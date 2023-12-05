https://ukraina.ru/20231205/1051743250.html

Артиллерия ВСУ уничтожила 25 своих же солдат, пожелавших сдаться

Артиллерия ВСУ уничтожила 25 своих же солдат, пожелавших сдаться - 05.12.2023 Украина.ру

Артиллерия ВСУ уничтожила 25 своих же солдат, пожелавших сдаться

Артиллерия ВСУ уничтожила группу из 25 своих же бойцов, которые хотели сдаться в плен российским войскам. Об этом со ссылкой на заместителя командира 1-й стрелковой роты 1-го стрелкового батальона 110-го полка ВС РФ с позывным "Купол" 5 декабря сообщает РИА Новости

2023-12-05T07:36

2023-12-05T07:36

2023-12-05T07:36

новости

украина

всу

артиллерия

иностранные наемники

сво

военнопленные

вс рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101511/93/1015119331_0:59:2736:1598_1920x0_80_0_0_7ad51d3049ba244a9975ffc68a4396b3.jpg

"Выходили на связь на чистоте 149.200 военнослужащие [ВСУ], изъявившие желание остаться живыми и попасть обратно к своим семьям. Был налажен контакт, обозначено место, куда должны были сдаться, прийти сдающиеся военнослужащие. Но, видимо, киевскому режиму это невыгодно, и киевский режим уничтожил своих военнослужащих", - рассказал "Купол".По его словам, артиллерия ВСУ ударила по своему же личному составу и уничтожила 25 человек, пожелавших сдаться.По информации бойца Южной группировки войск ВС РФ с позывным "Кортес", украинская артиллерия в зоне СВО добивает свои же диверсионно-разведывательные группы, обезвреженные российскими войсками. Военные убеждены, что раненых украинских военнослужащих добивают расчёты, состоящие из польских наёмников.

https://ukraina.ru/20231205/1051732760.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, всу, артиллерия, иностранные наемники, сво, военнопленные, вс рф