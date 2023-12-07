Военный обозреватель объяснил, почему ВСУ могут ночью сбежать из Крынок, а в Авдеевке - будут проблемы - 07.12.2023 Украина.ру
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Военный обозреватель объяснил, почему ВСУ могут ночью сбежать из Крынок, а в Авдеевке - будут проблемы
Военный обозреватель объяснил, почему ВСУ могут ночью сбежать из Крынок, а в Авдеевке - будут проблемы - 07.12.2023 Украина.ру
Военный обозреватель объяснил, почему ВСУ могут ночью сбежать из Крынок, а в Авдеевке - будут проблемы
Две дороги в Авдеевке находятся под серьезным обстрелом ВС РФ. По ним можно проехать только на большой скорости. Поэтому даже пытаясь добраться на передний край обороны, ВСУ несут большие потери. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
2023-12-07T05:40
2023-12-07T05:40
новости
авдеевка
днр
дороги
логистика
всу
россия
украина
вс рф
контроль
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В Авдеевке сам город и коксохим пока находятся под контролем ВСУ, но две дороги туда - под серьезным обстрелом ВС РФ. Вплотную к ним пока не подошли, но благодаря воздушной разведке и эффективной работе артиллерии ездить по ним опасно, рассказал эксперт.Пока ВС РФ надо продолжать держать активную оборону, искать у противника слабые места и истощать ВСУ. И если из Крынок украинские военные еще могут сбежать ночью, то в Авдеевке у них будут проблемы, добавил он.Гарнизон ВСУ в Авдеевке оценивается в 8–10 тысяч человек. А если брать весь этот коридор — еще больше. За один день оттуда эвакуироваться точно не удастся, заключил собеседник Украина.ру.Полностью интервью можно прочитать здесь
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новости, авдеевка, днр, дороги, логистика, всу, россия, украина, вс рф, контроль, эвакуация, оборона, потери, потери всу
Новости, Авдеевка, ДНР, дороги, логистика, ВСУ, Россия, Украина, ВС РФ, контроль, эвакуация, оборона, потери, потери ВСУ

Военный обозреватель объяснил, почему ВСУ могут ночью сбежать из Крынок, а в Авдеевке - будут проблемы

05:40 07.12.2023
 
© Телеграм @V_Zelenskiy_officialБоец ВСУ в окопе
Боец ВСУ в окопе
© Телеграм @V_Zelenskiy_official
Читать в
Две дороги в Авдеевке находятся под серьезным обстрелом ВС РФ. По ним можно проехать только на большой скорости. Поэтому даже пытаясь добраться на передний край обороны, ВСУ несут большие потери. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
В Авдеевке сам город и коксохим пока находятся под контролем ВСУ, но две дороги туда - под серьезным обстрелом ВС РФ. Вплотную к ним пока не подошли, но благодаря воздушной разведке и эффективной работе артиллерии ездить по ним опасно, рассказал эксперт.
"В интернете полно видеозаписей с разбитой техникой на этой "дороге жизни", как это было под Артемовском. По ней можно проехать только на большой скорости. Даже пытаясь добраться на передний край обороны враг уже несет потери. Для нас это важнее, чем взять Авдеевку быстро", - отметил Полетаев.
Пока ВС РФ надо продолжать держать активную оборону, искать у противника слабые места и истощать ВСУ. И если из Крынок украинские военные еще могут сбежать ночью, то в Авдеевке у них будут проблемы, добавил он.
Гарнизон ВСУ в Авдеевке оценивается в 8–10 тысяч человек. А если брать весь этот коридор — еще больше. За один день оттуда эвакуироваться точно не удастся, заключил собеседник Украина.ру.
Полностью интервью можно прочитать здесь
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