https://ukraina.ru/20231207/1051804635.html

Военный обозреватель объяснил, почему ВСУ могут ночью сбежать из Крынок, а в Авдеевке - будут проблемы

Военный обозреватель объяснил, почему ВСУ могут ночью сбежать из Крынок, а в Авдеевке - будут проблемы - 07.12.2023 Украина.ру

Военный обозреватель объяснил, почему ВСУ могут ночью сбежать из Крынок, а в Авдеевке - будут проблемы

Две дороги в Авдеевке находятся под серьезным обстрелом ВС РФ. По ним можно проехать только на большой скорости. Поэтому даже пытаясь добраться на передний край обороны, ВСУ несут большие потери. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев

2023-12-07T05:40

2023-12-07T05:40

2023-12-07T05:40

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авдеевка

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В Авдеевке сам город и коксохим пока находятся под контролем ВСУ, но две дороги туда - под серьезным обстрелом ВС РФ. Вплотную к ним пока не подошли, но благодаря воздушной разведке и эффективной работе артиллерии ездить по ним опасно, рассказал эксперт.Пока ВС РФ надо продолжать держать активную оборону, искать у противника слабые места и истощать ВСУ. И если из Крынок украинские военные еще могут сбежать ночью, то в Авдеевке у них будут проблемы, добавил он.Гарнизон ВСУ в Авдеевке оценивается в 8–10 тысяч человек. А если брать весь этот коридор — еще больше. За один день оттуда эвакуироваться точно не удастся, заключил собеседник Украина.ру.Полностью интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231206/1051803660.html

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