Российские войска сорвали ротацию ВСУ под Старомайорским – МО - 07.12.2023 Украина.ру
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Российские войска сорвали ротацию ВСУ под Старомайорским – МО
Российские войска сорвали ротацию ВСУ под Старомайорским – МО - 07.12.2023 Украина.ру
Российские войска сорвали ротацию ВСУ под Старомайорским – МО
Подразделения группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии сорвали ротацию ВСУ и подвоз боеприпасов под Старомайорским на Южно-Донецком направлении. Об этом со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Олега Чехова 7 декабря сообщает РИА Новости
2023-12-07T05:43
2023-12-07T05:43
новости
россия
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"В ходе активной обороны мотострелковые подразделения при поддержке артиллерии сорвали попытки ротации подразделений и подвоза боеприпасов на позиции 128-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Старомайорского и севернее Никольского", - говорится в сообщении.Российские войска также уничтожили группу минирования 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районе Урожайного и поразили артиллерийским огнём пункты временной дислокации 79-й десантно-штурмовой бригады противника в Новомихайловке и Константиновке, 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районе совхоза "Октябрь", 128-й бригады территориальной обороны в районе Сторожевого.По данным Минобороны РФ на 6 декабря, за сутки российской оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией было поражено 113 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.
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новости, россия, южно-донецкое направление, сво, вс рф, всу, потери всу
Новости, Россия, Южно-Донецкое направление, СВО, ВС РФ, ВСУ, потери ВСУ

Российские войска сорвали ротацию ВСУ под Старомайорским – МО

05:43 07.12.2023
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкБоевая работа артиллеристов на Запорожском направлении
Боевая работа артиллеристов на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости . Павел Лисицын
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Подразделения группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии сорвали ротацию ВСУ и подвоз боеприпасов под Старомайорским на Южно-Донецком направлении. Об этом со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Олега Чехова 7 декабря сообщает РИА Новости
"В ходе активной обороны мотострелковые подразделения при поддержке артиллерии сорвали попытки ротации подразделений и подвоза боеприпасов на позиции 128-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Старомайорского и севернее Никольского", - говорится в сообщении.
Российские войска также уничтожили группу минирования 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районе Урожайного и поразили артиллерийским огнём пункты временной дислокации 79-й десантно-штурмовой бригады противника в Новомихайловке и Константиновке, 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районе совхоза "Октябрь", 128-й бригады территориальной обороны в районе Сторожевого.
По данным Минобороны РФ на 6 декабря, за сутки российской оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией было поражено 113 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.
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