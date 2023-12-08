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Почему они в шоке? В Европе нарастает паника

Почему они в шоке? В Европе нарастает паника - 08.12.2023 Украина.ру

Почему они в шоке? В Европе нарастает паника

Помните, как прошлой зимой правительство Германии призывало немцев меньше мыться, пользоваться шторами для окон (это добавляет пару градусов тепла в помещении, по мнению "зелёного" министра Хабека). Предлагались другие экономичные варианты утепления: горячий чай, варежки и шапки в квартирах и т.д.

2023-12-08T07:09

2023-12-08T07:09

2023-12-08T07:10

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экономика

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В России смотрели на эти телодвижения с изумлением, недоумением и сдержанным любопытством. Плотные шторы для окон, может, и повысят температуру на полградуса. Ну а дальше-то что?А главное - как будет работать промышленность. На чем будут работать ваши заводы? Особенно после подрыва Северных потоков.А жители Европы радовались! Они, конечно, радовались не тому, что будут меньше мыться. Их великие жертвы (мытьё пяти точек тела вместо всей полноценной тушки) не были напрасны. Они ждали того, что им обещали их мудрейшие вожди и вождицы.Что "вот-вот" Россия падёт, что "вот-вот" ресурсы нашей страны достанутся "просвещённым странам". И надо только немного потерпеть.Так в один голос рассказывала европейцам западная пропаганда и лидеры свободного мира. "Доллар по 200", "экономика в клочья".Достаточно посмотреть, что писали год назад западные газеты, журналисты, блогеры.Общая тема: "рус, сдавайся!" И потирали свои жадные лапки в предвкушении. "Млеко, яйки..." Как гитлеровцы в 41-42.Да, в Европе немного мёрзли, но было, за что: ждали "справедливого раздела добычи".2022: "устроим голодные бунты"Что говорили их лидеры в 2022 году?Джозеф Байден, март 2022: "Без технологий из США и Европы через год Путин утратит промышленный потенциал".Урсула фон Дер Ляйен, лето 2022: "Без продажи углеводородов по ценам, которые теперь диктует Евросоюз, Россия рухнет через 5 месяцев"."Гардиан", март 2022: "Рубль рухнет. Кремль в отчаянии. Рубль - игровые деньги. В России вымышленная экономика. Россия будет изолирована. Людям в стране не разрешается покупать продукты, к которым они привыкли.""Нам достаточно перекрыть порты, арестовать танкеры, чтобы к октябрю 2022 в России начались голодные бунты".Нанесём максимальную боль!Пропаганда пропагандой, но это всё , конечно же, не с потолка взяли на Западе. У них же есть солидные "синк тэнк". То есть мыслительные центры. Эти уважаемые организации и представили доклады, в которых экономика России должна была катастрофически рухнуть.Практически все западные "эксперты" утверждали, что санкции отбросят экономику России "на 30 лет назад".Некоторые экономисты всё-таки утверждали, что экономика России самодостаточна. Что "они готовились к нашим санкциям восемь лет". Но их голоса были еле слышны. Так, какие-то маргиналы от науки, что их слушать.Уйдут глобальные бренды, предвкушали "экономические обозреватели". И начнутся коренные изменения в том, как граждане среднего класса будут зарабатывать и тратить деньги.Нанесём им (русским) максимальную боль!Уходом глобальных брендов? Представьте, до какой степени "эксперты" не понимали и не понимают Россию.Новости США полтора года назад утверждали:"Санкции открыли новую главу в экономической истории России, её финансовая система рушится по нескольким направлениям.Сорокалетние усилия страны по построению процветающей рыночной экономики, начатые при Михаиле Горбачёве, потерпели неудачу."Это при Михаиле Горбачёве началась процветающая экономика России? Ну что сказать, вот такой уровень американской "экспертной" журналистики.Этими же идеями руководствовались все наши "релоканты". Не могут же уважаемые западные учёные и политики ошибаться!Такое впечатление, что весь западный мир превратился в одну большую Украину. И в умственном отношении тоже. Там тоже всё время ждут: "вот-вот", "надо немного подождать".2023: "Еще санкций!"Но перенесемся в наше время. Что происходит теперь?Про экономику России пишут сдержанно и мало. Ведь все прогнозы западных аналитиков можно теперь выкинуть в мусорные корзины. Россия показывает экономический рост на фоне стагнации европейских экономик.А ведь Генри Киссинджер писал! Ещё этим летом он успел опубликовать статью о том, что оценки Запада оказались неверными.Но вакханалия "вот-вот сожрём" продолжается. Невозможно же просто взять и остановиться. Особенно в среде наших иноагентов. Ведь получается, что вся их жизнь (а не только момент релокации) была зря? Ну уж нет, этого просто не может быть.Тяжеловесные умы лучших из лучших релокантов - иноагентов продолжают рождать сентенции в стиле "они уже почти голодают".Просто поражаешься. Неужели они считают своих слушателей настолько недалёкими и тупыми людьми? Ну ладно, западная пропаганда для местных, там Боррель с Урсулой продолжают рассказывать "логистика России разрушена", это ещё можно удачно продать немцам или бельгийцам. Но нашим? Релоканты пытаются.