"Низкий вам поклон": Путин поблагодарил волонтёров за помощь участникам СВО - 04.12.2023 Украина.ру
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"Низкий вам поклон": Путин поблагодарил волонтёров за помощь участникам СВО
"Низкий вам поклон": Путин поблагодарил волонтёров за помощь участникам СВО - 04.12.2023 Украина.ру
"Низкий вам поклон": Путин поблагодарил волонтёров за помощь участникам СВО
Президент России Владимир Путин на церемонии вручения премии "Волонтер года" поблагодарил добровольцев за помощь участникам спецоперации
2023-12-04T17:59
2023-12-04T17:59
новости
россия
владимир путин
волонтеры
сво
передовая
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Российский лидер заранее поздравил добровольцев с наступающим Днём волонтёра и отметил важность их деятельности.Вы оказываете помощь и им напрямую, и их семьям в тылу, их матерям, отцам, их жёнам и детям. "Вот за это, а для нас сегодня это одна из главнейших задач, низкий вам поклон! Спасибо большое!" - добавил президент России.Международный форум гражданского участия "Мы вместе" проходит с 4 по 7 декабря.Президент принял участие в церемонии вручения премии "Волонтер года" в рамках форума "Мы вместе".
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новости, россия, владимир путин, волонтеры, сво, передовая
Новости, Россия, Владимир Путин, волонтеры, СВО, передовая

"Низкий вам поклон": Путин поблагодарил волонтёров за помощь участникам СВО

17:59 04.12.2023
 
© Фотохост-агентство РИА Новости / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин наградил победителей международной премии "#Мывместе"
Президент РФ В. Путин наградил победителей международной премии #Мывместе
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Президент России Владимир Путин на церемонии вручения премии "Волонтер года" поблагодарил добровольцев за помощь участникам спецоперации
Российский лидер заранее поздравил добровольцев с наступающим Днём волонтёра и отметил важность их деятельности.

"Вы работаете практически во всех сферах жизни нашего общества. Это и здравоохранение, и экология, и образование. […] Особенно я хочу вас поблагодарить за то, что вы делаете в помощь нашим бойцам, которые находятся на передней линии борьбы за нашу страну – за Россию", - сказал Путин.

Вы оказываете помощь и им напрямую, и их семьям в тылу, их матерям, отцам, их жёнам и детям. "Вот за это, а для нас сегодня это одна из главнейших задач, низкий вам поклон! Спасибо большое!" - добавил президент России.
Международный форум гражданского участия "Мы вместе" проходит с 4 по 7 декабря.
Президент принял участие в церемонии вручения премии "Волонтер года" в рамках форума "Мы вместе".
24 ноября, 14:55
Волонтёры из новых субъектов России. Как проходит исторический слёт "Это Родина моя!"В четверг, 23 ноября, в Музее Победы на Поклонной горе торжественно открылся слёт Волонтёров Победы новых субъектов России "Это Родина моя!"
 
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