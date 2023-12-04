https://ukraina.ru/20231204/1051734937.html

"Низкий вам поклон": Путин поблагодарил волонтёров за помощь участникам СВО

"Низкий вам поклон": Путин поблагодарил волонтёров за помощь участникам СВО - 04.12.2023 Украина.ру

"Низкий вам поклон": Путин поблагодарил волонтёров за помощь участникам СВО

Президент России Владимир Путин на церемонии вручения премии "Волонтер года" поблагодарил добровольцев за помощь участникам спецоперации

2023-12-04T17:59

2023-12-04T17:59

2023-12-04T17:59

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россия

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Российский лидер заранее поздравил добровольцев с наступающим Днём волонтёра и отметил важность их деятельности.Вы оказываете помощь и им напрямую, и их семьям в тылу, их матерям, отцам, их жёнам и детям. "Вот за это, а для нас сегодня это одна из главнейших задач, низкий вам поклон! Спасибо большое!" - добавил президент России.Международный форум гражданского участия "Мы вместе" проходит с 4 по 7 декабря.Президент принял участие в церемонии вручения премии "Волонтер года" в рамках форума "Мы вместе".

https://ukraina.ru/20231124/1051310793.html

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новости, россия, владимир путин, волонтеры, сво, передовая