Захарова прокомментировала решение МОК по российским атлетам - 08.12.2023 Украина.ру
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Захарова прокомментировала решение МОК по российским атлетам
Захарова прокомментировала решение МОК по российским атлетам - 08.12.2023 Украина.ру
Захарова прокомментировала решение МОК по российским атлетам
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решение о том, ехать ли российским спортсменам на Олимпиаду-2024, до которой они были допущены в нейтральном статусе, будут принимать сами атлеты
2023-12-08T20:20
2023-12-08T20:20
новости
мок
мария захарова
мид рф
олимпийские игры
олимпиада
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Поздняя публикация критериев для участия в Играх не стала неожиданностью, так как сегодня Международный олимпийский комитет (МОК) продолжает делать всё, чтобы нанести как можно больший ущерб России, считает Захарова. Ранее сообщалось, что МОК лишь формально допустил к Олимпиаде-2024 спортсменов России и Белоруссии, чему свидетельствует несколько факторов. В частности, в организации отмечали, что не допустят на соревнования в Париже российских и белорусских спортсменов в командных видах спорта, а пройти квалификацию сможет только "очень ограниченное количество" атлетов. Российские и белорусские спортсмены должны будут согласиться с условиями обновленной Олимпийской хартии, а символика двух стран по-прежнему запрещена для демонстрации. Сегодня только восемь российских и три белорусских спортсмена получили допуск на Игры в Париже в нейтральном статусе. При этом во многих видах отбор уже завершён. Напомним, летние Олимпийские игры в Париже должны пройти с 26 июля по 11 августа 2024 года.
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новости, мок, мария захарова, мид рф, олимпийские игры, олимпиада
Новости, МОК, Мария Захарова, МИД РФ, Олимпийские игры, Олимпиада

Захарова прокомментировала решение МОК по российским атлетам

20:20 08.12.2023
 
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решение о том, ехать ли российским спортсменам на Олимпиаду-2024, до которой они были допущены в нейтральном статусе, будут принимать сами атлеты

"Ехать ли атлетам на Олимпийские игры в Париже? Это решать будут сами спортсмены и профессиональное сообщество", - передаёт слова спикера МИД "Спорт-Экспресс".

Поздняя публикация критериев для участия в Играх не стала неожиданностью, так как сегодня Международный олимпийский комитет (МОК) продолжает делать всё, чтобы нанести как можно больший ущерб России, считает Захарова.
Ранее сообщалось, что МОК лишь формально допустил к Олимпиаде-2024 спортсменов России и Белоруссии, чему свидетельствует несколько факторов. В частности, в организации отмечали, что не допустят на соревнования в Париже российских и белорусских спортсменов в командных видах спорта, а пройти квалификацию сможет только "очень ограниченное количество" атлетов. Российские и белорусские спортсмены должны будут согласиться с условиями обновленной Олимпийской хартии, а символика двух стран по-прежнему запрещена для демонстрации.
Сегодня только восемь российских и три белорусских спортсмена получили допуск на Игры в Париже в нейтральном статусе. При этом во многих видах отбор уже завершён.
Напомним, летние Олимпийские игры в Париже должны пройти с 26 июля по 11 августа 2024 года.
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