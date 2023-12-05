Словакия разблокировала границу с Украиной - 05.12.2023 Украина.ру
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Словакия разблокировала границу с Украиной
Словакия разблокировала границу с Украиной - 05.12.2023 Украина.ру
Словакия разблокировала границу с Украиной
Решение открыть границу украинским фурам было принято вечером 4 декабря, сообщает Государственная пограничная служба Украины
2023-12-05T11:33
2023-12-05T11:33
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государственная граница
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Движение для грузовиков через пункт пропуска "Вишне-Немецкое", смежное украинскому пункту пропуска "Ужгород", разблокировано."4 декабря в 22:00 действия участников акции, блокировавших движение грузовиков через пункт пропуска "Вишне-Немецкое", завершились", – сообщает погранслужба Украины.На данный момент оформление транспортных средств производится установленным порядком.На сегодняшнее утро в очереди на территории Словакии в сторону Украины находится 625 грузовых транспортных средств.
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новости, новости украины, словакия, перевозчики, граница, государственная граница
Новости, Новости Украины, Словакия, перевозчики, граница, государственная граница

Словакия разблокировала границу с Украиной

11:33 05.12.2023
 
© РИА Новости . Владимир Корнев / Перейти в фотобанкУкраина и Россия договорились о возвращении заблокированных фур
Украина и Россия договорились о возвращении заблокированных фур - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости . Владимир Корнев
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Решение открыть границу украинским фурам было принято вечером 4 декабря, сообщает Государственная пограничная служба Украины
Движение для грузовиков через пункт пропуска "Вишне-Немецкое", смежное украинскому пункту пропуска "Ужгород", разблокировано.
"4 декабря в 22:00 действия участников акции, блокировавших движение грузовиков через пункт пропуска "Вишне-Немецкое", завершились", – сообщает погранслужба Украины.
На данный момент оформление транспортных средств производится установленным порядком.
"В связи с усложненным движением на польской границе, на границе со Словакией увеличилось количество грузовиков, которые выбирают это направление для пересечения границы с Украиной", – добавили в ведомстве.
На сегодняшнее утро в очереди на территории Словакии в сторону Украины находится 625 грузовых транспортных средств.
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