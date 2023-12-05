В Конгрессе угрожают отказом от финансирования Киева из-за отсутствия безопасности границ США - 05.12.2023 Украина.ру
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В Конгрессе угрожают отказом от финансирования Киева из-за отсутствия безопасности границ США
В Конгрессе угрожают отказом от финансирования Киева из-за отсутствия безопасности границ США - 05.12.2023 Украина.ру
В Конгрессе угрожают отказом от финансирования Киева из-за отсутствия безопасности границ США
Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон угрожает отказаться от поддержки нового финансирования Украины, если Белый дом не примет меры по усилению безопасности американских границ. Об этом пишет издание The Guardian
2023-12-05T21:02
2023-12-05T22:23
новости
сша
украина
сво
пересечение границы
безопасность
конгресс сша
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Уточняется, что Джонсон направил письмо директору Офиса менеджмента и бюджета США Шаланде Янг, в котором обозначил ультиматум: финансирование Украины зависит от принятия преобразующих изменений в законах о безопасности границ США. Открытые границы в США Джонсон называет "немыслимой катастрофой", а администрацию американского президента обвиняет в оторванности от реальности. До этого сообщалось, что Конгресс США после избрания нового спикера палаты представителей Майка Джонсона не одобрил ни одного пакета помощи Украине, а дата рассмотрения законопроекта о средствах для Киева до сих пор не утверждена. Напомним, ранее президент США Джо Байден запросил 106 миллиардов долларов для помощи Израилю и Украине, но мнения по согласованию объёмного пакета разделились. Палата представителей проголосовала за выделение помощи только Израилю, но сенат заблокировал эту инициативу. Запрос требует принятия решения обеими палатами Конгресса.
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новости, сша, украина, сво, пересечение границы, безопасность, конгресс сша
Новости, США, Украина, СВО, пересечение границы, безопасность, Конгресс США

В Конгрессе угрожают отказом от финансирования Киева из-за отсутствия безопасности границ США

21:02 05.12.2023 (обновлено: 22:23 05.12.2023)
 
Майк Джонсон
Майк Джонсон
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Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон угрожает отказаться от поддержки нового финансирования Украины, если Белый дом не примет меры по усилению безопасности американских границ. Об этом пишет издание The Guardian
Уточняется, что Джонсон направил письмо директору Офиса менеджмента и бюджета США Шаланде Янг, в котором обозначил ультиматум: финансирование Украины зависит от принятия преобразующих изменений в законах о безопасности границ США.
Открытые границы в США Джонсон называет "немыслимой катастрофой", а администрацию американского президента обвиняет в оторванности от реальности.

"Администрация Байдена игнорирует реальность, предпочитая вместо этого заниматься политическим позерством, вместо того чтобы взаимодействовать с республиканцами в Конгрессе и обсуждать логичные реформы. Мы готовы и хотим работать с администрацией над надёжным пакетом мер по охране границ, который защитит интересы американского народа", - подчеркнул спикер Палаты представителей Конгресса.

До этого сообщалось, что Конгресс США после избрания нового спикера палаты представителей Майка Джонсона не одобрил ни одного пакета помощи Украине, а дата рассмотрения законопроекта о средствах для Киева до сих пор не утверждена.
Напомним, ранее президент США Джо Байден запросил 106 миллиардов долларов для помощи Израилю и Украине, но мнения по согласованию объёмного пакета разделились. Палата представителей проголосовала за выделение помощи только Израилю, но сенат заблокировал эту инициативу. Запрос требует принятия решения обеими палатами Конгресса.
 
НовостиСШАУкраинаСВОпересечение границыбезопасностьКонгресс США
 
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