https://ukraina.ru/20231205/1051743250.html
Артиллерия ВСУ уничтожила 25 своих же солдат, пожелавших сдаться
Артиллерия ВСУ уничтожила 25 своих же солдат, пожелавших сдаться - 05.12.2023 Украина.ру
Артиллерия ВСУ уничтожила 25 своих же солдат, пожелавших сдаться
Артиллерия ВСУ уничтожила группу из 25 своих же бойцов, которые хотели сдаться в плен российским войскам. Об этом со ссылкой на заместителя командира 1-й стрелковой роты 1-го стрелкового батальона 110-го полка ВС РФ с позывным "Купол" 5 декабря сообщает РИА Новости
2023-12-05T07:36
2023-12-05T07:36
2023-12-05T07:36
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"Выходили на связь на чистоте 149.200 военнослужащие [ВСУ], изъявившие желание остаться живыми и попасть обратно к своим семьям. Был налажен контакт, обозначено место, куда должны были сдаться, прийти сдающиеся военнослужащие. Но, видимо, киевскому режиму это невыгодно, и киевский режим уничтожил своих военнослужащих", - рассказал "Купол".По его словам, артиллерия ВСУ ударила по своему же личному составу и уничтожила 25 человек, пожелавших сдаться.По информации бойца Южной группировки войск ВС РФ с позывным "Кортес", украинская артиллерия в зоне СВО добивает свои же диверсионно-разведывательные группы, обезвреженные российскими войсками. Военные убеждены, что раненых украинских военнослужащих добивают расчёты, состоящие из польских наёмников.
https://ukraina.ru/20231205/1051732760.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, всу, артиллерия, иностранные наемники, сво, военнопленные, вс рф
Новости, Украина, ВСУ, артиллерия, иностранные наемники, СВО, военнопленные, ВС РФ
Артиллерия ВСУ уничтожила 25 своих же солдат, пожелавших сдаться
Артиллерия ВСУ уничтожила группу из 25 своих же бойцов, которые хотели сдаться в плен российским войскам. Об этом со ссылкой на заместителя командира 1-й стрелковой роты 1-го стрелкового батальона 110-го полка ВС РФ с позывным "Купол" 5 декабря сообщает РИА Новости
"Выходили на связь на чистоте 149.200 военнослужащие [ВСУ], изъявившие желание остаться живыми и попасть обратно к своим семьям. Был налажен контакт, обозначено место, куда должны были сдаться, прийти сдающиеся военнослужащие. Но, видимо, киевскому режиму это невыгодно, и киевский режим уничтожил своих военнослужащих", - рассказал "Купол".
По его словам, артиллерия ВСУ ударила по своему же личному составу и уничтожила 25 человек, пожелавших сдаться.
По информации бойца Южной группировки войск ВС РФ с позывным "Кортес", украинская артиллерия в зоне СВО добивает свои же диверсионно-разведывательные группы, обезвреженные российскими войсками. Военные убеждены, что раненых украинских военнослужащих добивают расчёты, состоящие из польских наёмников.