https://ukraina.ru/20231206/1051802227.html

"Как это всегда делали проигравшие": в последней публикации Кива предлагал Зеленскому покончить с собой

"Как это всегда делали проигравшие": в последней публикации Кива предлагал Зеленскому покончить с собой - 06.12.2023 Украина.ру

"Как это всегда делали проигравшие": в последней публикации Кива предлагал Зеленскому покончить с собой

Последняя публикация экс-депутата Верховной Рады Илья Кивы в Telegram-канале посвящена президенту Украины Владимиру Зеленскому. Пост опубликован утром 6 декабря

2023-12-06T19:06

2023-12-06T19:06

2023-12-06T19:50

новости

украина

россия

кива

илья кива

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103251/64/1032516402_200:0:799:337_1920x0_80_0_0_cbc56a61bcb5ea5cf6ed32d0f6573aee.jpg

Кива приводит слова якобы источника из Офиса президента Украины (ОП). По его словам, Зеленский не верит ни в гарантии личной безопасности, ни своей семьи, предоставленные Вашингтоном, хотя план эвакуации давно готов и отработан. Он переживает, что после победы лидера Республиканской партии Дональда Трампа в США его выдадут Москве или просто ликвидируют, написал Кива.Экс-депутат Рады предполагает, что единственная возможность для Зеленского – это сбежать в Англию. Но, предостерёг он, "и оттуда выдают, когда это выгодно Короне или умирают, когда это нужно Кремлю, примеров масса".С провалом в Конгрессе США с выделением финансовой помощи Киеву начнется обратный отсчёт смещения Зеленского, пишет Кива, а 100% гарантий безопасности президент Украины так и не получил. "На этом этапе принять его с семьей и гарантировать сохранность жизни готовы многие страны, но быть уверенным, что их потом не выдадут – невозможно", добавил украинский экс-нардеп.При этом, добавил он, Зеленский "слишком труслив и самовлюблён" для таких поступков.Вечером 6 декабря РЕН ТВ со ссылкой на источник сообщил, что в Подмосковье был обнаружен труп, предположительно, Кивы. Телеграм-канал Mash сообщил, что, судя по резанной ране у виска, экс-депутата Верховной Рады застрелили. Уточняется, что окровавленное тело обнаружили лежащим на снегу на территории парковой зоны отеля "Величъ Country Club" в деревне Супонево.По информации источника, на правом виске Кивы была резаная рана, на левой части лица — гематома. Тем временем украинское издание "Суспільне" сообщает, что Киву "ликвидировали из стрелкового оружия на территории России в рамках спецоперации Службы безопасности Украины.

https://ukraina.ru/20231206/1051801295.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, кива, илья кива, владимир зеленский