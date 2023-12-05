https://ukraina.ru/20231205/1051727077.html

Если не будет выборов, то эту власть снесут. Украинские эксперты о ситуации в стране

Если не будет выборов, то эту власть снесут. Украинские эксперты о ситуации в стране - 05.12.2023 Украина.ру

Если не будет выборов, то эту власть снесут. Украинские эксперты о ситуации в стране

В украинском экспертном сообществе продолжают обсуждать нежелание депутатов Верховной Рады идти на выборы. Ранее представители фракций, собравшись где-то в Закарпатье, подписали бумагу о том, что парламентские и президентские выборы в стране нельзя проводить во время действия военного положения и в течение шести месяцев после его отмены.

2023-12-05T07:22

2023-12-05T07:22

2023-12-05T07:22

эксклюзив

сво

украина

выборы

бюджет

политика

экономика

эксперты

вадим карасев

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Но что это за документ? И почему его подписали в закрытом режиме, "почему это было за сценой, а не на сцене"? Такие вопросы задает украинский политолог Вадим Карасев."Такими вещами не шутят", - заявил эксперт в эфире одного из ютуб-каналов. Он пояснил, что, по его мнению, Запад помогает Украине в войне "как демократическому государству, в котором действует выборная демократия, сменяемость элит, сменяемость власти... война — это защита демократических ценностей".А тут за кулисами подписывают некий пакт, что выборов не будет. "А почему не будет? А Конституционный суд сказал что-нибудь на этот счет или нет? А Верховный суд сказал на этот счет что-нибудь? Кто такие политики, чтобы отменять или не отменять выборы? Они избраны народом, им даны полномочия на определенный срок и не больше", - сказал Карасев.Политолог напомнил, что срок полномочий Верховной Рады истек в октябре этого года, а в мае 2024 года и президентская власть может стать нелегитимной.По мнению Карасева, если дела на фронте будут идти плохо, а объемы западной помощи будут сокращаться, то выборы все же придется проводить, это "единственный путь мягкой перезагрузки и перезапуска власти, ведения войны со всеми ее сложностями — мобилизацией и т.д."."Если не будет выборов, эту власть снесут вместе с депутатами, которые в тайне от народа что-то там придумали, задумали и подписали", - сказал Карасев. По его словам, понятно, что депутаты не хотят выборов — их можно и проиграть, а кое-кому, может быть, и на фронт придется пойти."Легко... воевать с трибуны парламентской, а в окопе, наверное, нет, там не так будет комфортно", - подчеркнул эксперт.По его мнению, в текущем конфликте "развязка близка", кульминация пройдена. И выборы в первом полугодии 2024 года все равно состоятся. Запад будет давить. Тем более, что в России выборы - по расписанию, а на Украине, получается, никакой демократии нет. Карасев отметил, что лучше выборы, чем Майдан, который будет в такой ситуации губительным.Политолог добавил, что ВСУ нуждается в пополнении, поскольку "Россия будет наступать, заморозка ее не устраивает", хотя год назад с Москвой еще можно было договориться. Пополнение нужно, но мобилизацию проводить будет сложно, поскольку люди привыкли к мирной жизни — для жителей Киева или Днепра "война где-то далеко".Напомним, ранее украинский политолог Михаил Чаплыга заявил, что эта подписанная депутатами бумага о невозможности проведения выборов – "роспись в попытке узурпации власти, они (депутаты – Ред.) подписались под тем, что они узурпаторы".Внутриполитическая борьба на Украине обостряется, констатируют эксперты. Некоторые даже уверяют, что Зеленский опасается военного переворота. Украинский философ и политолог Сергей Дацюк отметил в интервью интернет-каналу "Дикий live", что после статьи главкома ВСУ Валерия Залужного в The Economist о "тупике" на фронте автора не просто критиковали, но подвергали нападкам и травле."Вопрос состоит в том, что политическое руководство, не президент даже, а все политическое руководство страны сопротивлялось реальности целый месяц", - сказал политолог, добавив, что через месяц президент Украины вышел "на тот же тезис", что был в статье у Залужного.Теперь Зеленский сам заявляет о переходе к обороне, о необходимости строительства линии обороны. Кстати, по некоторым оценкам, возведение этой линии будет стоить не менее 40 млрд долларов. Кроме того, Зеленский говорит, что в приоритете должно быть производство собственного оружия, для чего тоже необходимы западные кредиты.Отвечая на вопрос, почему эта идея возникла так поздно, Дацюк высказал мнение, что в стране "политический режим – не соответствующий войне". Аналитик отметил, что военное положение на Украине продлевается каждые три месяца, но в целом получается так: "мы в военном положении, но не на войне".Дацюк добавил, что политической стратегии опоры на собственные силы у Украины нет до сих пор, расчет по-прежнему на западную помощь, но "такого рода субстратегии – это стратегии поражения".В обществе настроения меняются. "Все осознали, что теперь Украине не победить. Наступления провалились, резервы техники поредели, дефицит боеприпасов усилился, разочарование общества зашкаливает, воевать никто не хочет", - констатирует популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".По мнению авторов канала, офису Зеленского сложно будет "кейс обороны" преподносить обществу как "перемогу" (победу – Ред.). Офисные будут рассказывать новые сказки, но "трезво все понимают, что, с точки риска, у Украины будущее выглядит так: постепенная потеря территорий; постепенное обрушение обороны; усиления внутренней грызни; финансовый кризис; социальный кризис; разочарование; банковский кризис; энергетический и топливный кризис; банкротства многих аграриев, перевозчиков и тд.; нищета; рост смертности; рост репрессий, так как Зе (Зеленский – Ред.) будет пытаться удержать власть".Авторы канала делают такой вывод: "Зеленский выбрал для Украины медленную и мучительную смерть/развал/хаос. А ведь мог много раз изменить ход событий и предотвратить буквально всё из всего, что сейчас пожинают украинцы".Экономическая ситуация в стране тоже крайне сложная. Госдолг Украины в декабре может превысить 5 триллионов гривен (около 138 млрд долларов – Ред.), такие данные обнародовал глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев. С начала боевых действий госдолг страны вырос на 81% или на 2,3 триллиона гривен. Основная причина — внешние заимствования.Комментируя эти данные в эфире телеканала "Прямой", депутат Верховной Рады Нина Южанина отметила, что "картина ужасная для тех, кто может читать и понимать эти цифры". По ее словам, следующий год будет для Украины "очень напряженным даже в понимании того, как государство сможет выполнять обязательства по защищенным статьям расходов".Она пояснила, что "защищенные статьи расходов — это зарплата всей бюджетной сферы, всей социальной сферы". И на следующий год еще нет договоренностей о том, кто даст Украине средства в долг.Такой огромный объем задолженности — почти 100% ВВП будущего года — означает, что в последние годы страна выживает практически только за счет внешних заимствований, поскольку собственные доходы идут на обеспечение нужд ВСУ, "а за счет заимствований мы выполняем все остальные государственные функции", пояснила Южанина.По ее словам, Украине уже сложно найти, где бы занять еще денег. В бюджете на 2024 год дефицит составляет более 1,5 триллиона гривен, и пока нет понимания, как этот дефицит будет покрываться.

https://ukraina.ru/20231204/1051708120.html

https://ukraina.ru/20231203/1051698094.html

https://ukraina.ru/20231202/1051665437.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, сво, украина, выборы, бюджет, политика, экономика, эксперты, вадим карасев