https://ukraina.ru/20231203/1051701104.html

Украина лжет об успехах ВСУ на фронте - польские СМИ

Украина лжет об успехах ВСУ на фронте - польские СМИ - 03.12.2023 Украина.ру

Украина лжет об успехах ВСУ на фронте - польские СМИ

Украинские власти регулярно докладывают об успехах ВСУ на фронте, однако эти слова не соответствуют действительности. Об этом рассказал журналист польского издания wnp.pl Влодек Калета

2023-12-03T13:15

2023-12-03T13:15

2023-12-03T13:16

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В действительности ситуация для Киева остается очень сложной. После демобилизации с фронта 30 тысяч солдат, воевавших с начала конфликта, она может значительно ухудшиться, сообщил Калета.По мнению журналиста, трудности ВСУ по всем направлениям и их плачевное положение могут подтолкнуть Киев к переговорам с Россией. Кроме того, в армии Украины ощущается острый кадровый голод, добавил он.По словам автора статьи, Украина не может набрать нужное количество военнослужащих, не спровоцировав острую реакцию граждан внутри страны.Ранее стало известно о планах ЕС провести обучение 40 тысяч солдат ВСУ. Глава Военного комитета Евросоюза генерал Роберт Бригер уточнил, что это произойдет к весне 2024 года. Для того, чтобы продлить конфликт, у Киева еще остались 1,5 миллионные людские резервы. Но дело не в количестве "человеческого материала", который Украина может поставить под ружье, а в его качестве. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов.Но даже если Запад снова наполнит эту армию ВСУ вооружением, то это оружие будет хуже стрелять, потому что попадет не в те руки. В этом и состоит проблема для Киева и шанс для России, отметил эксперт.

https://ukraina.ru/20231203/1051682651.html

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новости, украина, россия, польша, всу, потери всу, мобилизация, резервы, спецоперация, сво, солдаты, вооружение, кадры