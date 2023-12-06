https://ukraina.ru/20231206/1051769648.html

Военный эксперт рассказал про аналоговую связь в танках и зачем нужен "эзопов язык" и "псевдомачта"

Военный эксперт рассказал про аналоговую связь в танках и зачем нужен "эзопов язык" и "псевдомачта" - 06.12.2023 Украина.ру

Военный эксперт рассказал про аналоговую связь в танках и зачем нужен "эзопов язык" и "псевдомачта"

В российских войсках развернута закрытая и зашифрованная система связи, но также используются и открытые каналы. На отдельных участках бойцы применяют перекодировку и специальные беспилотники-ретрансляторы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич

2023-12-06T05:10

2023-12-06T05:10

2023-12-06T05:10

новости

вс рф

связь

канал

танки

рэб

беспилотники

бпла

т-90м "прорыв"

техника

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/03/1049120095_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_48eed4d7c5ca866f73339fd0aed6473f.jpg

Цифровые технологии были проблемой для армии РФ. Но сейчас нельзя сказать, что в подразделениях есть острые проблемы со связью. Конечно, противник пытается ее давить, но волонтеры закупают комплекты связи на целые полки, рассказал эксперт.В войсках повсеместно развернута закрытая и зашифрованная связь. А на отдельных участках мы используем открытую связь. Просто говорим не открытым текстов, а на эзоповом языке. Причем актуальность такой информации составляет всего 20 минут, добавил он.Новая российская техника вроде Т-72Б-3 уже оснащена цифровыми радиостанциями. А в танках Т-90М "Прорыв" уже есть и цифровая, и аналоговая радиосвязь. Я много общался с танкистами, но не слышал, что есть проблемы со связью, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231205/1051756954.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, вс рф, связь, канал, танки, рэб, беспилотники, бпла, т-90м "прорыв", техника, военная техника, информация, всу