"Это выглядит забавно": военный обозреватель рассказал о продвижении ВСУ в районе Горловки - 07.12.2023 Украина.ру
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"Это выглядит забавно": военный обозреватель рассказал о продвижении ВСУ в районе Горловки
"Это выглядит забавно": военный обозреватель рассказал о продвижении ВСУ в районе Горловки - 07.12.2023 Украина.ру
"Это выглядит забавно": военный обозреватель рассказал о продвижении ВСУ в районе Горловки
Несмотря на отчаянное положение на фронте, Киев требовал наступать на Горловку, а украинские военные всячески это саботировали. В середине ноября ВСУ смогли вклиниться на 300–400 метров между поселками Северный и Южный. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
2023-12-07T04:40
2023-12-07T04:40
новости
горловка
днр
владимир зеленский
россия
украина
сво
ясиноватая
атака
мост
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За последний месяц не наблюдалось ни одной успешной атаки противника. Единственное, что удалось ВСУ - это продвижение в районе Горловки. Это выглядит забавно, рассказал аналитик.Если верить статье в The Time про президента Украины Владимира Зеленского, то он якобы требовал, несмотря на отчаянное положение на фронте, всеми силами наступать на Горловку, а украинские военные всячески это саботировали, добавил он.А в середине ноября ВСУ смогли вклиниться на 300–400 метров в поле между поселками Северный и Южный. Это символично. Это единственный раз за всю СВО, когда противник смог вклиниться на территорию ДНР до 24 февраля, заключил собеседник Украина.ру.Полностью интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231206/1051769012.html
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, горловка, днр, владимир зеленский, россия, украина, сво, ясиноватая, атака, мост, взрыв, наступление, всу
Новости, Горловка, ДНР, Владимир Зеленский, Россия, Украина, СВО, Ясиноватая, атака, мост, взрыв, наступление, ВСУ

"Это выглядит забавно": военный обозреватель рассказал о продвижении ВСУ в районе Горловки

04:40 07.12.2023
 
© AP / Vadim GhirdaВСУ военнослужащий украинский танк бтр оружие
ВСУ военнослужащий украинский танк бтр оружие - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© AP / Vadim Ghirda
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Несмотря на отчаянное положение на фронте, Киев требовал наступать на Горловку, а украинские военные всячески это саботировали. В середине ноября ВСУ смогли вклиниться на 300–400 метров между поселками Северный и Южный. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
За последний месяц не наблюдалось ни одной успешной атаки противника. Единственное, что удалось ВСУ - это продвижение в районе Горловки. Это выглядит забавно, рассказал аналитик.
Если верить статье в The Time про президента Украины Владимира Зеленского, то он якобы требовал, несмотря на отчаянное положение на фронте, всеми силами наступать на Горловку, а украинские военные всячески это саботировали, добавил он.
"Но до этой публикации Украина действительно взорвала мост на трассе из Горловки в Ясиноватую (она на 20 километров в глубине от линии фронта). Они никогда туда не стреляли, а тут потратили несколько дорогущих "Хаймарсов", чтобы мост взорвать", - подчеркнул Полетаев.
А в середине ноября ВСУ смогли вклиниться на 300–400 метров в поле между поселками Северный и Южный. Это символично. Это единственный раз за всю СВО, когда противник смог вклиниться на территорию ДНР до 24 февраля, заключил собеседник Украина.ру.
Полностью интервью можно прочитать здесь
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