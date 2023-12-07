Госдума поддержала обращение в ООН касательно украинских преступлений против детей - 07.12.2023 Украина.ру
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Госдума поддержала обращение в ООН касательно украинских преступлений против детей
Госдума поддержала обращение в ООН касательно украинских преступлений против детей - 07.12.2023 Украина.ру
Госдума поддержала обращение в ООН касательно украинских преступлений против детей
Госдума России поддержала обращение палат Федерального Собрания РФ к ООН и парламентам мира в связи с нарушением положений Конвенции о правах ребенка на Украине, сообщили 7 декабря в пресс-службе ГД
2023-12-07T14:44
2023-12-07T14:44
новости
россия
оон
госдума
киевский режим
киев
дети
права ребенка
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Киевский режим нарушает целый ряд норм Конвенции о правах ребенка от 20 ноября 1989 года. В том числе гарантирующих право на жизнь, здоровое развитие, свободу совести, мысли, взглядов, мнений и религиозных убеждений, образование и использование родного языка."Главной причиной появления жертв среди несовершеннолетних стали массированное применение подконтрольными Киеву вооруженными формированиями по объектам гражданской инфраструктуры таких видов оружия, как оружие неизбирательного действия, стрелковое оружие и легкое вооружение, использование кассетных и фосфорных боеприпасов, а также дистанционное минирование населенных пунктов, использование оборудования для минирования с летательных аппаратов", — отмечается в документе.Согласно документу, Киев "покрывает целенаправленное похищение детей в целях их вывоза за границу". И делает это в сотрудничестве с западными неправительственными организациями, связанными с организованной преступностью.Также особую тревогу парламентариев вызывает активизация на территориях ряда стран Запада деятельности криминальных трансплантологов, использующих несовершеннолетних, вывезенных за границу, в качестве доноров органов.Зампредседателя Госдумы и сопредседатель парламентской комиссии по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима Анна Кузнецова назвала ситуацию вопиющей. Парламентарий отметила, что дети на Украине подвергаются вербовке для диверсий и участия в терактах, распространения дезинформации, а также эксплуатации при попустительстве украинских силовых структур.В частности, привела пример Кузнецова, "недавно группа подростков прошла подготовку в лагере "Гайдамацкая сечь" и уже прибыла в распоряжение 103-й бригады ВСУ".
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, оон, госдума, киевский режим, киев, дети, права ребенка
Новости, Россия, ООН, Госдума, киевский режим, Киев, дети, права ребенка

Госдума поддержала обращение в ООН касательно украинских преступлений против детей

14:44 07.12.2023
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Госдума России поддержала обращение палат Федерального Собрания РФ к ООН и парламентам мира в связи с нарушением положений Конвенции о правах ребенка на Украине, сообщили 7 декабря в пресс-службе ГД
Киевский режим нарушает целый ряд норм Конвенции о правах ребенка от 20 ноября 1989 года. В том числе гарантирующих право на жизнь, здоровое развитие, свободу совести, мысли, взглядов, мнений и религиозных убеждений, образование и использование родного языка.
"Главной причиной появления жертв среди несовершеннолетних стали массированное применение подконтрольными Киеву вооруженными формированиями по объектам гражданской инфраструктуры таких видов оружия, как оружие неизбирательного действия, стрелковое оружие и легкое вооружение, использование кассетных и фосфорных боеприпасов, а также дистанционное минирование населенных пунктов, использование оборудования для минирования с летательных аппаратов", — отмечается в документе.
Согласно документу, Киев "покрывает целенаправленное похищение детей в целях их вывоза за границу". И делает это в сотрудничестве с западными неправительственными организациями, связанными с организованной преступностью.
Также особую тревогу парламентариев вызывает активизация на территориях ряда стран Запада деятельности криминальных трансплантологов, использующих несовершеннолетних, вывезенных за границу, в качестве доноров органов.
Зампредседателя Госдумы и сопредседатель парламентской комиссии по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима Анна Кузнецова назвала ситуацию вопиющей.
Парламентарий отметила, что дети на Украине подвергаются вербовке для диверсий и участия в терактах, распространения дезинформации, а также эксплуатации при попустительстве украинских силовых структур.
В частности, привела пример Кузнецова, "недавно группа подростков прошла подготовку в лагере "Гайдамацкая сечь" и уже прибыла в распоряжение 103-й бригады ВСУ".
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НовостиРоссияООНГосдумакиевский режимКиевдетиправа ребенка
 
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