Власти Крыма взыскали с Украины 152 млрд рублей за водную блокаду - 03.07.2023 Украина.ру
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Власти Крыма взыскали с Украины 152 млрд рублей за водную блокаду
Власти Крыма взыскали с Украины 152 млрд рублей за водную блокаду - 03.07.2023 Украина.ру
Власти Крыма взыскали с Украины 152 млрд рублей за водную блокаду
Иск о взыскании с Украины 152,2 млрд рублей за организацию водной блокады зарегистрирован в Арбитражном суде Крыма, заявил председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов в своём телеграм-канале
2023-07-03T14:18
2023-07-03T14:18
новости
россия (рф)
украина
крым
владимир константинов
водная блокада
сво
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В Крыму подсчитали ущерб от водной блокады полуострова, организованной киевским режимом. Иск о взыскании с Украины 152,2 млрд рублей зарегистрировали в Арбитражном суде Республики Крым.После завершения специальной военной операции на Украине начнутся переговоры, считает он. Запад, убежден Константинов, сразу предъявит России ущерб, нанесенный в результате военных действий на территории бывшей Украины. "Со своей стороны, нам нужно быть готовыми представить ущерб, который нанесла Крыму Украина", пояснил он.Константинов назвал Украину "террористическим образованием". Иском в суд он рассчитывает внести вклад в установление справедливости на официальном и юридическом уровнях. По его словам, в России продолжают формировать претензии к украинским властям и представителям западных государств, которые спонсировали преступления Киева.До 2014 года в Крым поступала вода из Днепра по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал 85% потребностей жителей в пресной воде. Через три года после воссоединения Крыма с Россией украинские власти возвели на канале дамбу. Она полностью перекрыла водоснабжение острова.
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новости, россия (рф), украина, крым, владимир константинов, водная блокада, сво
Новости, Россия (РФ), Украина, Крым, Владимир Константинов, водная блокада, СВО

Власти Крыма взыскали с Украины 152 млрд рублей за водную блокаду

14:18 03.07.2023
 
© пресс-служба Владимира КонстантиноваВладимир Константинов
Владимир Константинов
© пресс-служба Владимира Константинова
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Иск о взыскании с Украины 152,2 млрд рублей за организацию водной блокады зарегистрирован в Арбитражном суде Крыма, заявил председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов в своём телеграм-канале
В Крыму подсчитали ущерб от водной блокады полуострова, организованной киевским режимом. Иск о взыскании с Украины 152,2 млрд рублей зарегистрировали в Арбитражном суде Республики Крым.
"Арбитражный суд Республики Крым зарегистрировал наш иск о взыскании с Украины ущерба из-за водной блокады полуострова. Объем наших претензий составляет более 152,2 млрд рублей", - заявил Константинов.
После завершения специальной военной операции на Украине начнутся переговоры, считает он. Запад, убежден Константинов, сразу предъявит России ущерб, нанесенный в результате военных действий на территории бывшей Украины. "Со своей стороны, нам нужно быть готовыми представить ущерб, который нанесла Крыму Украина", пояснил он.
Константинов назвал Украину "террористическим образованием". Иском в суд он рассчитывает внести вклад в установление справедливости на официальном и юридическом уровнях. По его словам, в России продолжают формировать претензии к украинским властям и представителям западных государств, которые спонсировали преступления Киева.
До 2014 года в Крым поступала вода из Днепра по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал 85% потребностей жителей в пресной воде. Через три года после воссоединения Крыма с Россией украинские власти возвели на канале дамбу. Она полностью перекрыла водоснабжение острова.
Левобережный район Мариуполя - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
11 февраля, 08:38
Крымские уроки для Донбасса: как ДНР обеспечивают водой и как бороться с "водяным геноцидом" УкраиныВласти ДНР зафиксировали максимальную цену на питьевую воду: теперь она будет стоить не 5, а 3,5 рубля за литр. Взамен производителям воды предложили помощь по линии Фонда развития промышленности.
 
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