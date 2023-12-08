Захарова прокомментировала решение МОК по российским атлетам
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решение о том, ехать ли российским спортсменам на Олимпиаду-2024, до которой они были допущены в нейтральном статусе, будут принимать сами атлеты
"Ехать ли атлетам на Олимпийские игры в Париже? Это решать будут сами спортсмены и профессиональное сообщество", - передаёт слова спикера МИД "Спорт-Экспресс".
Поздняя публикация критериев для участия в Играх не стала неожиданностью, так как сегодня Международный олимпийский комитет (МОК) продолжает делать всё, чтобы нанести как можно больший ущерб России, считает Захарова.
Ранее сообщалось, что МОК лишь формально допустил к Олимпиаде-2024 спортсменов России и Белоруссии, чему свидетельствует несколько факторов. В частности, в организации отмечали, что не допустят на соревнования в Париже российских и белорусских спортсменов в командных видах спорта, а пройти квалификацию сможет только "очень ограниченное количество" атлетов. Российские и белорусские спортсмены должны будут согласиться с условиями обновленной Олимпийской хартии, а символика двух стран по-прежнему запрещена для демонстрации.
Сегодня только восемь российских и три белорусских спортсмена получили допуск на Игры в Париже в нейтральном статусе. При этом во многих видах отбор уже завершён.
Напомним, летние Олимпийские игры в Париже должны пройти с 26 июля по 11 августа 2024 года.