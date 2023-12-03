Украина лжет об успехах ВСУ на фронте - польские СМИ - 03.12.2023 Украина.ру
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Украина лжет об успехах ВСУ на фронте - польские СМИ
Украина лжет об успехах ВСУ на фронте - польские СМИ - 03.12.2023 Украина.ру
Украина лжет об успехах ВСУ на фронте - польские СМИ
Украинские власти регулярно докладывают об успехах ВСУ на фронте, однако эти слова не соответствуют действительности. Об этом рассказал журналист польского издания wnp.pl Влодек Калета
2023-12-03T13:15
2023-12-03T13:16
новости
украина
россия
польша
всу
потери всу
мобилизация
резервы
спецоперация
сво
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В действительности ситуация для Киева остается очень сложной. После демобилизации с фронта 30 тысяч солдат, воевавших с начала конфликта, она может значительно ухудшиться, сообщил Калета.По мнению журналиста, трудности ВСУ по всем направлениям и их плачевное положение могут подтолкнуть Киев к переговорам с Россией. Кроме того, в армии Украины ощущается острый кадровый голод, добавил он.По словам автора статьи, Украина не может набрать нужное количество военнослужащих, не спровоцировав острую реакцию граждан внутри страны.Ранее стало известно о планах ЕС провести обучение 40 тысяч солдат ВСУ. Глава Военного комитета Евросоюза генерал Роберт Бригер уточнил, что это произойдет к весне 2024 года. Для того, чтобы продлить конфликт, у Киева еще остались 1,5 миллионные людские резервы. Но дело не в количестве "человеческого материала", который Украина может поставить под ружье, а в его качестве. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов.Но даже если Запад снова наполнит эту армию ВСУ вооружением, то это оружие будет хуже стрелять, потому что попадет не в те руки. В этом и состоит проблема для Киева и шанс для России, отметил эксперт.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, россия, польша, всу, потери всу, мобилизация, резервы, спецоперация, сво, солдаты, вооружение, кадры
Новости, Украина, Россия, Польша, ВСУ, потери ВСУ, мобилизация, резервы, Спецоперация, СВО, солдаты, вооружение, кадры

Украина лжет об успехах ВСУ на фронте - польские СМИ

13:15 03.12.2023 (обновлено: 13:16 03.12.2023)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУсолдат ВСУ в окопе
солдат ВСУ в окопе - РИА Новости, 1920, 03.12.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
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Украинские власти регулярно докладывают об успехах ВСУ на фронте, однако эти слова не соответствуют действительности. Об этом рассказал журналист польского издания wnp.pl Влодек Калета
В действительности ситуация для Киева остается очень сложной. После демобилизации с фронта 30 тысяч солдат, воевавших с начала конфликта, она может значительно ухудшиться, сообщил Калета.
"Украинцы рапортуют, что их солдаты продолжают успешно сражаться. Но реальная картина другая. Всё может ухудшиться после демобилизации 30 тысяч солдат, воевавших с начала конфликта", - говорится в опубликованной статье.
По мнению журналиста, трудности ВСУ по всем направлениям и их плачевное положение могут подтолкнуть Киев к переговорам с Россией. Кроме того, в армии Украины ощущается острый кадровый голод, добавил он.
По словам автора статьи, Украина не может набрать нужное количество военнослужащих, не спровоцировав острую реакцию граждан внутри страны.
Ранее стало известно о планах ЕС провести обучение 40 тысяч солдат ВСУ. Глава Военного комитета Евросоюза генерал Роберт Бригер уточнил, что это произойдет к весне 2024 года.
Для того, чтобы продлить конфликт, у Киева еще остались 1,5 миллионные людские резервы. Но дело не в количестве "человеческого материала", который Украина может поставить под ружье, а в его качестве. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов.
Но даже если Запад снова наполнит эту армию ВСУ вооружением, то это оружие будет хуже стрелять, потому что попадет не в те руки. В этом и состоит проблема для Киева и шанс для России, отметил эксперт.
- РИА Новости, 1920, 03.12.2023
05:45
Эксперт о том, как Россия хитро тащит ВСУ в "горловину" под Купянском, приготовив им двойной "сюрприз"ВСУ продолжат всеми силами удерживать Купянск-Узловой. Это стратегический логистический центр противника. Но российская армия не будет там идти в лобовую, а может ударить по противнику с двух сторон. Об этом в интервью изданию Украина.ру сообщил военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
 
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