Смятение и разобщённость: CNN сообщил как украинский конфликт повлиял на Запад - 08.12.2023 Украина.ру
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Смятение и разобщённость: CNN сообщил как украинский конфликт повлиял на Запад
Смятение и разобщённость: CNN сообщил как украинский конфликт повлиял на Запад - 08.12.2023 Украина.ру
Смятение и разобщённость: CNN сообщил как украинский конфликт повлиял на Запад
На Западе всё больше чувствуется смятение и разобщённость, которые появились из-за развития украинского конфликта. Президенту России Владимиру Путину даже не нужно ничего делать, чтобы ситуация стала хуже, сообщило американское СМИ CNN
2023-12-08T01:41
2023-12-08T01:41
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сша
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Приближение зимы вносит свои коррективы — статичные линии фронта на Украине постепенно затвердевают по мере того, как снег становится всё глубже. В Киеве чувствуется ощутимое ослабление прежнего "непреодолимого морального духа", в то время как в публичную плоскость выносятся новые подробности конфликта президента Украины Владимира Зеленского и главнокомандующего армией страны Валерия Залужного. В европейских столицах приближаются выборы, и сегодня даже фермеры Польши – страны-союзника Киева –"затевают ссоры" со своими украинскими соседями. В Европе на смену небывалому со времен падения Берлинской стены единству мнений и намерений приходит разобщенность. Журналисты отмечают, что смятение вызывает и та неопределённость, которая сегодня происходит в США в вопросе финансирования Украины. Ранее издание The Economist сообщало, что президент России Владимир Путин побеждает в украинском конфликте. Британские журналисты признали, что победа России не только возможна, но и вероятна, поскольку президент Путин сделал для этого всё возможное – поставил страну на военные рельсы и укрепил свою власть.
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новости, украина, россия, сво, владимир путин, владимир зеленский, сша, запад
Новости, Украина, Россия, СВО, Владимир Путин, Владимир Зеленский, США, Запад

Смятение и разобщённость: CNN сообщил как украинский конфликт повлиял на Запад

01:41 08.12.2023
 
© Фото : CC0, Pixabay
- РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© Фото : CC0, Pixabay
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На Западе всё больше чувствуется смятение и разобщённость, которые появились из-за развития украинского конфликта. Президенту России Владимиру Путину даже не нужно ничего делать, чтобы ситуация стала хуже, сообщило американское СМИ CNN
Приближение зимы вносит свои коррективы — статичные линии фронта на Украине постепенно затвердевают по мере того, как снег становится всё глубже. В Киеве чувствуется ощутимое ослабление прежнего "непреодолимого морального духа", в то время как в публичную плоскость выносятся новые подробности конфликта президента Украины Владимира Зеленского и главнокомандующего армией страны Валерия Залужного.
"Президент России Владимир Путин ждал этого момента, когда ему особо ничего не нужно делать, и он может назвать это победой", — добавляет источник.
В европейских столицах приближаются выборы, и сегодня даже фермеры Польши – страны-союзника Киева –"затевают ссоры" со своими украинскими соседями. В Европе на смену небывалому со времен падения Берлинской стены единству мнений и намерений приходит разобщенность.
Журналисты отмечают, что смятение вызывает и та неопределённость, которая сегодня происходит в США в вопросе финансирования Украины.
"Несомненно, этого медленного истощения сил давно желал Путин", — заключает СМИ.
Ранее издание The Economist сообщало, что президент России Владимир Путин побеждает в украинском конфликте. Британские журналисты признали, что победа России не только возможна, но и вероятна, поскольку президент Путин сделал для этого всё возможное – поставил страну на военные рельсы и укрепил свою власть.
 
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