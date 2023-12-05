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Подоляк заявил, что "внутренняя украинская истерика" мобилизовала Россию
Подоляк заявил, что "внутренняя украинская истерика" мобилизовала Россию - 05.12.2023 Украина.ру
Подоляк заявил, что "внутренняя украинская истерика" мобилизовала Россию
Публичная "истерика внутри Украины" решает сегодня крайне "отвратительные" задачи, в том числе мобилизует Россию ещё больше. Такое мнение выразил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк
2023-12-05T19:07
2023-12-05T19:07
2023-12-05T19:07
новости
украина
михаил подоляк
конфликт
власти украины
киевский режим
сво
спецоперация
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Под "истерикой" он подразумевает конфликты и разногласия в политических кругах, которые деморализуют внутренний украинский рынок и общество. Игра в "маленькую, но большую политику", которую политик называет "украинской забавой", обоснована эгоцентричностью некоторых представителей власти. Такая ситуация, в том числе, шокирует украинских партнёров, которые, как заявлялось ранее, истощили запасы финансовой помощи для Украины, а теперь могут и вовсе перестать её поставлять. Решение проблем Подоляк видит в диалоге представителей высшего руководства страны и непрерывной работе. В очередной раз он подчёркивает и недопустимость переговоров с российской стороной. Ранее Подоляк заявил о "жестких дискуссиях" между президентом Украины Владимиром Зеленским и Главкомом ВСУ Валерием Залужным.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, михаил подоляк, конфликт, власти украины, киевский режим, сво, спецоперация
Новости, Украина, Михаил Подоляк, конфликт, власти Украины, киевский режим, СВО, Спецоперация
Подоляк заявил, что "внутренняя украинская истерика" мобилизовала Россию
Публичная "истерика внутри Украины" решает сегодня крайне "отвратительные" задачи, в том числе мобилизует Россию ещё больше. Такое мнение выразил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк
Под "истерикой" он подразумевает конфликты и разногласия в политических кругах, которые деморализуют внутренний украинский рынок и общество.
"Скажем так, традиционная публичная истерика, которая у нас игриво называется "политическим процессом", решает сегодня три крайне отвратительные задачи. Бессознательно, конечно.(...) Наша внутренняя политическая истерика идеально мобилизовала... Россию. По крайней мере в верхах, в управленческих и силовых "элитах", – написал Подоляка в своём телеграм-канале.
Игра в "маленькую, но большую политику", которую политик называет "украинской забавой", обоснована эгоцентричностью некоторых представителей власти. Такая ситуация, в том числе, шокирует украинских партнёров, которые, как заявлялось ранее, истощили запасы финансовой помощи для Украины, а теперь могут и вовсе перестать её поставлять.
"Отсюда третья задача нашего нынешнего политпроцесса: загнать партнеров в реальный шок. В самом деле, зачем нам помогать, если мы начинаем "покусывать" друг друга?", – задаётся вопросом советник руководителя ОП.
Решение проблем Подоляк видит в диалоге представителей высшего руководства страны и непрерывной работе. В очередной раз он подчёркивает и недопустимость переговоров с российской стороной.
Ранее Подоляк заявил о "жестких дискуссиях" между президентом Украины Владимиром Зеленским и Главкомом ВСУ Валерием Залужным.