Подоляк заявил, что "внутренняя украинская истерика" мобилизовала Россию - 05.12.2023 Украина.ру
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Подоляк заявил, что "внутренняя украинская истерика" мобилизовала Россию
Подоляк заявил, что "внутренняя украинская истерика" мобилизовала Россию - 05.12.2023 Украина.ру
Подоляк заявил, что "внутренняя украинская истерика" мобилизовала Россию
Публичная "истерика внутри Украины" решает сегодня крайне "отвратительные" задачи, в том числе мобилизует Россию ещё больше. Такое мнение выразил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк
2023-12-05T19:07
2023-12-05T19:07
новости
украина
михаил подоляк
конфликт
власти украины
киевский режим
сво
спецоперация
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Под "истерикой" он подразумевает конфликты и разногласия в политических кругах, которые деморализуют внутренний украинский рынок и общество. Игра в "маленькую, но большую политику", которую политик называет "украинской забавой", обоснована эгоцентричностью некоторых представителей власти. Такая ситуация, в том числе, шокирует украинских партнёров, которые, как заявлялось ранее, истощили запасы финансовой помощи для Украины, а теперь могут и вовсе перестать её поставлять. Решение проблем Подоляк видит в диалоге представителей высшего руководства страны и непрерывной работе. В очередной раз он подчёркивает и недопустимость переговоров с российской стороной. Ранее Подоляк заявил о "жестких дискуссиях" между президентом Украины Владимиром Зеленским и Главкомом ВСУ Валерием Залужным.
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новости, украина, михаил подоляк, конфликт, власти украины, киевский режим, сво, спецоперация
Новости, Украина, Михаил Подоляк, конфликт, власти Украины, киевский режим, СВО, Спецоперация

Подоляк заявил, что "внутренняя украинская истерика" мобилизовала Россию

19:07 05.12.2023
 
© пресс-служба президента УкраиныМихаил Подоляк
Михаил Подоляк
© пресс-служба президента Украины
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Публичная "истерика внутри Украины" решает сегодня крайне "отвратительные" задачи, в том числе мобилизует Россию ещё больше. Такое мнение выразил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк
Под "истерикой" он подразумевает конфликты и разногласия в политических кругах, которые деморализуют внутренний украинский рынок и общество.

"Скажем так, традиционная публичная истерика, которая у нас игриво называется "политическим процессом", решает сегодня три крайне отвратительные задачи. Бессознательно, конечно.(...) Наша внутренняя политическая истерика идеально мобилизовала... Россию. По крайней мере в верхах, в управленческих и силовых "элитах", – написал Подоляка в своём телеграм-канале.

Игра в "маленькую, но большую политику", которую политик называет "украинской забавой", обоснована эгоцентричностью некоторых представителей власти. Такая ситуация, в том числе, шокирует украинских партнёров, которые, как заявлялось ранее, истощили запасы финансовой помощи для Украины, а теперь могут и вовсе перестать её поставлять.
"Отсюда третья задача нашего нынешнего политпроцесса: загнать партнеров в реальный шок. В самом деле, зачем нам помогать, если мы начинаем "покусывать" друг друга?", – задаётся вопросом советник руководителя ОП.
Решение проблем Подоляк видит в диалоге представителей высшего руководства страны и непрерывной работе. В очередной раз он подчёркивает и недопустимость переговоров с российской стороной.
Ранее Подоляк заявил о "жестких дискуссиях" между президентом Украины Владимиром Зеленским и Главкомом ВСУ Валерием Залужным.
 
НовостиУкраинаМихаил Подолякконфликтвласти Украиныкиевский режимСВОСпецоперация
 
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