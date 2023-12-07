Почему последствия от сериала "Слово пацана" будут ужасными: актриса Ольга Будина о кино и не только
Актриса, режиссёр, продюсер, общественный деятель, лауреат Государственной Премии РФ в области литературы и искусства, член-корреспондент Российской Академии кинематографических наук и искусств, эксперт Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства, отцовства и детства, член Межрегиональной просветительской общественной организации "Объединение православных учёных" Ольга Будина в студии "Украина.ру" рассказала о том, из чего состоит деструктивная идеология и чем она опасна, почему необходимо запретить сериал "Слово пацана", а также о том, как победить в культурной Отечественной войне, об информационных манипуляциях, о своей гражданской позиции и о многом другом
01:07 - Как России победить в культурной Отечественной войне?
02:14 - Из чего состоит деструктивная идеология и чем она опасна?
08:00 - Почему необходимо запретить сериал "Слово пацана"?
17:40 - О сериале "Граница. Таёжный роман", в котором Ольга Будина исполнила главную роль;
23:58 - О вещах - "однодневках" как составляющих современного мира и о разрухе в сфере культуры;
27:32 - О документальном фильме о российских разведчиках на СВО, который сейчас снимает Ольга Будина;
36:45 - Об известных людях, которые уезжают из России, а потом возвращаются;
37:48 - О травле, который либеральные СМИ устроили по отношению к сенатору Совета Федерации Маргарите Павловой за её слова, которые были вырваны из контекста;
40:28 - Об информационных манипуляциях. Личная история Ольги Будиной;
43:12 - В России 2024 год объявлен годом семьи. Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено. Что изменится после этих нововведений?
46:05 - "Подводные камни" закона о семейно-бытовом насилии;
47:45 - О запрете абортов;
50:54 - Проект "Поэзия СВО"
02:14 - Из чего состоит деструктивная идеология и чем она опасна?
08:00 - Почему необходимо запретить сериал "Слово пацана"?
17:40 - О сериале "Граница. Таёжный роман", в котором Ольга Будина исполнила главную роль;
23:58 - О вещах - "однодневках" как составляющих современного мира и о разрухе в сфере культуры;
27:32 - О документальном фильме о российских разведчиках на СВО, который сейчас снимает Ольга Будина;
36:45 - Об известных людях, которые уезжают из России, а потом возвращаются;
37:48 - О травле, который либеральные СМИ устроили по отношению к сенатору Совета Федерации Маргарите Павловой за её слова, которые были вырваны из контекста;
40:28 - Об информационных манипуляциях. Личная история Ольги Будиной;
43:12 - В России 2024 год объявлен годом семьи. Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено. Что изменится после этих нововведений?
46:05 - "Подводные камни" закона о семейно-бытовом насилии;
47:45 - О запрете абортов;
50:54 - Проект "Поэзия СВО"