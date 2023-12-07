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Раиси назвал ситуацию в секторе Газа мировой проблемой, поддерживаемой США

Раиси назвал ситуацию в секторе Газа мировой проблемой, поддерживаемой США - 07.12.2023 Украина.ру

Раиси назвал ситуацию в секторе Газа мировой проблемой, поддерживаемой США

Сегодня мир страдает из-за глобально несправедливой системы, что особо проявилось в эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Об этом заявил президент Ирана Эбрахим Раиси в ходе переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в четверг, 7 декабря

2023-12-07T18:15

2023-12-07T18:15

2023-12-07T18:16

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владимир путин

эбрахим (ибрахим) раиси

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переговоры

палестино-израильский конфликт

ближний восток

сектор газа

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Раиси подчеркнул, что события, происходящие в Палестине — это геноцид и преступление против человечности. По его словам, более шести тысяч детей были убиты руками сионистского режима и печальнее всего тот факт, что эти преступления поддерживают Соединённые Штаты Америки и странами Запада. Владимир Путин согласился со словами Раиси про вину США и стран Запада в замалчивании происходящего геноцида на территории Палестины.Напомним, президент Ирана Эбрахим Раиси прибыл в Москву для переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным для обсуждения палестино-израильского конфликта, а также стороны намерены обговорить торгово-экономическое сотрудничество Москвы и Тегерана.

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2023

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новости, владимир путин, эбрахим (ибрахим) раиси, иран, россия, переговоры, палестино-израильский конфликт, ближний восток, сектор газа