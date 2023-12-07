https://ukraina.ru/20231207/1051838177.html

Кавказ, Средняя Азия и... О тяжёлом сценарии Запада для России и условиях для победы - Перенджиев

Кавказ, Средняя Азия и... О тяжёлом сценарии Запада для России и условиях для победы - Перенджиев - 07.12.2023 Украина.ру

Кавказ, Средняя Азия и... О тяжёлом сценарии Запада для России и условиях для победы - Перенджиев

Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова Александр Перенджиев в студии Украина.ру проанализировал, с какими возможностями Украина встретит 2024 год, где Запад попытается разжечь войну в новом году, а также рассказал, на что нужно обратить внимание России

2023-12-07T17:48

2023-12-07T17:48

2023-12-07T17:48

видео

перенджиев

нато

россия

запад

армения

иран

казахстан

молдавия

приднестровье

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00:28 – Что наш противник может предпринять в следующем году? 06:55 – Где в новом году могут вспыхнуть войны? 14:48 – Приднестровье и Белоруссия: к чему готовиться регионам? 19:30 - Что сейчас для Украины выгоднее: сосредоточиться на оборонительных боях с Россией или попытаться расширить конфликт? 22:00 – Возрос ли риск войны с НАТО? 27:45 – На что стоит обратить внимание России?

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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