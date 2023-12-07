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Раиси назвал ситуацию в секторе Газа мировой проблемой, поддерживаемой США
Раиси назвал ситуацию в секторе Газа мировой проблемой, поддерживаемой США - 07.12.2023 Украина.ру
Раиси назвал ситуацию в секторе Газа мировой проблемой, поддерживаемой США
Сегодня мир страдает из-за глобально несправедливой системы, что особо проявилось в эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Об этом заявил президент Ирана Эбрахим Раиси в ходе переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в четверг, 7 декабря
2023-12-07T18:15
2023-12-07T18:15
2023-12-07T18:16
новости
владимир путин
эбрахим (ибрахим) раиси
иран
россия
переговоры
палестино-израильский конфликт
ближний восток
сектор газа
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Раиси подчеркнул, что события, происходящие в Палестине — это геноцид и преступление против человечности. По его словам, более шести тысяч детей были убиты руками сионистского режима и печальнее всего тот факт, что эти преступления поддерживают Соединённые Штаты Америки и странами Запада. Владимир Путин согласился со словами Раиси про вину США и стран Запада в замалчивании происходящего геноцида на территории Палестины.Напомним, президент Ирана Эбрахим Раиси прибыл в Москву для переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным для обсуждения палестино-израильского конфликта, а также стороны намерены обговорить торгово-экономическое сотрудничество Москвы и Тегерана.
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир путин, эбрахим (ибрахим) раиси, иран, россия, переговоры, палестино-израильский конфликт, ближний восток, сектор газа
Новости, Владимир Путин, Эбрахим (Ибрахим) Раиси, Иран, Россия, переговоры, Палестино-израильский конфликт, Ближний Восток, сектор Газа
Раиси назвал ситуацию в секторе Газа мировой проблемой, поддерживаемой США
18:15 07.12.2023 (обновлено: 18:16 07.12.2023)
Сегодня мир страдает из-за глобально несправедливой системы, что особо проявилось в эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Об этом заявил президент Ирана Эбрахим Раиси в ходе переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в четверг, 7 декабря
"То из-за чего страдает всё человечество – это принятие односторонних мер и также глобальная, несправедливая система. Явное проявление этого мы сегодня можем наблюдать (...) на территории сектора Газа", – отметил он.
Раиси подчеркнул, что события, происходящие в Палестине — это геноцид и преступление против человечности. По его словам, более шести тысяч детей были убиты руками сионистского режима и печальнее всего тот факт, что эти преступления поддерживают Соединённые Штаты Америки и странами Запада.
"Вызывает сожаление, что международные организации, которые должны защищать права человека, потеряли свою эффективность", – добавил президент Ирана.
Владимир Путин согласился со словами Раиси про вину США и стран Запада в замалчивании происходящего геноцида на территории Палестины.
Напомним, президент Ирана Эбрахим Раиси прибыл в Москву для переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным для обсуждения палестино-израильского конфликта, а также стороны намерены обговорить торгово-экономическое сотрудничество Москвы и Тегерана.