https://ukraina.ru/20231203/1051699976.html

ЕС хочет обучить к весне 40 тысяч украинских военных - глава Военного комитета Бригер

ЕС хочет обучить к весне 40 тысяч украинских военных - глава Военного комитета Бригер - 03.12.2023 Украина.ру

ЕС хочет обучить к весне 40 тысяч украинских военных - глава Военного комитета Бригер

Глава Военного комитета Евросоюза генерал Роберт Бригер в ходе визита в Эстонию заявил, что ЕС будет продолжать поддерживать Украину вооружением и боеприпасами и к весне 2024 года там планируют обучить 40 000 солдат ВСУ. Об этом сообщила 2 декабря пресс-служба главного штаба Сил обороны Эстонии

2023-12-03T12:03

2023-12-03T12:03

2023-12-03T12:03

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1 декабря завершился визит в Таллин председателя военного комитета Евросоюза генерала Роберта Бригера, в ходе которого он встретился с высшими представителями оборонного сектора Эстонии.По словам главы Военного комитета ЕС, эта встреча состоялась в чрезвычайно важный момент, когда в архитектуре европейской безопасности происходят изменения стратегического уровня. Он отметил, что Украина продолжает полагаться на "долгосрочную и преданную поддержку Европейского Союза".Бригер сообщил, что в Евросоюзе обучили 34 000 украинских солдат, а к весне 2024 года планируют обучить еще 40 000 военных. "На сегодняшний день мы предоставили Украине военную помощь на сумму 27 миллиардов евро", - заявил генерал.Уже летом 2023 года стало понятно, что вся военная машина НАТО, приведенная в действие на Украине, собранное со всего мира вооружение, не способны не то чтобы пробить оборону, а просто утилизируются на Украине. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог-международник, американист Дмитрий Дробницкий.Вся возня на Украине — это проекция того, что происходит на Западе, который понимает, что его тактика в отношении России и его подходы не срабатывают, отметил политолог.Против России не сработали экономические, военные и самое главное - даже политические методы Запада. Вместо того, чтобы изолировать Россию, они получили собственную политическую изоляцию, заключил собеседник издания.

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новости, нато, ес, военные, военные учения, вооружение, украина, вооруженные силы республики эстония, визит, россия, всу, обучение, эстония