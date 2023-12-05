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Подоляк заявил, что "внутренняя украинская истерика" мобилизовала Россию

Подоляк заявил, что "внутренняя украинская истерика" мобилизовала Россию - 05.12.2023 Украина.ру

Подоляк заявил, что "внутренняя украинская истерика" мобилизовала Россию

Публичная "истерика внутри Украины" решает сегодня крайне "отвратительные" задачи, в том числе мобилизует Россию ещё больше. Такое мнение выразил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк

2023-12-05T19:07

2023-12-05T19:07

2023-12-05T19:07

новости

украина

михаил подоляк

конфликт

власти украины

киевский режим

сво

спецоперация

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Под "истерикой" он подразумевает конфликты и разногласия в политических кругах, которые деморализуют внутренний украинский рынок и общество. Игра в "маленькую, но большую политику", которую политик называет "украинской забавой", обоснована эгоцентричностью некоторых представителей власти. Такая ситуация, в том числе, шокирует украинских партнёров, которые, как заявлялось ранее, истощили запасы финансовой помощи для Украины, а теперь могут и вовсе перестать её поставлять. Решение проблем Подоляк видит в диалоге представителей высшего руководства страны и непрерывной работе. В очередной раз он подчёркивает и недопустимость переговоров с российской стороной. Ранее Подоляк заявил о "жестких дискуссиях" между президентом Украины Владимиром Зеленским и Главкомом ВСУ Валерием Залужным.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, михаил подоляк, конфликт, власти украины, киевский режим, сво, спецоперация