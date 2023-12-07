Российские войска сорвали ротацию ВСУ под Старомайорским – МО

"Вы просто давите": Сергей Полетаев о том, почему "за два дня" ВС РФ не надо брать Марьинку или Купянск

В рамках стратегии активной обороны войскам не ставится задача наступать куда-то, кроме Авдеевки. Важное значение имеет то, что армия РФ давит противника по всей линии фронта. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев