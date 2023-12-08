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Смятение и разобщённость: CNN сообщил как украинский конфликт повлиял на Запад

Смятение и разобщённость: CNN сообщил как украинский конфликт повлиял на Запад - 08.12.2023 Украина.ру

Смятение и разобщённость: CNN сообщил как украинский конфликт повлиял на Запад

На Западе всё больше чувствуется смятение и разобщённость, которые появились из-за развития украинского конфликта. Президенту России Владимиру Путину даже не нужно ничего делать, чтобы ситуация стала хуже, сообщило американское СМИ CNN

2023-12-08T01:41

2023-12-08T01:41

2023-12-08T01:41

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Приближение зимы вносит свои коррективы — статичные линии фронта на Украине постепенно затвердевают по мере того, как снег становится всё глубже. В Киеве чувствуется ощутимое ослабление прежнего "непреодолимого морального духа", в то время как в публичную плоскость выносятся новые подробности конфликта президента Украины Владимира Зеленского и главнокомандующего армией страны Валерия Залужного. В европейских столицах приближаются выборы, и сегодня даже фермеры Польши – страны-союзника Киева –"затевают ссоры" со своими украинскими соседями. В Европе на смену небывалому со времен падения Берлинской стены единству мнений и намерений приходит разобщенность. Журналисты отмечают, что смятение вызывает и та неопределённость, которая сегодня происходит в США в вопросе финансирования Украины. Ранее издание The Economist сообщало, что президент России Владимир Путин побеждает в украинском конфликте. Британские журналисты признали, что победа России не только возможна, но и вероятна, поскольку президент Путин сделал для этого всё возможное – поставил страну на военные рельсы и укрепил свою власть.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, россия, сво, владимир путин, владимир зеленский, сша, запад