https://ukraina.ru/20231204/1051732594.html

Раскол между Зеленским и Залужным обернется катастрофой для ВСУ - Литовкин

Раскол между Зеленским и Залужным обернется катастрофой для ВСУ - Литовкин - 04.12.2023 Украина.ру

Раскол между Зеленским и Залужным обернется катастрофой для ВСУ - Литовкин

Когда появляется много начальников, войска не знают кому подчиняться. Когда войска в растерянности, противник обязательно побеждает

2023-12-04T17:08

2023-12-04T17:08

2023-12-04T17:08

новости

виктор литовкин

украина

владимир зеленский

валерий залужный

конфликт

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Президент Украины Владимир Зеленский общается с некоторыми командующими ВСУ в обход главкома Валерия Залужного. Об этом 4 декабря сообщило издание "Украинская правда" со ссылкой на источники.По словам источника издания, складывается впечатление, что у Зеленского два вида ВСУ – "хорошие" и "плохие". Хорошие подчиняются командующему украинскими сухопутными войсками Александру Сырскому, а плохие – Валерию Залужному, говорит источник."Это очень демотивирует главкома и главное — мешает командовать всей армией", — говорится в статье.Возрастание напряженности между Зеленским и Залужным издание объясняет растущим рейтингом главкома ВСУ среди населения Украины. Недавно издание "Страна.ua", ссылаясь на опрос социологической группы "Рейтинг", сообщило, что украинцы стали доверять Залужному больше, чем Зеленскому. Главкома ВСУ поддержали 82 процента респондентов, а президента — только 72 процента."Украинская правда" отмечает, что Владимир Зеленский может сменить Залужного, но до этого ему стоило бы задуматься о том, сможет ли такое кадровое решение разрешить основную проблему, касающуюся состоянию дел на фронте. Потеря единства между двумя лидерами может перерасти в потерю внутреннего единства всего общества, предупреждают авторы статьи.Нужен один начальникРаскол в украинском руководстве катастрофически может повлиять на состояние украинских вооруженных сил, полагает военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин. По его словам, основополагающий принцип для любой армии – это единоначалье."Должен быть один начальник, приказы которого выполняются безусловно в точный срок. А когда появляется много начальников, войска не знают кому подчиняться, чьи приказы выполнять. Тем более если приказы одного противоречат приказам другого. И когда войска в растерянности, противник обязательно побеждает. Такое положение ведет к катастрофе", - рассказал Литовкин.Эксперт отметил, что это не первое грубое нарушение основополагающих военных законов и правил, которое допустил Зеленский за период специальной военной операции. Одно из них было перед тем, когда Зеленский заставил ВСУ идти в наступление на российские вооруженные силы без присутствия авиации, которая прикрывала бы эти боевые действия.По данным эксперта, за полгода боев против российской армии Украина потеряла 125 000 человек и несколько тысяч единиц боевой техники, не продвинувшись ни на метр в глубину российской обороны. При этом он напомнил, что за десять лет войны в Афганистане советская армия потеряла 15 000 человек."Это все произошло из-за того, что США и НАТО заставили Украину воевать по тем правилам, которые приняты в НАТО. Хотя в альянсе всегда воевали с нанесением воздушных ударов по территории противника, по его войскам, и только потом переходили в наступление, когда было подавлено любое сопротивление. Здесь блок НАТО приказал Украине без подавления обороны противника", - сказал Литовкин.Он напомнил, что Североатлантический альянс никогда не воевал с государством, которое было бы равно ему по силе – поэтому не приходилось преодолевать глубоко эшалонированную оборону, обширные минные поля."Но это уже вторичные признаки катастрофы, которая была допущена. Когда единоначалие нарушено, получается так, что снимается ответственность с генералов, потому что они не понимают, кому должны подчиняться. Снимается ответственность с самого Залужного, потому что он может руководить войсками, если снимают заместителей без его участия, снимают командующих основными направлениями. Войска тоже не понимают, кто будет ими командовать и будут ли выполняться те задачи, которые были им ранее поставлены", подытожил Виктор Литовкин.

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Татьяна Стоянович

Татьяна Стоянович

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Стоянович

новости, виктор литовкин, украина, владимир зеленский, валерий залужный, конфликт