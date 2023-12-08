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Американские СМИ сообщают, что украинцы опасны для цивилизованного мира

Американские СМИ сообщают, что украинцы опасны для цивилизованного мира - 08.12.2023 Украина.ру

Американские СМИ сообщают, что украинцы опасны для цивилизованного мира

Лечебные учреждения на Украине сегодня борются с "тревожным ростом" числа микробов, устойчивых к последним антибиотикам, используемым для лечения инфекций. Официальные лица называют проблему "неотложным кризисом", следует из исследования Центров США по контролю и профилактике заболеваний (CDC)

2023-12-08T18:59

2023-12-08T18:59

2023-12-08T18:59

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Исследователи, в том числе учёные из CDC и министерства здравоохранения Украины, взяли пробы у сотен украинских пациентов на предмет инфекций, которые они подхватили во время лечения в больницах страны в ноябре и декабре 2022 года. Согласно опубликованному отчёту, более 60% пациентов с инфекциями боролись с микробами, устойчивыми к карбапенемным антибиотикам – это так называемая "последняя линия обороны" которую используют врачи для борьбы с бактериями после того, как другие варианты не срабатывают. Уточняется, что микробы распространяются за пределы Украины, что вызывает тревогу. Представители здравоохранения предупреждали на протяжении нескольких лет о растущей угрозе устойчивости к противомикробным препаратам, которую представляет продолжающийся украинский конфликт. По оценкам, в США эти устойчивые к лекарствам бактерии ежегодно приводят к более чем 13 тысячам случаев заболевания и тысяче смертей. В то же время, чтобы эффективно реагировать на растущую угрозу, работникам здравоохранения на Украине требуется больше обучения и расходных материалов для поддержки больниц, лечащих инфицированных пациентов во время продолжающихся боевых действий. Ранее, в октябре, издание Financial Times со ссылкой на данные исследователей и экспертов сообщало, что в странах Европы на фоне военных действий на Украине растёт число инфекций, устойчивых к антибиотикам. Напомним, Всемирная организация здравоохранения относит устойчивость к противомикробным препаратам к одной из стоящих перед человечеством глобальных угроз здоровью населения. Основными причинами этой проблемы ВОЗ называет неправильное и чрезмерное применение противомикробных препаратов; отсутствие доступа людей к чистой воде, средствам санитарии и гигиены; неудовлетворительную профилактику инфекций в медицинских учреждениях; ограниченный доступ к качественным лекарствам, вакцинам и средствам диагностики.

https://ukraina.ru/20231002/1049843018.html

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новости, украина, запад, заболеваемость, эпидемия, сво, болезнь, заболевание, исследование, иммунитет, лечение, всу, европа