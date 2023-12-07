Российские войска сорвали ротацию ВСУ под Старомайорским – МО
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкБоевая работа артиллеристов на Запорожском направлении
Подразделения группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии сорвали ротацию ВСУ и подвоз боеприпасов под Старомайорским на Южно-Донецком направлении. Об этом со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Олега Чехова 7 декабря сообщает РИА Новости
"В ходе активной обороны мотострелковые подразделения при поддержке артиллерии сорвали попытки ротации подразделений и подвоза боеприпасов на позиции 128-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Старомайорского и севернее Никольского", - говорится в сообщении.
Российские войска также уничтожили группу минирования 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районе Урожайного и поразили артиллерийским огнём пункты временной дислокации 79-й десантно-штурмовой бригады противника в Новомихайловке и Константиновке, 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районе совхоза "Октябрь", 128-й бригады территориальной обороны в районе Сторожевого.
По данным Минобороны РФ на 6 декабря, за сутки российской оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией было поражено 113 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.
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