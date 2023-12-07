Кавказ, Средняя Азия и... О тяжёлом сценарии Запада для России и условиях для победы - Перенджиев - 07.12.2023 Украина.ру
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Кавказ, Средняя Азия и... О тяжёлом сценарии Запада для России и условиях для победы - Перенджиев
Кавказ, Средняя Азия и... О тяжёлом сценарии Запада для России и условиях для победы - Перенджиев - 07.12.2023 Украина.ру
Кавказ, Средняя Азия и... О тяжёлом сценарии Запада для России и условиях для победы - Перенджиев
Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова Александр Перенджиев в студии Украина.ру проанализировал, с какими возможностями Украина встретит 2024 год, где Запад попытается разжечь войну в новом году, а также рассказал, на что нужно обратить внимание России
2023-12-07T17:48
2023-12-07T17:48
видео
перенджиев
нато
россия
запад
армения
иран
казахстан
молдавия
приднестровье
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00:28 – Что наш противник может предпринять в следующем году? 06:55 – Где в новом году могут вспыхнуть войны? 14:48 – Приднестровье и Белоруссия: к чему готовиться регионам? 19:30 - Что сейчас для Украины выгоднее: сосредоточиться на оборонительных боях с Россией или попытаться расширить конфликт? 22:00 – Возрос ли риск войны с НАТО? 27:45 – На что стоит обратить внимание России?
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видео, перенджиев, нато, россия, запад, армения, иран, казахстан, молдавия, приднестровье, белоруссия, турция, сирия, сво, фронт, экономика, война, польша, видео
Видео, Перенджиев, НАТО, Россия, Запад, Армения, Иран, Казахстан, Молдавия, Приднестровье, Белоруссия, Турция, Сирия, СВО, фронт, экономика, война, Польша

Кавказ, Средняя Азия и... О тяжёлом сценарии Запада для России и условиях для победы - Перенджиев

17:48 07.12.2023
 
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Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова Александр Перенджиев в студии Украина.ру проанализировал, с какими возможностями Украина встретит 2024 год, где Запад попытается разжечь войну в новом году, а также рассказал, на что нужно обратить внимание России
00:28 – Что наш противник может предпринять в следующем году?
06:55 – Где в новом году могут вспыхнуть войны?
14:48 – Приднестровье и Белоруссия: к чему готовиться регионам?
19:30 - Что сейчас для Украины выгоднее: сосредоточиться на оборонительных боях с Россией или попытаться расширить конфликт?
22:00 – Возрос ли риск войны с НАТО?
27:45 – На что стоит обратить внимание России?
 
ВидеоПеренджиевНАТОРоссияЗападАрменияИранКазахстанМолдавияПриднестровьеБелоруссияТурцияСирияСВОфронтэкономикавойнаПольша
 
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