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Власти Крыма взыскали с Украины 152 млрд рублей за водную блокаду

Власти Крыма взыскали с Украины 152 млрд рублей за водную блокаду - 03.07.2023 Украина.ру

Власти Крыма взыскали с Украины 152 млрд рублей за водную блокаду

Иск о взыскании с Украины 152,2 млрд рублей за организацию водной блокады зарегистрирован в Арбитражном суде Крыма, заявил председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов в своём телеграм-канале

2023-07-03T14:18

2023-07-03T14:18

2023-07-03T14:18

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В Крыму подсчитали ущерб от водной блокады полуострова, организованной киевским режимом. Иск о взыскании с Украины 152,2 млрд рублей зарегистрировали в Арбитражном суде Республики Крым.После завершения специальной военной операции на Украине начнутся переговоры, считает он. Запад, убежден Константинов, сразу предъявит России ущерб, нанесенный в результате военных действий на территории бывшей Украины. "Со своей стороны, нам нужно быть готовыми представить ущерб, который нанесла Крыму Украина", пояснил он.Константинов назвал Украину "террористическим образованием". Иском в суд он рассчитывает внести вклад в установление справедливости на официальном и юридическом уровнях. По его словам, в России продолжают формировать претензии к украинским властям и представителям западных государств, которые спонсировали преступления Киева.До 2014 года в Крым поступала вода из Днепра по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал 85% потребностей жителей в пресной воде. Через три года после воссоединения Крыма с Россией украинские власти возвели на канале дамбу. Она полностью перекрыла водоснабжение острова.

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новости, россия (рф), украина, крым, владимир константинов, водная блокада, сво