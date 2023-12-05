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Словакия усилит контроль за украинскими фурами, следующими через республику

Словакия усилит контроль за украинскими фурами, следующими через республику - 05.12.2023 Украина.ру

Словакия усилит контроль за украинскими фурами, следующими через республику

Глава министерства транспорта Словакии Йозеф Раж пообещал, что в республике усилят контроль за всеми фурами, в том числе украинскими, которые следуют через Словакию. Соответствующее заявление министр опубликовал в сети 5 декабря

2023-12-05T23:16

2023-12-05T23:16

2023-12-05T23:16

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К таким мерам пришлось прибегнуть из-за того, что большинство из проверенных ранее словацкими властями украинских перевозчиков были пойманы на нелегальных перевозках, отметил Раж. Напомним, 1 декабря Союз автоперевозчиков Словакии блокировал один пункт пропуска на границе с Украиной. Спустя четыре дня, акцию приостановили. На сегодняшнее утро в очереди на территории Словакии в сторону Украины находилось 625 грузовых транспортных средств.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, словакия, государственная граница, контроль