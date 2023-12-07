https://ukraina.ru/20231207/1051838177.html
Кавказ, Средняя Азия и... О тяжёлом сценарии Запада для России и условиях для победы - Перенджиев
Кавказ, Средняя Азия и... О тяжёлом сценарии Запада для России и условиях для победы - Перенджиев - 07.12.2023 Украина.ру
Кавказ, Средняя Азия и... О тяжёлом сценарии Запада для России и условиях для победы - Перенджиев
Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова Александр Перенджиев в студии Украина.ру проанализировал, с какими возможностями Украина встретит 2024 год, где Запад попытается разжечь войну в новом году, а также рассказал, на что нужно обратить внимание России
2023-12-07T17:48
2023-12-07T17:48
2023-12-07T17:48
видео
перенджиев
нато
россия
запад
армения
иран
казахстан
молдавия
приднестровье
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00:28 – Что наш противник может предпринять в следующем году? 06:55 – Где в новом году могут вспыхнуть войны? 14:48 – Приднестровье и Белоруссия: к чему готовиться регионам? 19:30 - Что сейчас для Украины выгоднее: сосредоточиться на оборонительных боях с Россией или попытаться расширить конфликт? 22:00 – Возрос ли риск войны с НАТО? 27:45 – На что стоит обратить внимание России?
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, перенджиев, нато, россия, запад, армения, иран, казахстан, молдавия, приднестровье, белоруссия, турция, сирия, сво, фронт, экономика, война, польша, видео
Видео, Перенджиев, НАТО, Россия, Запад, Армения, Иран, Казахстан, Молдавия, Приднестровье, Белоруссия, Турция, Сирия, СВО, фронт, экономика, война, Польша
Кавказ, Средняя Азия и... О тяжёлом сценарии Запада для России и условиях для победы - Перенджиев
Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова Александр Перенджиев в студии Украина.ру проанализировал, с какими возможностями Украина встретит 2024 год, где Запад попытается разжечь войну в новом году, а также рассказал, на что нужно обратить внимание России
00:28 – Что наш противник может предпринять в следующем году?
06:55 – Где в новом году могут вспыхнуть войны?
14:48 – Приднестровье и Белоруссия: к чему готовиться регионам?
19:30 - Что сейчас для Украины выгоднее: сосредоточиться на оборонительных боях с Россией или попытаться расширить конфликт?
22:00 – Возрос ли риск войны с НАТО?
27:45 – На что стоит обратить внимание России?