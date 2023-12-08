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Захарова прокомментировала решение МОК по российским атлетам

Захарова прокомментировала решение МОК по российским атлетам - 08.12.2023 Украина.ру

Захарова прокомментировала решение МОК по российским атлетам

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решение о том, ехать ли российским спортсменам на Олимпиаду-2024, до которой они были допущены в нейтральном статусе, будут принимать сами атлеты

2023-12-08T20:20

2023-12-08T20:20

2023-12-08T20:20

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Поздняя публикация критериев для участия в Играх не стала неожиданностью, так как сегодня Международный олимпийский комитет (МОК) продолжает делать всё, чтобы нанести как можно больший ущерб России, считает Захарова. Ранее сообщалось, что МОК лишь формально допустил к Олимпиаде-2024 спортсменов России и Белоруссии, чему свидетельствует несколько факторов. В частности, в организации отмечали, что не допустят на соревнования в Париже российских и белорусских спортсменов в командных видах спорта, а пройти квалификацию сможет только "очень ограниченное количество" атлетов. Российские и белорусские спортсмены должны будут согласиться с условиями обновленной Олимпийской хартии, а символика двух стран по-прежнему запрещена для демонстрации. Сегодня только восемь российских и три белорусских спортсмена получили допуск на Игры в Париже в нейтральном статусе. При этом во многих видах отбор уже завершён. Напомним, летние Олимпийские игры в Париже должны пройти с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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новости, мок, мария захарова, мид рф, олимпийские игры, олимпиада