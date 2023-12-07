МВФ 11 декабря примет решение о выделении $900 млн Киеву - 07.12.2023 Украина.ру
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МВФ 11 декабря примет решение о выделении $900 млн Киеву
МВФ 11 декабря примет решение о выделении $900 млн Киеву - 07.12.2023 Украина.ру
МВФ 11 декабря примет решение о выделении $900 млн Киеву
Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) 11 декабря проведет оценку пересмотра программы расширенного финансирования Украины и примет решение о предоставлении очередного транша в 900 миллионов долларов. Об этом в четверг сообщила РИА Новости директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак
2023-12-07T21:06
2023-12-07T21:07
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Ранее, 5 декабря, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о возобновлении налоговых проверок, принятие которого было одним из условий Международного валютного фонда для предоставления Киеву новых траншей кредитов. Таким образом Киев выполнил все обязательства Украины перед МВФ по кварталу. Позже в Нацбанке Украины заявили о подписании кабмином меморандума, который предусматривает пересмотр программы расширенного финансирования МВФ и выделение Киеву очередного транша в 900 миллионов долларов.
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новости, украина, кредит, мвф, транш
Новости, Украина, кредит, МВФ, транш

МВФ 11 декабря примет решение о выделении $900 млн Киеву

21:06 07.12.2023 (обновлено: 21:07 07.12.2023)
 
© AP / Andrew Harnik
- РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© AP / Andrew Harnik
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Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) 11 декабря проведет оценку пересмотра программы расширенного финансирования Украины и примет решение о предоставлении очередного транша в 900 миллионов долларов. Об этом в четверг сообщила РИА Новости директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак
"Исполнительный совет, как ожидается, встретится в понедельник, 11 декабря, чтобы оценить второй пересмотр и принять решение об одобрении, что сделает возможным предоставление 900 миллионов долларов", - уточнила она на вопрос журналистов.
Ранее, 5 декабря, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о возобновлении налоговых проверок, принятие которого было одним из условий Международного валютного фонда для предоставления Киеву новых траншей кредитов. Таким образом Киев выполнил все обязательства Украины перед МВФ по кварталу.
Позже в Нацбанке Украины заявили о подписании кабмином меморандума, который предусматривает пересмотр программы расширенного финансирования МВФ и выделение Киеву очередного транша в 900 миллионов долларов.
 
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