https://ukraina.ru/20231207/1051797740.html

"Это выглядит забавно": военный обозреватель рассказал о продвижении ВСУ в районе Горловки

"Это выглядит забавно": военный обозреватель рассказал о продвижении ВСУ в районе Горловки - 07.12.2023 Украина.ру

"Это выглядит забавно": военный обозреватель рассказал о продвижении ВСУ в районе Горловки

Несмотря на отчаянное положение на фронте, Киев требовал наступать на Горловку, а украинские военные всячески это саботировали. В середине ноября ВСУ смогли вклиниться на 300–400 метров между поселками Северный и Южный. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев

2023-12-07T04:40

2023-12-07T04:40

2023-12-07T04:40

новости

горловка

днр

владимир зеленский

россия

украина

сво

ясиноватая

атака

мост

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За последний месяц не наблюдалось ни одной успешной атаки противника. Единственное, что удалось ВСУ - это продвижение в районе Горловки. Это выглядит забавно, рассказал аналитик.Если верить статье в The Time про президента Украины Владимира Зеленского, то он якобы требовал, несмотря на отчаянное положение на фронте, всеми силами наступать на Горловку, а украинские военные всячески это саботировали, добавил он.А в середине ноября ВСУ смогли вклиниться на 300–400 метров в поле между поселками Северный и Южный. Это символично. Это единственный раз за всю СВО, когда противник смог вклиниться на территорию ДНР до 24 февраля, заключил собеседник Украина.ру.Полностью интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231206/1051769012.html

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новости, горловка, днр, владимир зеленский, россия, украина, сво, ясиноватая, атака, мост, взрыв, наступление, всу