Украина лжет об успехах ВСУ на фронте - польские СМИ
13:15 03.12.2023 (обновлено: 13:16 03.12.2023)
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУсолдат ВСУ в окопе
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
Украинские власти регулярно докладывают об успехах ВСУ на фронте, однако эти слова не соответствуют действительности. Об этом рассказал журналист польского издания wnp.pl Влодек Калета
В действительности ситуация для Киева остается очень сложной. После демобилизации с фронта 30 тысяч солдат, воевавших с начала конфликта, она может значительно ухудшиться, сообщил Калета.
"Украинцы рапортуют, что их солдаты продолжают успешно сражаться. Но реальная картина другая. Всё может ухудшиться после демобилизации 30 тысяч солдат, воевавших с начала конфликта", - говорится в опубликованной статье.
По мнению журналиста, трудности ВСУ по всем направлениям и их плачевное положение могут подтолкнуть Киев к переговорам с Россией. Кроме того, в армии Украины ощущается острый кадровый голод, добавил он.
По словам автора статьи, Украина не может набрать нужное количество военнослужащих, не спровоцировав острую реакцию граждан внутри страны.
Ранее стало известно о планах ЕС провести обучение 40 тысяч солдат ВСУ. Глава Военного комитета Евросоюза генерал Роберт Бригер уточнил, что это произойдет к весне 2024 года.
Для того, чтобы продлить конфликт, у Киева еще остались 1,5 миллионные людские резервы. Но дело не в количестве "человеческого материала", который Украина может поставить под ружье, а в его качестве. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов.
Но даже если Запад снова наполнит эту армию ВСУ вооружением, то это оружие будет хуже стрелять, потому что попадет не в те руки. В этом и состоит проблема для Киева и шанс для России, отметил эксперт.
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