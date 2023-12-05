Украинский генерал рассказал за что ВСУ ненавидят киевский режим - 05.12.2023 Украина.ру
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Украинский генерал рассказал за что ВСУ ненавидят киевский режим
Украинский генерал рассказал за что ВСУ ненавидят киевский режим - 05.12.2023 Украина.ру
Украинский генерал рассказал за что ВСУ ненавидят киевский режим
Пока на фронте украинцы гибнут тысячами за интересы киевского режима, в украинской столице жизнь беззаботно кипит. На такую несправедливость солдаты Вооружённых сил Украины реагируют со злостью, заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос
2023-12-05T22:05
2023-12-05T22:06
новости
украина
всу
сво
киевский режим
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В качестве примера военный привёл новость о запуске поезда в Карпаты для любителей лыжного спорта и последовавшей на неё реакции. Результатом накопленной злобы могут стать радикальные меры военных принятые в отношении властей страны, считает Кривонос. По его словам, такие ответные действия ВСУ не пойдут на пользу украинцам, но сыграют на руку России. Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что конфликт между президентом Украины Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным переходит в горячую фазу. По его словам, фактически идет "прямое открытое столкновение политической верхушки". Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк отмечал, что публичная "истерика внутри Украины", выраженная конфликтами и разногласиями в политических кругах страны, мобилизует Россию ещё больше.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, всу, сво, киевский режим
Новости, Украина, ВСУ, СВО, киевский режим

Украинский генерал рассказал за что ВСУ ненавидят киевский режим

22:05 05.12.2023 (обновлено: 22:06 05.12.2023)
 
© t.me/V_Zelenskiy_officialВСУ
ВСУ
© t.me/V_Zelenskiy_official
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Пока на фронте украинцы гибнут тысячами за интересы киевского режима, в украинской столице жизнь беззаботно кипит. На такую несправедливость солдаты Вооружённых сил Украины реагируют со злостью, заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос
В качестве примера военный привёл новость о запуске поезда в Карпаты для любителей лыжного спорта и последовавшей на неё реакции.
"Они (прим. ред. – ВСУ) просто очень злые, мягко говоря. (…) Парни, которые только что вернулись с задания, пишут мне и говорят: "Мы воюем, мы гибнем, мы мерзнем, а кто-то будет кататься на лыжах?" – приводит РИА Новости слова украинского военного.
Результатом накопленной злобы могут стать радикальные меры военных принятые в отношении властей страны, считает Кривонос. По его словам, такие ответные действия ВСУ не пойдут на пользу украинцам, но сыграют на руку России.
Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что конфликт между президентом Украины Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным переходит в горячую фазу. По его словам, фактически идет "прямое открытое столкновение политической верхушки".
Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк отмечал, что публичная "истерика внутри Украины", выраженная конфликтами и разногласиями в политических кругах страны, мобилизует Россию ещё больше.
 
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