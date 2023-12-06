Военный эксперт рассказал про аналоговую связь в танках и зачем нужен "эзопов язык" и "псевдомачта"
Связист, 200 бригада
В российских войсках развернута закрытая и зашифрованная система связи, но также используются и открытые каналы. На отдельных участках бойцы применяют перекодировку и специальные беспилотники-ретрансляторы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич
Цифровые технологии были проблемой для армии РФ. Но сейчас нельзя сказать, что в подразделениях есть острые проблемы со связью. Конечно, противник пытается ее давить, но волонтеры закупают комплекты связи на целые полки, рассказал эксперт.
В войсках повсеместно развернута закрытая и зашифрованная связь. А на отдельных участках мы используем открытую связь. Просто говорим не открытым текстов, а на эзоповом языке. Причем актуальность такой информации составляет всего 20 минут, добавил он.
"Да, у нашей связи не хватает дальности. Да, на каком-то участке РЭБ противник ее давит. Но мы используем перекодировки и беспилотники-ретрансляторы. Мы используем новые технологии "псевдомачта", когда беспилотник надолго зависает, а его невозможно РЭБом посадить или увести. Его можно только сбить", - отметил Клинцевич.
Новая российская техника вроде Т-72Б-3 уже оснащена цифровыми радиостанциями. А в танках Т-90М "Прорыв" уже есть и цифровая, и аналоговая радиосвязь. Я много общался с танкистами, но не слышал, что есть проблемы со связью, резюмировал собеседник Украина.ру.
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