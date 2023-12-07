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МВФ 11 декабря примет решение о выделении $900 млн Киеву

МВФ 11 декабря примет решение о выделении $900 млн Киеву - 07.12.2023 Украина.ру

МВФ 11 декабря примет решение о выделении $900 млн Киеву

Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) 11 декабря проведет оценку пересмотра программы расширенного финансирования Украины и примет решение о предоставлении очередного транша в 900 миллионов долларов. Об этом в четверг сообщила РИА Новости директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак

2023-12-07T21:06

2023-12-07T21:06

2023-12-07T21:07

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Ранее, 5 декабря, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о возобновлении налоговых проверок, принятие которого было одним из условий Международного валютного фонда для предоставления Киеву новых траншей кредитов. Таким образом Киев выполнил все обязательства Украины перед МВФ по кварталу. Позже в Нацбанке Украины заявили о подписании кабмином меморандума, который предусматривает пересмотр программы расширенного финансирования МВФ и выделение Киеву очередного транша в 900 миллионов долларов.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, кредит, мвф, транш