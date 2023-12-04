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Спикер командования Воздушных сил ВСУ назвал преимущества российских "Гераней"

Спикер командования Воздушных сил ВСУ назвал преимущества российских "Гераней" - 04.12.2023 Украина.ру

Спикер командования Воздушных сил ВСУ назвал преимущества российских "Гераней"

Российские БПЛА "Герань" (на Украине называют "Шахедами") летят низко и медленно, и именно это им позволяет преодолевать систему ПВО, сообщил в интервью РБК-Украина рассказал Юрий Игнат

2023-12-04T12:15

2023-12-04T12:15

2023-12-04T12:15

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Спикер командования Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат пояснил, что "Шахеды" летят на скорости 100-200 км/ч, каждый их маршрут уникален, траекторию ему задает оператор. Относительно небольшая скорость и низкая траектория мешает их сбивать. На радиолокационных системах "шахеды" видны, как и ракеты. По словам Игната, с помощью системы "Вираж-планшет", показывающей воздушную обстановку на мониторе, а также других закрытых источников информации и ведется телеграмма-канал Воздушных сил, где информируют о ракетной и дроновой угрозе без лишней детализации. Последнее объясняется тем, что "шахеды", как и крылатые ракеты, способны временно "спрятаться" от РЛС, поэтому информация, которой может воспользоваться противник, не выводится в "эфир".

https://ukraina.ru/20231120/1051175074.html

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