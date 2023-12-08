ЛНР предъявит иск за нанесённый Киевом ущерб - 08.12.2023 Украина.ру
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ЛНР предъявит иск за нанесённый Киевом ущерб
ЛНР предъявит иск за нанесённый Киевом ущерб - 08.12.2023 Украина.ру
ЛНР предъявит иск за нанесённый Киевом ущерб
Власти Луганской Народной Республики подчитают ущерб, который нанесла Украина, заявил глава региона Леонид Пасечник в ходе пресс-конференции на Международной выставке-форуме "Россия"
2023-12-08T20:36
2023-12-08T20:36
новости
лнр
леонид пасечник
компенсация
украина
всу
сво
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Работу в этом направлении координируют специальные комиссии, которые существуют и в ДНР. Они ведут подсчёт военных преступлений киевского режима. Ранее арбитражный суд Крыма удовлетворил иск к Киеву о компенсации 152,6 миллиардов рублей ущерба, причинённого республиканскому бюджету водной блокадой полуострова. Кроме того, в суд подан иск на три триллиона рублей от общественной палаты Крыма на компенсацию морального вреда, нанесённого жителям.Напомним, до 2014 года в Крым поступала вода из Днепра по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал 85% потребностей жителей в пресной воде. Через три года после воссоединения Крыма с Россией украинские власти возвели на канале дамбу. Она полностью перекрыла водоснабжение острова.
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новости, лнр, леонид пасечник, компенсация, украина, всу, сво
Новости, ЛНР, Леонид Пасечник, компенсация, Украина, ВСУ, СВО

ЛНР предъявит иск за нанесённый Киевом ущерб

20:36 08.12.2023
 
© пресс-служба ЛНРЛеонид Пасечник
Леонид Пасечник
© пресс-служба ЛНР
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Власти Луганской Народной Республики подчитают ущерб, который нанесла Украина, заявил глава региона Леонид Пасечник в ходе пресс-конференции на Международной выставке-форуме "Россия"
Работу в этом направлении координируют специальные комиссии, которые существуют и в ДНР. Они ведут подсчёт военных преступлений киевского режима.

"Это касается и тех, кто погиб в результате преступных действий Киева, и в отношении нанесённого ущерба. Все эти цифры считаются. Конечно же, мы будем выставлять этот иск", – сказал Пасечник.

Ранее арбитражный суд Крыма удовлетворил иск к Киеву о компенсации 152,6 миллиардов рублей ущерба, причинённого республиканскому бюджету водной блокадой полуострова. Кроме того, в суд подан иск на три триллиона рублей от общественной палаты Крыма на компенсацию морального вреда, нанесённого жителям.
Напомним, до 2014 года в Крым поступала вода из Днепра по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал 85% потребностей жителей в пресной воде. Через три года после воссоединения Крыма с Россией украинские власти возвели на канале дамбу. Она полностью перекрыла водоснабжение острова.
 
НовостиЛНРЛеонид ПасечниккомпенсацияУкраинаВСУСВО
 
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