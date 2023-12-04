"Низкий вам поклон": Путин поблагодарил волонтёров за помощь участникам СВО
© Фотохост-агентство РИА Новости / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин наградил победителей международной премии "#Мывместе"
© Фотохост-агентство РИА Новости
Президент России Владимир Путин на церемонии вручения премии "Волонтер года" поблагодарил добровольцев за помощь участникам спецоперации
Российский лидер заранее поздравил добровольцев с наступающим Днём волонтёра и отметил важность их деятельности.
"Вы работаете практически во всех сферах жизни нашего общества. Это и здравоохранение, и экология, и образование. […] Особенно я хочу вас поблагодарить за то, что вы делаете в помощь нашим бойцам, которые находятся на передней линии борьбы за нашу страну – за Россию", - сказал Путин.
Вы оказываете помощь и им напрямую, и их семьям в тылу, их матерям, отцам, их жёнам и детям. "Вот за это, а для нас сегодня это одна из главнейших задач, низкий вам поклон! Спасибо большое!" - добавил президент России.
Международный форум гражданского участия "Мы вместе" проходит с 4 по 7 декабря.
Президент принял участие в церемонии вручения премии "Волонтер года" в рамках форума "Мы вместе".