В Европе украинцы спровоцировали всплеск инфекций, устойчивых к антибиотикам - FT - 02.10.2023 Украина.ру
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В Европе украинцы спровоцировали всплеск инфекций, устойчивых к антибиотикам - FT
В Европе украинцы спровоцировали всплеск инфекций, устойчивых к антибиотикам - FT - 02.10.2023 Украина.ру
В Европе украинцы спровоцировали всплеск инфекций, устойчивых к антибиотикам - FT
В Западной Европе растёт число инфекций, устойчивых к лекарствам, при этом значительную часть заболевших составляют украинцы. Об этом сообщает издание Financial Times 2 октября
2023-10-02T15:02
2023-10-02T15:08
новости
украина
инфекции
антибиотики
европа
лечение
заболевания
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В американском военном госпитале в Германии врачи сделали тревожное открытие, осматривая раненого украинского солдата. Его инфекция оказалась устойчивой почти ко всем доступным антибиотикам, пишет издание.По словам авторов издания, этот случай является свидетельством того, что последствия конфликта на Украине распространились далеко за её пределы. Военные действия способствуют распространению болезней и затрудняют принятие обычных мер предосторожности против устойчивости к антибиотикам.Некоторые из инфекций получили распространение во время пребывания в перегруженных больничных системах Украины; другие заболевания были переданы совсем недавно в странах, принимающих сотни тысяч беженцев, сообщают авторы FT.В последние месяцы, когда украинские военные и гражданские лица были отправлены на лечение в другие страны Европы, там произошел дальнейший рост числа таких инфекций.По словам авторов издания, военные действия способствуют распространению болезней и затрудняют принятие обычных мер предосторожности против устойчивости к антибиотикам. Глубокие раны подвергают организм инфекциям, распространению заболеваний также способствует нарушение больничной инфраструктуры. При этом тесты для определения правильного антибиотика могут быть недоступны для населения, подытожили авторы издания.
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новости, украина, инфекции, антибиотики, европа, лечение, заболевания
Новости, Украина, инфекции, антибиотики, Европа, лечение, заболевания

В Европе украинцы спровоцировали всплеск инфекций, устойчивых к антибиотикам - FT

15:02 02.10.2023 (обновлено: 15:08 02.10.2023)
 
© AP / Evgeniy Maloletka
- РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© AP / Evgeniy Maloletka
Читать в
В Западной Европе растёт число инфекций, устойчивых к лекарствам, при этом значительную часть заболевших составляют украинцы. Об этом сообщает издание Financial Times 2 октября
В американском военном госпитале в Германии врачи сделали тревожное открытие, осматривая раненого украинского солдата. Его инфекция оказалась устойчивой почти ко всем доступным антибиотикам, пишет издание.
По словам авторов издания, этот случай является свидетельством того, что последствия конфликта на Украине распространились далеко за её пределы. Военные действия способствуют распространению болезней и затрудняют принятие обычных мер предосторожности против устойчивости к антибиотикам.
Некоторые из инфекций получили распространение во время пребывания в перегруженных больничных системах Украины; другие заболевания были переданы совсем недавно в странах, принимающих сотни тысяч беженцев, сообщают авторы FT.
В последние месяцы, когда украинские военные и гражданские лица были отправлены на лечение в другие страны Европы, там произошел дальнейший рост числа таких инфекций.
По словам авторов издания, военные действия способствуют распространению болезней и затрудняют принятие обычных мер предосторожности против устойчивости к антибиотикам.
Глубокие раны подвергают организм инфекциям, распространению заболеваний также способствует нарушение больничной инфраструктуры. При этом тесты для определения правильного антибиотика могут быть недоступны для населения, подытожили авторы издания.
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