Иноагент Быков в интервью иноагенту Соболь, сентябрь 2023:- Что будет дальше? Шок будет. Ещё не всё санкции сработали, русские будут жрать черный хлеб. 2-3 месяца, и экстаз пройдет, "опьянение мухомором" пройдет, придёт нормализация сознания. Россияне начнут понимать, что поражение неизбежно. Это конец славянофильской идеи. Русские думают, что они исключительные. Восхищаются своим уродством...И так далее.Не все ещё санкции сработали, понимаете? Ну не может же быть так, чтобы весь великий прогрессивный Запад, на который они молились всю свою жизнь, просто сел в лужу.Чтобы великие "синк тэнк" так облажались.Это, кстати, один из не таких явных, но существенных итогов "периода санкций". Лучшие умы оказались не совсем лучшими.Уже 12-ый пакет санкций принимает Евросоюз.11-ый пакет называли "адским". 12 называют "истинным".Как же они любят придумывать красивые словечки!Санкции не работаютТак почему же санкции не сработали? Профессионалы говорят: неверная оценка всей экономики. Не только России, а вообще вся система оценки неверная.Это тема для нескольких обширных исследований.Если очень коротко. ВВП России оценивается в 2 процента от мирового. Но ВВП по ППС, то есть по покупательной способности, выводит рейтинг экономики России на 11 место в мире.Но при этом промышленное производство в России составляет 32 процента ВВП. В США - 19 процентов. Почти на 80 процентов экономика США состоит из сферы услуг.То есть адвокаты, биржевые брокеры и риэлторы США - против рабочих, строителей и инженеров России. Как думаете, кто выиграет?Да, экономики других стран можно "задавить долларом", но как выясняется, не всех.Россия имеет неисчерпаемые природные ресурсы, и может сама производить практически всё. А что не может сама - помогут партнёры, например, по БРИКС.Это ещё один момент: нет никакой международной изоляции, про которую так любят поговорить на Западе.И масса "фишек" в экономике. Например, у нас теперь есть свой танкерный флот. Мы сами его страхуем. Мы продаём свою нефть через союзников. И так далее, и так далее. Много чего придумано, продумано и сделано. Об этом писать можно долго, и будут писать. И не только статьи, но и учебники.Но "они" не хотят этого признавать.И только бывший русский, а ныне английский бизнесмен Чичваркин нашел в себе силы и смелость сказать: "мы проиграли".И "украинский русский" (так он теперь себя называет) Арестович в очередной раз переобулся и сообщил: "у русских есть длинная воля, а у нас нет".Народ поддерживаетЕсть и ещё один мощный фактор, в который до сих пор не могут поверить в Брюсселе и Вашингтоне.Русские не стали выходить на митинги бороться с "режимом", который "довёл" страну до того, что дорогие западные бренды покинули Россию.Более того, после введения санкций, как показали абсолютно все соцопросы, поддержка властей в России феноменально возросла.И это после самых сильных когда-либо введенных санкций за всю историю!Есть и дополнительный "бонус": очень возросло недоверие к либералам в обществе, после их высказываний о народе, стране и президенте. Никто теперь не пойдет за условными "навальными" - ведь очевидно же, что люди, которые призывают на вас (на нас) санкции и ждут, что мы будем "жрать чёрный хлеб" (кстати, что в этом плохого, вкуснейшая русская еда), не могут быть патриотами своей страны.А что у них?А из страны, в которой моют только пять островков на теле, приходят новости одна краше другой:"Мишлен" закрывает три завода в Германии. Слишком высокие затраты теперь на электроэнергию. "Это трудное решение", но они его уже приняли.Газета "Телеграф" пишет, что мощное сокращение рабочих мест предстоит пережить "Фольксвагену." Слишком высокие затраты - сами знаете, на что. Плюс ещё неожиданная причина: уходят пожилые рабочие, а молодых нет. Мигранты сидят на пособиях. А немцев... их просто нет в таком количестве, чтобы заменить рабочих прошлых поколений.Отдел проектирования на Фольксвагене решили просто убрать. Отдают на аутсорсинг. Проектирование собственных автомобилей.Модельеры и производители вещей класса "люкс", типа сумочек по 12.000 долларов и купальников по 8.000 евро жалуются: русских нет теперь в Европе, а поставки в Россию запрещены. Что делать?В Европе нарастает паника. То, что в марте 2022 года описывалось как "угроза демократии" и "мы должны победить Россию любой ценой" теперь выглядит как ... собственная глупость и унижение?Одна из сестёр Олсен позвонила своей русской подруге по видеосвязи, чтобы узнать, как там санкции? Черный хлеб ещё есть?Девушка из России как раз была в супермаркете и стала показывать бутылки французского и испанского вина. Просила совет: какое вино приобрести к ужину?И до сестрички Олсен дошло: санкции не работают!"Я думала, они там уже как в Средневековье. Эти русские - безумно изворотливые ребята..."Да нет, русские не изворотливые. У русских есть стратегическая глубина, стратегическое мышление и то, что действительно называют "длинной волей". Страна огромная. Без длинной воли не прожить.Интересно, что этой зимой немцам предложат мыть, на чем экономить будут?

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Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Елена Мурзина

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