Военный эксперт рассказал про аналоговую связь в танках и зачем нужен "эзопов язык" и "псевдомачта" - 06.12.2023 Украина.ру
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Военный эксперт рассказал про аналоговую связь в танках и зачем нужен "эзопов язык" и "псевдомачта"
Военный эксперт рассказал про аналоговую связь в танках и зачем нужен "эзопов язык" и "псевдомачта" - 06.12.2023 Украина.ру
Военный эксперт рассказал про аналоговую связь в танках и зачем нужен "эзопов язык" и "псевдомачта"
В российских войсках развернута закрытая и зашифрованная система связи, но также используются и открытые каналы. На отдельных участках бойцы применяют перекодировку и специальные беспилотники-ретрансляторы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич
2023-12-06T05:10
2023-12-06T05:10
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Цифровые технологии были проблемой для армии РФ. Но сейчас нельзя сказать, что в подразделениях есть острые проблемы со связью. Конечно, противник пытается ее давить, но волонтеры закупают комплекты связи на целые полки, рассказал эксперт.В войсках повсеместно развернута закрытая и зашифрованная связь. А на отдельных участках мы используем открытую связь. Просто говорим не открытым текстов, а на эзоповом языке. Причем актуальность такой информации составляет всего 20 минут, добавил он.Новая российская техника вроде Т-72Б-3 уже оснащена цифровыми радиостанциями. А в танках Т-90М "Прорыв" уже есть и цифровая, и аналоговая радиосвязь. Я много общался с танкистами, но не слышал, что есть проблемы со связью, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231205/1051756954.html
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новости, вс рф, связь, канал, танки, рэб, беспилотники, бпла, т-90м "прорыв", техника, военная техника, информация, всу
Новости, ВС РФ, связь, канал, танки, РЭБ, беспилотники, БПЛА, Т-90М "Прорыв", техника, военная техника, информация, ВСУ

Военный эксперт рассказал про аналоговую связь в танках и зачем нужен "эзопов язык" и "псевдомачта"

05:10 06.12.2023
 
Связист, 200 бригада
Связист, 200 бригада
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В российских войсках развернута закрытая и зашифрованная система связи, но также используются и открытые каналы. На отдельных участках бойцы применяют перекодировку и специальные беспилотники-ретрансляторы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич
Цифровые технологии были проблемой для армии РФ. Но сейчас нельзя сказать, что в подразделениях есть острые проблемы со связью. Конечно, противник пытается ее давить, но волонтеры закупают комплекты связи на целые полки, рассказал эксперт.
В войсках повсеместно развернута закрытая и зашифрованная связь. А на отдельных участках мы используем открытую связь. Просто говорим не открытым текстов, а на эзоповом языке. Причем актуальность такой информации составляет всего 20 минут, добавил он.
"Да, у нашей связи не хватает дальности. Да, на каком-то участке РЭБ противник ее давит. Но мы используем перекодировки и беспилотники-ретрансляторы. Мы используем новые технологии "псевдомачта", когда беспилотник надолго зависает, а его невозможно РЭБом посадить или увести. Его можно только сбить", - отметил Клинцевич.
Новая российская техника вроде Т-72Б-3 уже оснащена цифровыми радиостанциями. А в танках Т-90М "Прорыв" уже есть и цифровая, и аналоговая радиосвязь. Я много общался с танкистами, но не слышал, что есть проблемы со связью, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Евгений Федоров интервью
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Евгений Федоров: Россия будет вечно перемалывать ВСУ, пока не победит США без крови и не освободит ЕвропуЗавершить СВО победой можно тремя способами: международное право, ядерное нацеливание и судебная процедура, которая утвердила бы позиции РФ с точки зрения международного права как правопреемницы Советского Союза, ответственного за контроль над всеми территориями СССР
 
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