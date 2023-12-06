"Как это всегда делали проигравшие": в последней публикации Кива предлагал Зеленскому покончить с собой - 06.12.2023 Украина.ру
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"Как это всегда делали проигравшие": в последней публикации Кива предлагал Зеленскому покончить с собой
"Как это всегда делали проигравшие": в последней публикации Кива предлагал Зеленскому покончить с собой - 06.12.2023 Украина.ру
"Как это всегда делали проигравшие": в последней публикации Кива предлагал Зеленскому покончить с собой
Последняя публикация экс-депутата Верховной Рады Илья Кивы в Telegram-канале посвящена президенту Украины Владимиру Зеленскому. Пост опубликован утром 6 декабря
2023-12-06T19:06
2023-12-06T19:50
новости
украина
россия
кива
илья кива
владимир зеленский
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Кива приводит слова якобы источника из Офиса президента Украины (ОП). По его словам, Зеленский не верит ни в гарантии личной безопасности, ни своей семьи, предоставленные Вашингтоном, хотя план эвакуации давно готов и отработан. Он переживает, что после победы лидера Республиканской партии Дональда Трампа в США его выдадут Москве или просто ликвидируют, написал Кива.Экс-депутат Рады предполагает, что единственная возможность для Зеленского – это сбежать в Англию. Но, предостерёг он, "и оттуда выдают, когда это выгодно Короне или умирают, когда это нужно Кремлю, примеров масса".С провалом в Конгрессе США с выделением финансовой помощи Киеву начнется обратный отсчёт смещения Зеленского, пишет Кива, а 100% гарантий безопасности президент Украины так и не получил. "На этом этапе принять его с семьей и гарантировать сохранность жизни готовы многие страны, но быть уверенным, что их потом не выдадут – невозможно", добавил украинский экс-нардеп.При этом, добавил он, Зеленский "слишком труслив и самовлюблён" для таких поступков.Вечером 6 декабря РЕН ТВ со ссылкой на источник сообщил, что в Подмосковье был обнаружен труп, предположительно, Кивы. Телеграм-канал Mash сообщил, что, судя по резанной ране у виска, экс-депутата Верховной Рады застрелили. Уточняется, что окровавленное тело обнаружили лежащим на снегу на территории парковой зоны отеля "Величъ Country Club" в деревне Супонево.По информации источника, на правом виске Кивы была резаная рана, на левой части лица — гематома. Тем временем украинское издание "Суспільне" сообщает, что Киву "ликвидировали из стрелкового оружия на территории России в рамках спецоперации Службы безопасности Украины.
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новости, украина, россия, кива, илья кива, владимир зеленский
Новости, Украина, Россия, Кива, Илья Кива, Владимир Зеленский

"Как это всегда делали проигравшие": в последней публикации Кива предлагал Зеленскому покончить с собой

19:06 06.12.2023 (обновлено: 19:50 06.12.2023)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Илья Кива, пресс-служба президента УкраиныЗеленский Кива
Зеленский Кива - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Илья Кива, пресс-служба президента Украины
Читать в
Последняя публикация экс-депутата Верховной Рады Илья Кивы в Telegram-канале посвящена президенту Украины Владимиру Зеленскому. Пост опубликован утром 6 декабря
Кива приводит слова якобы источника из Офиса президента Украины (ОП). По его словам, Зеленский не верит ни в гарантии личной безопасности, ни своей семьи, предоставленные Вашингтоном, хотя план эвакуации давно готов и отработан. Он переживает, что после победы лидера Республиканской партии Дональда Трампа в США его выдадут Москве или просто ликвидируют, написал Кива.
Экс-депутат Рады предполагает, что единственная возможность для Зеленского – это сбежать в Англию. Но, предостерёг он, "и оттуда выдают, когда это выгодно Короне или умирают, когда это нужно Кремлю, примеров масса".
С провалом в Конгрессе США с выделением финансовой помощи Киеву начнется обратный отсчёт смещения Зеленского, пишет Кива, а 100% гарантий безопасности президент Украины так и не получил.
"На этом этапе принять его с семьей и гарантировать сохранность жизни готовы многие страны, но быть уверенным, что их потом не выдадут – невозможно", добавил украинский экс-нардеп.
"Закономерный конец ублюдка, утопившего народ в крови. Зеленскому лучше сейчас покончить жизнь самоубийством, как это делали всегда проигравшие, чтоб забрать все проблемы с собой и закрыть вопрос", - написал Кива.
При этом, добавил он, Зеленский "слишком труслив и самовлюблён" для таких поступков.
© Политика страны телеграм-канал
© Политика страны телеграм-канал
Вечером 6 декабря РЕН ТВ со ссылкой на источник сообщил, что в Подмосковье был обнаружен труп, предположительно, Кивы.
Телеграм-канал Mash сообщил, что, судя по резанной ране у виска, экс-депутата Верховной Рады застрелили. Уточняется, что окровавленное тело обнаружили лежащим на снегу на территории парковой зоны отеля "Величъ Country Club" в деревне Супонево.
По информации источника, на правом виске Кивы была резаная рана, на левой части лица — гематома. Тем временем украинское издание "Суспільне" сообщает, что Киву "ликвидировали из стрелкового оружия на территории России в рамках спецоперации Службы безопасности Украины.
Илья Кива - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
18:32
Что известно об экс-депутате ВР Киве, о гибели которого пишут СМИВ среду, 6 декабря, в российских и украинских СМИ появилась информация о гибели экс-депутата Верховной Рады Украины (ВР) Ильи Кивы
 
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