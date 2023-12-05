https://ukraina.ru/20231205/1051775270.html

Украинский генерал рассказал за что ВСУ ненавидят киевский режим

Украинский генерал рассказал за что ВСУ ненавидят киевский режим - 05.12.2023 Украина.ру

Украинский генерал рассказал за что ВСУ ненавидят киевский режим

Пока на фронте украинцы гибнут тысячами за интересы киевского режима, в украинской столице жизнь беззаботно кипит. На такую несправедливость солдаты Вооружённых сил Украины реагируют со злостью, заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос

2023-12-05T22:05

2023-12-05T22:05

2023-12-05T22:06

новости

украина

всу

сво

киевский режим

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/04/1051726494_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_7d528869e3d89480dd6c41fa19093b44.jpg.webp

В качестве примера военный привёл новость о запуске поезда в Карпаты для любителей лыжного спорта и последовавшей на неё реакции. Результатом накопленной злобы могут стать радикальные меры военных принятые в отношении властей страны, считает Кривонос. По его словам, такие ответные действия ВСУ не пойдут на пользу украинцам, но сыграют на руку России. Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что конфликт между президентом Украины Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным переходит в горячую фазу. По его словам, фактически идет "прямое открытое столкновение политической верхушки". Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк отмечал, что публичная "истерика внутри Украины", выраженная конфликтами и разногласиями в политических кругах страны, мобилизует Россию ещё больше.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, всу, сво, киевский режим