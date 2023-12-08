https://ukraina.ru/20231208/1051850681.html

Торг Байдена с республиканцами, людоедские комментарии. Главное на Украине на утро 8 декабря

Торг Байдена с республиканцами, людоедские комментарии. Главное на Украине на утро 8 декабря - 08.12.2023 Украина.ру

Торг Байдена с республиканцами, людоедские комментарии. Главное на Украине на утро 8 декабря

Белый дом может пойти на уступки республиканцам в Сенате, чтобы поддержать Украину. Украинские журналисты обрадовались трагедии в Брянске

2023-12-08T09:00

2023-12-08T09:00

2023-12-08T09:53

эксклюзив

хроники

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/07/1051815572_0:0:2715:1527_1920x0_80_0_0_b3908f43374e0fe0f5951c72d4c8655f.jpg.webp

Как сообщил агентству Reuters осведомлённый источник, администрация президента США рассматривает возможность пойти на уступки республиканцам в Сенате и поддержать пункт о безопасности американских границ, чтобы взамен те разблокировали выделение военной помощи Украине и Израилю.По информации агентства, за неделю до отъезда законодателей на рождественские каникулы Белый дом и конгресс США пытаются заключить соглашение, которое предусматривало бы оказание военной помощи Украине и Израилю и одновременно препятствовало нелегальной иммиграции через границу США и Мексики.Ранее республиканцы отказались одобрить дополнительное финансирование Украины без мер для сокращения рекордного количества мигрантов, пытающихся нелегально пересечь границу США, что привело к сложным переговорам, которые и объединили эти ранее несвязанные между собой вопросы.Ранее, 6 декабря, президент США Джо Байден заявил, что готов пойти на значительные уступки по безопасности границы.Как сообщил Reuters источник, теперь администрация Байдена поддерживает повышение стандартов для предоставления убежища.Кроме того, Белый дом рассмотрит определённую форму положения о «безопасной третьей стране», которая будет отказывать в предоставлении убежища мигрантам, проходящим через неё на пути в США.Ещё одним пунктом договорённости Белого дома с республиканцами может быть расширение процесса быстрой депортации. Она будет действовать по всей стране, а не на границе.Как рассказал источник, группа сенаторов от республиканцев и демократов, которые работают над соглашением, также обсуждают количественное ограничение запросов на предоставление убежища. При этом позиция Белого дома касательного такого ограничения остается непонятной.Как заявил представитель Белого дома Анджело Фернандес Эрнандес, президент Байден открыт для компромисса.Палата представителей планирует завершить работу до 14 декабря. До этого момента администрация и планирует достичь соглашения с республиканцами.О том, что ситуация на мексиканской границе с США важна для Украины, ранее заявлял один из лидеров украинских националистов Дмитрий Корчинский.«На мексиканской границе неспокойно. И ситуация на этой границе для нас весит больше, чем ситуация на словацкой и польской границе. Если Соединённые Штаты — это украинский тыл, то, конечно, мексиканская граница — это граница Украины. Это граница нашего тыла, таким образом, это украино-мексиканская граница по своему значению», — указывал он.Он отметил, что республиканцы связывают вопрос границы с Мексикой с оказанием помощи Украине. При этом Корчинский оправдал действия республиканцев, подчеркнув, что ситуация с мигрантами угрожает США.«Вы знаете, что брифинг в сенате касательно помощи Израилю и Украине закончился скандалом. Там присутствовал Блинкен, но вёл это заседание Макконнелл. Макконнелл — это очень старый республиканец, ему за 80 лет. Его Офис президента Украины нанял как лоббиста интересов Украины в сенате и вообще среди республиканцев. И вот он вёл этот самый брифинг, и фактически под его руководством брифинг прошёл не на пользу Украине. На брифинге по закрытой связи должен был выступать президент Украины. И именно по совету этого Макконнелла — лоббиста своего, Зеленский отказался выступать на этом брифинге, что вызвало ярость демократов. Эти же демократы на самом деле очень многое пытаются делать на пользу Украине. И в то же время они не хотят ничего делать для помощи Соединённым Штатам, поэтому нам демократы приятнее, чем республиканцы. Тот самый Байден, которого Трамп обвиняет в немощности, за вчерашний день встретился по отдельности с 30 республиканскими депутатами. Т. е. он пытается, он старается, они инвестируют много усилий, чтобы эта помощь всё-таки для Украины была проголосована», — отметил 7 декабря Корчинский.Он также вспомнил о визите в США министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона, который, по словам Корчинского, «срочно вылетел в США, чтобы там встречаться, чтобы спасать ситуацию с помощью Украине».Позже сам Кэмерон заявил, что британское правительство ещё не согласовало бюджет на помощь Украине в 2024 и 2025 годах, но обязательно это сделает.«Мы ещё не решили по поводу 2024 и 2025 годов. Но нет сомнений, что мы выделим настолько существенную помощь, насколько это будет возможно», — заявил Кэмерон на пресс-конференции в Вашингтоне.Также по его мнению, конгресс США согласится выделить запрошенные Белым домом дополнительные средства для Украины.Корчинский же указал, что, возможно, ошибкой Офиса президента Украины было платить за лоббирование своих интересов Макконнеллу. С другой стороны, украинский националист отметил, что Зеленскому действительно, возможно, не стоило вмешиваться в американские противоречия, ведь это могло вызвать ещё большие трения.Людоедские комментарииУкраинские журналисты обрадовались трагедии в Брянске. Соответствующий сюжет вышел 7 декабря на телеканале «Прямой», связанном с лидером «Европейской солидарности» Петром Порошенко.«Ты знаешь, Паша, сейчас очень часто критикуют российских детей. Мол, что вырастет за новое поколение, учитывая, что у них там "уроки о важном", патриотическое воспитание, и это будет большая беда. Я очень хочу за них вступиться. Нормальные дети. Нормальные. Вот, смотри, в Брянске ученица устроила стрельбу в гимназии № 5. Ну разве не прекрасный ребенок? Российские СМИ пишут о том, что 4 ученика получили ранения. Стрелявшая ученица покончила жизнь самоубийством. Где взяла оружие, как это происходит в российских школах — поскольку это не впервые, у них целый ряд этих всех событий — неясно. Но видишь, кажется, что потенциальных участников войска Путина становится меньше», — заявила журналистка Елена Курбанова своему соведущему Павлу Рольныку.И Курбанова, и Рольнык улыбались, когда первая произносила свою речь. При этом в кадре также появлялась реклама «Кофе старого Львова».Брянские СМИ назвали украинских журналистов «больными на голову». Примечательно, что среди украинских журналистов никто коллег не осудил.В четверг, 7 декабря, утром в гимназии № 5 города Брянска произошла стрельба. По данным СК, 14-летняя девочка принесла в учебное заведение помповое ружье, из которого выстрелила в одноклассников. Погибли два человека, включая саму стрелявшую, пятеро получили ранения.Возбуждено уголовное дело об убийстве двух или более лиц. Прокуратура проверяет обеспечение соблюдения законодательства о безопасности в школе.

https://ukraina.ru/20231207/1051840271.html

https://ukraina.ru/20231207/1051825298.html

https://ukraina.ru/20231207/1051816935.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники