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Спикер командования Воздушных сил ВСУ назвал преимущества российских "Гераней"
Спикер командования Воздушных сил ВСУ назвал преимущества российских "Гераней" - 04.12.2023 Украина.ру
Спикер командования Воздушных сил ВСУ назвал преимущества российских "Гераней"
Российские БПЛА "Герань" (на Украине называют "Шахедами") летят низко и медленно, и именно это им позволяет преодолевать систему ПВО, сообщил в интервью РБК-Украина рассказал Юрий Игнат
2023-12-04T12:15
2023-12-04T12:15
2023-12-04T12:15
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Спикер командования Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат пояснил, что "Шахеды" летят на скорости 100-200 км/ч, каждый их маршрут уникален, траекторию ему задает оператор. Относительно небольшая скорость и низкая траектория мешает их сбивать. На радиолокационных системах "шахеды" видны, как и ракеты. По словам Игната, с помощью системы "Вираж-планшет", показывающей воздушную обстановку на мониторе, а также других закрытых источников информации и ведется телеграмма-канал Воздушных сил, где информируют о ракетной и дроновой угрозе без лишней детализации. Последнее объясняется тем, что "шахеды", как и крылатые ракеты, способны временно "спрятаться" от РЛС, поэтому информация, которой может воспользоваться противник, не выводится в "эфир".
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Украина.ру
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Украина.ру
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новости, новости украины, герань, пво
Спикер командования Воздушных сил ВСУ назвал преимущества российских "Гераней"
Российские БПЛА "Герань" (на Украине называют "Шахедами") летят низко и медленно, и именно это им позволяет преодолевать систему ПВО, сообщил в интервью РБК-Украина рассказал Юрий Игнат
Спикер командования Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат пояснил, что "Шахеды" летят на скорости 100-200 км/ч, каждый их маршрут уникален, траекторию ему задает оператор. Относительно небольшая скорость и низкая траектория мешает их сбивать.
"Истребителям труднее сбивать "шахеды". Но что касается других средств, то нельзя сказать, что их поразить сложнее, чем крылатые ракеты. Обе цели сложны. Обе цели созданы для того, чтобы преодолевать систему ПВО. Все зависит от обстоятельств, от условий от местности", – рассказал Игнат.
На радиолокационных системах "шахеды" видны, как и ракеты. По словам Игната, с помощью системы "Вираж-планшет", показывающей воздушную обстановку на мониторе, а также других закрытых источников информации и ведется телеграмма-канал Воздушных сил, где информируют о ракетной и дроновой угрозе без лишней детализации. Последнее объясняется тем, что "шахеды", как и крылатые ракеты, способны временно "спрятаться" от РЛС, поэтому информация, которой может воспользоваться противник, не выводится в "эфир".