Американские СМИ сообщают, что украинцы опасны для цивилизованного мира - 08.12.2023 Украина.ру
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Американские СМИ сообщают, что украинцы опасны для цивилизованного мира
Американские СМИ сообщают, что украинцы опасны для цивилизованного мира - 08.12.2023 Украина.ру
Американские СМИ сообщают, что украинцы опасны для цивилизованного мира
Лечебные учреждения на Украине сегодня борются с "тревожным ростом" числа микробов, устойчивых к последним антибиотикам, используемым для лечения инфекций. Официальные лица называют проблему "неотложным кризисом", следует из исследования Центров США по контролю и профилактике заболеваний (CDC)
2023-12-08T18:59
2023-12-08T18:59
новости
украина
запад
заболеваемость
эпидемия
сво
болезнь
заболевание
исследование
иммунитет
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Исследователи, в том числе учёные из CDC и министерства здравоохранения Украины, взяли пробы у сотен украинских пациентов на предмет инфекций, которые они подхватили во время лечения в больницах страны в ноябре и декабре 2022 года. Согласно опубликованному отчёту, более 60% пациентов с инфекциями боролись с микробами, устойчивыми к карбапенемным антибиотикам – это так называемая "последняя линия обороны" которую используют врачи для борьбы с бактериями после того, как другие варианты не срабатывают. Уточняется, что микробы распространяются за пределы Украины, что вызывает тревогу. Представители здравоохранения предупреждали на протяжении нескольких лет о растущей угрозе устойчивости к противомикробным препаратам, которую представляет продолжающийся украинский конфликт. По оценкам, в США эти устойчивые к лекарствам бактерии ежегодно приводят к более чем 13 тысячам случаев заболевания и тысяче смертей. В то же время, чтобы эффективно реагировать на растущую угрозу, работникам здравоохранения на Украине требуется больше обучения и расходных материалов для поддержки больниц, лечащих инфицированных пациентов во время продолжающихся боевых действий. Ранее, в октябре, издание Financial Times со ссылкой на данные исследователей и экспертов сообщало, что в странах Европы на фоне военных действий на Украине растёт число инфекций, устойчивых к антибиотикам. Напомним, Всемирная организация здравоохранения относит устойчивость к противомикробным препаратам к одной из стоящих перед человечеством глобальных угроз здоровью населения. Основными причинами этой проблемы ВОЗ называет неправильное и чрезмерное применение противомикробных препаратов; отсутствие доступа людей к чистой воде, средствам санитарии и гигиены; неудовлетворительную профилактику инфекций в медицинских учреждениях; ограниченный доступ к качественным лекарствам, вакцинам и средствам диагностики.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, запад, заболеваемость, эпидемия, сво, болезнь, заболевание, исследование, иммунитет, лечение, всу, европа
Новости, Украина, Запад, заболеваемость, эпидемия, СВО, болезнь, заболевание, исследование, иммунитет, лечение, ВСУ, Европа

Американские СМИ сообщают, что украинцы опасны для цивилизованного мира

18:59 08.12.2023
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкврачи
врачи - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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Читать в
Лечебные учреждения на Украине сегодня борются с "тревожным ростом" числа микробов, устойчивых к последним антибиотикам, используемым для лечения инфекций. Официальные лица называют проблему "неотложным кризисом", следует из исследования Центров США по контролю и профилактике заболеваний (CDC)
Исследователи, в том числе учёные из CDC и министерства здравоохранения Украины, взяли пробы у сотен украинских пациентов на предмет инфекций, которые они подхватили во время лечения в больницах страны в ноябре и декабре 2022 года.
Согласно опубликованному отчёту, более 60% пациентов с инфекциями боролись с микробами, устойчивыми к карбапенемным антибиотикам – это так называемая "последняя линия обороны" которую используют врачи для борьбы с бактериями после того, как другие варианты не срабатывают.
Уточняется, что микробы распространяются за пределы Украины, что вызывает тревогу.

"На Украине сочетание высоких довоенных показателей устойчивости к противомикробным препаратам, увеличение распространённости травматических ранений и связанная с войной нагрузка на медицинские учреждения приводит к увеличению выявления микроорганизмов с множественной лекарственной устойчивостью, которые распространяются в Европу", – отмечают авторы исследования.

Представители здравоохранения предупреждали на протяжении нескольких лет о растущей угрозе устойчивости к противомикробным препаратам, которую представляет продолжающийся украинский конфликт.
По оценкам, в США эти устойчивые к лекарствам бактерии ежегодно приводят к более чем 13 тысячам случаев заболевания и тысяче смертей. В то же время, чтобы эффективно реагировать на растущую угрозу, работникам здравоохранения на Украине требуется больше обучения и расходных материалов для поддержки больниц, лечащих инфицированных пациентов во время продолжающихся боевых действий.
Ранее, в октябре, издание Financial Times со ссылкой на данные исследователей и экспертов сообщало, что в странах Европы на фоне военных действий на Украине растёт число инфекций, устойчивых к антибиотикам.
Напомним, Всемирная организация здравоохранения относит устойчивость к противомикробным препаратам к одной из стоящих перед человечеством глобальных угроз здоровью населения. Основными причинами этой проблемы ВОЗ называет неправильное и чрезмерное применение противомикробных препаратов; отсутствие доступа людей к чистой воде, средствам санитарии и гигиены; неудовлетворительную профилактику инфекций в медицинских учреждениях; ограниченный доступ к качественным лекарствам, вакцинам и средствам диагностики.
- РИА Новости, 1920, 02.10.2023
2 октября, 15:02
В Европе украинцы спровоцировали всплеск инфекций, устойчивых к антибиотикам - FTВ Западной Европе растёт число инфекций, устойчивых к лекарствам, при этом значительную часть заболевших составляют украинцы. Об этом сообщает издание Financial Times 2 октября
 
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