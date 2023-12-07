"Это выглядит забавно": военный обозреватель рассказал о продвижении ВСУ в районе Горловки
© AP / Vadim GhirdaВСУ военнослужащий украинский танк бтр оружие
© AP / Vadim Ghirda
Несмотря на отчаянное положение на фронте, Киев требовал наступать на Горловку, а украинские военные всячески это саботировали. В середине ноября ВСУ смогли вклиниться на 300–400 метров между поселками Северный и Южный. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
За последний месяц не наблюдалось ни одной успешной атаки противника. Единственное, что удалось ВСУ - это продвижение в районе Горловки. Это выглядит забавно, рассказал аналитик.
Если верить статье в The Time про президента Украины Владимира Зеленского, то он якобы требовал, несмотря на отчаянное положение на фронте, всеми силами наступать на Горловку, а украинские военные всячески это саботировали, добавил он.
"Но до этой публикации Украина действительно взорвала мост на трассе из Горловки в Ясиноватую (она на 20 километров в глубине от линии фронта). Они никогда туда не стреляли, а тут потратили несколько дорогущих "Хаймарсов", чтобы мост взорвать", - подчеркнул Полетаев.
А в середине ноября ВСУ смогли вклиниться на 300–400 метров в поле между поселками Северный и Южный. Это символично. Это единственный раз за всю СВО, когда противник смог вклиниться на территорию ДНР до 24 февраля, заключил собеседник Украина.ру.
Полностью интервью можно прочитать здесь
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