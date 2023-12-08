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Американские СМИ сообщают, что украинцы опасны для цивилизованного мира
Американские СМИ сообщают, что украинцы опасны для цивилизованного мира - 08.12.2023 Украина.ру
Американские СМИ сообщают, что украинцы опасны для цивилизованного мира
Лечебные учреждения на Украине сегодня борются с "тревожным ростом" числа микробов, устойчивых к последним антибиотикам, используемым для лечения инфекций. Официальные лица называют проблему "неотложным кризисом", следует из исследования Центров США по контролю и профилактике заболеваний (CDC)
2023-12-08T18:59
2023-12-08T18:59
2023-12-08T18:59
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Исследователи, в том числе учёные из CDC и министерства здравоохранения Украины, взяли пробы у сотен украинских пациентов на предмет инфекций, которые они подхватили во время лечения в больницах страны в ноябре и декабре 2022 года. Согласно опубликованному отчёту, более 60% пациентов с инфекциями боролись с микробами, устойчивыми к карбапенемным антибиотикам – это так называемая "последняя линия обороны" которую используют врачи для борьбы с бактериями после того, как другие варианты не срабатывают. Уточняется, что микробы распространяются за пределы Украины, что вызывает тревогу. Представители здравоохранения предупреждали на протяжении нескольких лет о растущей угрозе устойчивости к противомикробным препаратам, которую представляет продолжающийся украинский конфликт. По оценкам, в США эти устойчивые к лекарствам бактерии ежегодно приводят к более чем 13 тысячам случаев заболевания и тысяче смертей. В то же время, чтобы эффективно реагировать на растущую угрозу, работникам здравоохранения на Украине требуется больше обучения и расходных материалов для поддержки больниц, лечащих инфицированных пациентов во время продолжающихся боевых действий. Ранее, в октябре, издание Financial Times со ссылкой на данные исследователей и экспертов сообщало, что в странах Европы на фоне военных действий на Украине растёт число инфекций, устойчивых к антибиотикам. Напомним, Всемирная организация здравоохранения относит устойчивость к противомикробным препаратам к одной из стоящих перед человечеством глобальных угроз здоровью населения. Основными причинами этой проблемы ВОЗ называет неправильное и чрезмерное применение противомикробных препаратов; отсутствие доступа людей к чистой воде, средствам санитарии и гигиены; неудовлетворительную профилактику инфекций в медицинских учреждениях; ограниченный доступ к качественным лекарствам, вакцинам и средствам диагностики.
https://ukraina.ru/20231002/1049843018.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, запад, заболеваемость, эпидемия, сво, болезнь, заболевание, исследование, иммунитет, лечение, всу, европа
Новости, Украина, Запад, заболеваемость, эпидемия, СВО, болезнь, заболевание, исследование, иммунитет, лечение, ВСУ, Европа
Американские СМИ сообщают, что украинцы опасны для цивилизованного мира
Лечебные учреждения на Украине сегодня борются с "тревожным ростом" числа микробов, устойчивых к последним антибиотикам, используемым для лечения инфекций. Официальные лица называют проблему "неотложным кризисом", следует из исследования Центров США по контролю и профилактике заболеваний (CDC)
Исследователи, в том числе учёные из CDC и министерства здравоохранения Украины, взяли пробы у сотен украинских пациентов на предмет инфекций, которые они подхватили во время лечения в больницах страны в ноябре и декабре 2022 года.
Согласно опубликованному отчёту, более 60% пациентов с инфекциями боролись с микробами, устойчивыми к карбапенемным антибиотикам – это так называемая "последняя линия обороны" которую используют врачи для борьбы с бактериями после того, как другие варианты не срабатывают.
Уточняется, что микробы распространяются за пределы Украины, что вызывает тревогу.
"На Украине сочетание высоких довоенных показателей устойчивости к противомикробным препаратам, увеличение распространённости травматических ранений и связанная с войной нагрузка на медицинские учреждения приводит к увеличению выявления микроорганизмов с множественной лекарственной устойчивостью, которые распространяются в Европу", – отмечают авторы исследования.
Представители здравоохранения предупреждали на протяжении нескольких лет о растущей угрозе устойчивости к противомикробным препаратам, которую представляет продолжающийся украинский конфликт.
По оценкам, в США эти устойчивые к лекарствам бактерии ежегодно приводят к более чем 13 тысячам случаев заболевания и тысяче смертей. В то же время, чтобы эффективно реагировать на растущую угрозу, работникам здравоохранения на Украине требуется больше обучения и расходных материалов для поддержки больниц, лечащих инфицированных пациентов во время продолжающихся боевых действий.
Ранее, в октябре, издание Financial Times со ссылкой на данные исследователей и экспертов сообщало,
что в странах Европы на фоне военных действий на Украине растёт число инфекций, устойчивых к антибиотикам.
Напомним, Всемирная организация здравоохранения относит устойчивость к противомикробным препаратам к одной из стоящих перед человечеством глобальных угроз здоровью населения. Основными причинами этой проблемы ВОЗ называет неправильное и чрезмерное применение противомикробных препаратов; отсутствие доступа людей к чистой воде, средствам санитарии и гигиены; неудовлетворительную профилактику инфекций в медицинских учреждениях; ограниченный доступ к качественным лекарствам, вакцинам и средствам диагностики.