https://ukraina.ru/20231207/1051828705.html

Госдума поддержала обращение в ООН касательно украинских преступлений против детей

Госдума поддержала обращение в ООН касательно украинских преступлений против детей - 07.12.2023 Украина.ру

Госдума поддержала обращение в ООН касательно украинских преступлений против детей

Госдума России поддержала обращение палат Федерального Собрания РФ к ООН и парламентам мира в связи с нарушением положений Конвенции о правах ребенка на Украине, сообщили 7 декабря в пресс-службе ГД

2023-12-07T14:44

2023-12-07T14:44

2023-12-07T14:44

новости

россия

оон

госдума

киевский режим

киев

дети

права ребенка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102053/55/1020535549_0:95:3303:1953_1920x0_80_0_0_9b9a2f16033ec3839801e2c8556c9dfc.jpg.webp

Киевский режим нарушает целый ряд норм Конвенции о правах ребенка от 20 ноября 1989 года. В том числе гарантирующих право на жизнь, здоровое развитие, свободу совести, мысли, взглядов, мнений и религиозных убеждений, образование и использование родного языка."Главной причиной появления жертв среди несовершеннолетних стали массированное применение подконтрольными Киеву вооруженными формированиями по объектам гражданской инфраструктуры таких видов оружия, как оружие неизбирательного действия, стрелковое оружие и легкое вооружение, использование кассетных и фосфорных боеприпасов, а также дистанционное минирование населенных пунктов, использование оборудования для минирования с летательных аппаратов", — отмечается в документе.Согласно документу, Киев "покрывает целенаправленное похищение детей в целях их вывоза за границу". И делает это в сотрудничестве с западными неправительственными организациями, связанными с организованной преступностью.Также особую тревогу парламентариев вызывает активизация на территориях ряда стран Запада деятельности криминальных трансплантологов, использующих несовершеннолетних, вывезенных за границу, в качестве доноров органов.Зампредседателя Госдумы и сопредседатель парламентской комиссии по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима Анна Кузнецова назвала ситуацию вопиющей. Парламентарий отметила, что дети на Украине подвергаются вербовке для диверсий и участия в терактах, распространения дезинформации, а также эксплуатации при попустительстве украинских силовых структур.В частности, привела пример Кузнецова, "недавно группа подростков прошла подготовку в лагере "Гайдамацкая сечь" и уже прибыла в распоряжение 103-й бригады ВСУ".

https://ukraina.ru/20231206/1051774345.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, оон, госдума, киевский режим, киев, дети, права ребенка