https://ukraina.ru/20231208/1051828055.html

Чего хотят русские? В Киеве размышляют, чем всё закончится и завещают войну внукам

Чего хотят русские? В Киеве размышляют, чем всё закончится и завещают войну внукам - 08.12.2023 Украина.ру

Чего хотят русские? В Киеве размышляют, чем всё закончится и завещают войну внукам

Россия не ставит своей целью на данном этапе ликвидацию украинской государственности, а это означает, что чем бы не закончился нынешний конфликт, через поколение неминуема новая российско-украинская война, считает украинский военный эксперт Петр Черник.

2023-12-08T07:19

2023-12-08T07:19

2023-12-08T07:19

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Киевский режим до сих пор не строил оборонительных линий, поскольку была сделана ставка на прорыв линии Суровикина и последующий обвал южного фронта, что могло теоретически повлечь обвал всего фронта как такового. Но теперь Киеву приходится пересматривать эту концепцию, сказал Черник в эфире канала "24", пояснив, что "невозможно просчитать абсолютно все".По мнению эксперта, в России пришли к выводу, что на данном историческом этапе не ликвидируют украинскую государственность, поэтому ставят перед собою задачи-минимум – "выйти на административные границы Донетчины и Луганщины". Что касается киевского направления, то там как раз оборонительные линии построены, прорвать их будет сложно, будут большие потери.Перспектива больших потерь Черника радует. "Должны помнить: чем больше россиян мы убьем сейчас, тем легче нашим внукам будет воевать с ними в следующей неминуемой российско-украинской войне", - сказал он.Не все разделяют мнение, что Россия может ограничиться выходом к административным границам республик. Украинский политолог-эмигрант Михаил Чаплыга в эфире одного из ютуб-каналов рассказал о том, чего, по его мнению, хотят русские."Я убежден в том, что их не интересует - НАТО, не НАТО, это все фигня. Их интересует следующее: от точки схождения трех границ вниз их интересует зона безопасности. Там не должно быть вооружений, которые могли бы угрожать России. Будет это Украина, будет это великая Украина, будет это имперская Украина, будет это какая угодно – их это не интересует. Их интересует (территория – Ред.) от стыка трех границ вниз по левому берегу (Днепра – Ред.), чтобы не было вооружений", - сказал политолог.Он добавил, что, по его мнению, русских также "интересует пояс безопасности, выжженная земля, то есть, дистанция, которую они сейчас обеспечивают, плюс, их интересует контроль за морем"."Я убежден, что их интересует не столько торговая составляющая, сколько невозможность поставок военных по морю… Если кто-то думает, что русские пойдут любым другим путем, кроме достижения этой цели, то это была бы иллюзия", - заявил Чаплыга.Он продолжил: "Если кто-то думает, что русских вполне может устроить смена политического режима на более дружественный России – это глупость. Потому что это не константа, это переменная. А завтра придет какой-то ультра-против-русских режим - и что, опять все заново? Нет. То есть в политической плоскости русских мало что может тут интересовать. Никто не верит бумагам, словам и подписям…".По мнению эксперта, по этой причине Россия намерена установить физический контроль над Черноморским побережьем и левым берегом Днепра – и никак не меньше.На Западе некоторые эксперты тоже рассматривают такие сценарии как реальные. Так, профессор университета Корка Джеффри Робертс в интервью ютуб-каналу Dialogue Works высказал мнение, что если война продолжится, то "Россия по стратегическим причинам будет вынуждена расширить свои территории вплоть до Днепра, взяв под контроль всю Восточную и Южную Украину".А что страны НАТО? В Германии эксперты Немецкого совета по международным отношениям (DGAP) подсчитали, что после вероятной заморозки украинского конфликта, России хватит шести лет для того, чтобы подготовиться к войне с НАТО. А в Польше заговорили о том, что это слишком оптимистичный срок, что уже через три года Альянс должен быть готов к прямой войне с Россией. Об этом заявил глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Севьера.Бывший глава ГУР Николай Маломуж в эфире ютуб-канала Politeka с таким видением перспективы согласился, отметив, что НАТО надо готовиться к войне с Россией, перевооружаться, внедрять новые технологии, которые будут иметь перевес над российскими."Эта потенциальная позиция не позволит России начинать какие-либо агрессивные действия против НАТО. Тогда нападение на страны НАТО – это смерти подобно для России, перспектив нет", - заявил Маломуж. Он добавил, что, по его мнению, "сейчас Россия не готова воевать с НАТО".Впрочем, Россия не собиралась и не собирается нападать на страны НАТО, не собирается нападать на Европу, это ведь очевидно, считает германист, политолог, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин. Комментируя выводы немецких экспертов в интервью изданию Украина.ру, он отметил, что "это даже не расчеты, это нагнетание обстановки и наполнение пространства не соответствующей действительности информацией".Получается, что Россия будто бы планирует сначала расправиться с Украиной, а потом накинуться на восточноевропейские страны, за три-четыре года их уничтожить, а потом к году 2033-му выйти к берегам Рейна, сказал эксперт, добавив, что "это безумная геополитическая фантазия, не имеющая ничего общего с реалиями, но прекрасно укладывающаяся в общий антироссийский нарратив, культуру отмены и попытку выстроить железный занавес между Европой и Россией".Ситуация меняется очень быстро. Как отметил Гендиректор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, выступая на пятом Всемирном медиа-саммите в Китае, первоначально в спецоперации ставились достаточно узкие цели - демилитаризация и денацификация Украины, но после того, как Запад провозгласил целью стратегическое поражение России на поле боя, характер и цели СВО стали глобальными. Но это ведь не Россия нападает на Запад, напротив, это Запад "впряг за Украину коалицию из 50 стран, а также поставляет туда оружие на суммы, превышающие годовые бюджеты России".По словам Киселева, Россия не может потерпеть поражение в спецоперации, так как в этом случае в мире не останется страны, способной поддерживать ядерный баланс с США и мировое соотношение сил, тогда мир окажется в новой колониальной системе.

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https://ukraina.ru/20231206/1051751172.html

https://ukraina.ru/20231205/1051727077.html

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2023

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, сво, украина, запад, всу, россия, нато, политика, эксперты