Артиллерия ВСУ уничтожила 25 своих же солдат, пожелавших сдаться - 05.12.2023 Украина.ру
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Артиллерия ВСУ уничтожила 25 своих же солдат, пожелавших сдаться
Артиллерия ВСУ уничтожила 25 своих же солдат, пожелавших сдаться - 05.12.2023 Украина.ру
Артиллерия ВСУ уничтожила 25 своих же солдат, пожелавших сдаться
Артиллерия ВСУ уничтожила группу из 25 своих же бойцов, которые хотели сдаться в плен российским войскам. Об этом со ссылкой на заместителя командира 1-й стрелковой роты 1-го стрелкового батальона 110-го полка ВС РФ с позывным "Купол" 5 декабря сообщает РИА Новости
2023-12-05T07:36
2023-12-05T07:36
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украина
всу
артиллерия
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военнопленные
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"Выходили на связь на чистоте 149.200 военнослужащие [ВСУ], изъявившие желание остаться живыми и попасть обратно к своим семьям. Был налажен контакт, обозначено место, куда должны были сдаться, прийти сдающиеся военнослужащие. Но, видимо, киевскому режиму это невыгодно, и киевский режим уничтожил своих военнослужащих", - рассказал "Купол".По его словам, артиллерия ВСУ ударила по своему же личному составу и уничтожила 25 человек, пожелавших сдаться.По информации бойца Южной группировки войск ВС РФ с позывным "Кортес", украинская артиллерия в зоне СВО добивает свои же диверсионно-разведывательные группы, обезвреженные российскими войсками. Военные убеждены, что раненых украинских военнослужащих добивают расчёты, состоящие из польских наёмников.
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новости, украина, всу, артиллерия, иностранные наемники, сво, военнопленные, вс рф
Новости, Украина, ВСУ, артиллерия, иностранные наемники, СВО, военнопленные, ВС РФ

Артиллерия ВСУ уничтожила 25 своих же солдат, пожелавших сдаться

07:36 05.12.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Артиллерия ВСУ уничтожила группу из 25 своих же бойцов, которые хотели сдаться в плен российским войскам. Об этом со ссылкой на заместителя командира 1-й стрелковой роты 1-го стрелкового батальона 110-го полка ВС РФ с позывным "Купол" 5 декабря сообщает РИА Новости
"Выходили на связь на чистоте 149.200 военнослужащие [ВСУ], изъявившие желание остаться живыми и попасть обратно к своим семьям. Был налажен контакт, обозначено место, куда должны были сдаться, прийти сдающиеся военнослужащие. Но, видимо, киевскому режиму это невыгодно, и киевский режим уничтожил своих военнослужащих", - рассказал "Купол".
По его словам, артиллерия ВСУ ударила по своему же личному составу и уничтожила 25 человек, пожелавших сдаться.
По информации бойца Южной группировки войск ВС РФ с позывным "Кортес", украинская артиллерия в зоне СВО добивает свои же диверсионно-разведывательные группы, обезвреженные российскими войсками. Военные убеждены, что раненых украинских военнослужащих добивают расчёты, состоящие из польских наёмников.
Сергей Полетаев интервью
04:05
Сергей Полетаев: Россия в Марьинке довела ВСУ до состояния гнилой ткани, чтобы порвать ее летом 2024 годаПовторить "линию Суровикина" на всем протяжении фронта ВСУ не смогут. Это огромный строительный проект, который быстро реализовать невозможно.
 
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