесла Украина, заявил глава региона Леонид Пасечник в ходе пресс-конференции на Международной выставке-форуме "Россия"

2023-12-08T20:36

2023-12-08T20:36

2023-12-08T20:36

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леонид пасечник

компенсация

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Работу в этом направлении координируют специальные комиссии, которые существуют и в ДНР. Они ведут подсчёт военных преступлений киевского режима. Ранее арбитражный суд Крыма удовлетворил иск к Киеву о компенсации 152,6 миллиардов рублей ущерба, причинённого республиканскому бюджету водной блокадой полуострова. Кроме того, в суд подан иск на три триллиона рублей от общественной палаты Крыма на компенсацию морального вреда, нанесённого жителям.Напомним, до 2014 года в Крым поступала вода из Днепра по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал 85% потребностей жителей в пресной воде. Через три года после воссоединения Крыма с Россией украинские власти возвели на канале дамбу. Она полностью перекрыла водоснабжение острова.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, лнр, леонид пасечник, компенсация, украина, всу, сво