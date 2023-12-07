https://ukraina.ru/20231207/1051829604.html

Почему последствия от сериала "Слово пацана" будут ужасными: актриса Ольга Будина о кино и не только

Почему последствия от сериала "Слово пацана" будут ужасными: актриса Ольга Будина о кино и не только - 07.12.2023 Украина.ру

Почему последствия от сериала "Слово пацана" будут ужасными: актриса Ольга Будина о кино и не только

Актриса, режиссёр, продюсер, общественный деятель, лауреат Государственной Премии РФ в области литературы и искусства, член-корреспондент Российской Академии... Украина.ру, 07.12.2023

2023-12-07T15:10

2023-12-07T15:10

2023-12-07T15:10

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россия

актриса

кино

сериал

фильм

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сво

спецоперация

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Актриса, режиссёр, продюсер, общественный деятель, лауреат Государственной Премии РФ в области литературы и искусства, член-корреспондент Российской Академии кинематографических наук и искусств, эксперт Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства, отцовства и детства, член Межрегиональной просветительской общественной организации "Объединение православных учёных" Ольга Будина в студии "Украина.ру" рассказала о том, из чего состоит деструктивная идеология и чем она опасна, почему необходимо запретить сериал "Слово пацана", а также о том, как победить в культурной Отечественной войне, об информационных манипуляциях, о своей гражданской позиции и о многом другом01:07 - Как России победить в культурной Отечественной войне? 02:14 - Из чего состоит деструктивная идеология и чем она опасна? 08:00 - Почему необходимо запретить сериал "Слово пацана"? 17:40 - О сериале "Граница. Таёжный роман", в котором Ольга Будина исполнила главную роль; 23:58 - О вещах - "однодневках" как составляющих современного мира и о разрухе в сфере культуры; 27:32 - О документальном фильме о российских разведчиках на СВО, который сейчас снимает Ольга Будина; 36:45 - Об известных людях, которые уезжают из России, а потом возвращаются; 37:48 - О травле, который либеральные СМИ устроили по отношению к сенатору Совета Федерации Маргарите Павловой за её слова, которые были вырваны из контекста; 40:28 - Об информационных манипуляциях. Личная история Ольги Будиной; 43:12 - В России 2024 год объявлен годом семьи. Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено. Что изменится после этих нововведений? 46:05 - "Подводные камни" закона о семейно-бытовом насилии; 47:45 - О запрете абортов; 50:54 - Проект "Поэзия СВО"

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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