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Словакия усилит контроль за украинскими фурами, следующими через республику
Словакия усилит контроль за украинскими фурами, следующими через республику - 05.12.2023 Украина.ру
Словакия усилит контроль за украинскими фурами, следующими через республику
Глава министерства транспорта Словакии Йозеф Раж пообещал, что в республике усилят контроль за всеми фурами, в том числе украинскими, которые следуют через Словакию. Соответствующее заявление министр опубликовал в сети 5 декабря
2023-12-05T23:16
2023-12-05T23:16
2023-12-05T23:16
новости
украина
словакия
государственная граница
контроль
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К таким мерам пришлось прибегнуть из-за того, что большинство из проверенных ранее словацкими властями украинских перевозчиков были пойманы на нелегальных перевозках, отметил Раж. Напомним, 1 декабря Союз автоперевозчиков Словакии блокировал один пункт пропуска на границе с Украиной. Спустя четыре дня, акцию приостановили. На сегодняшнее утро в очереди на территории Словакии в сторону Украины находилось 625 грузовых транспортных средств.
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, словакия, государственная граница, контроль
Новости, Украина, Словакия, государственная граница, контроль
Словакия усилит контроль за украинскими фурами, следующими через республику
Глава министерства транспорта Словакии Йозеф Раж пообещал, что в республике усилят контроль за всеми фурами, в том числе украинскими, которые следуют через Словакию. Соответствующее заявление министр опубликовал в сети 5 декабря
К таким мерам пришлось прибегнуть из-за того, что большинство из проверенных ранее словацкими властями украинских перевозчиков были пойманы на нелегальных перевозках, отметил Раж.
"Хотим заверить словацких перевозчиков, что усилим контроль за всеми фурами, мы будем следить за соблюдением правил как во время перевозки товара, так и во время ожидания в колонне на границе", – цитирует политика РИА Новости.
Напомним, 1 декабря Союз автоперевозчиков Словакии блокировал один пункт пропуска на границе с Украиной. Спустя четыре дня, акцию приостановили
. На сегодняшнее утро в очереди на территории Словакии в сторону Украины находилось 625 грузовых транспортных средств.