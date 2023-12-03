https://ukraina.ru/20231203/1051699976.html
ЕС хочет обучить к весне 40 тысяч украинских военных - глава Военного комитета Бригер
ЕС хочет обучить к весне 40 тысяч украинских военных - глава Военного комитета Бригер - 03.12.2023 Украина.ру
ЕС хочет обучить к весне 40 тысяч украинских военных - глава Военного комитета Бригер
Глава Военного комитета Евросоюза генерал Роберт Бригер в ходе визита в Эстонию заявил, что ЕС будет продолжать поддерживать Украину вооружением и боеприпасами и к весне 2024 года там планируют обучить 40 000 солдат ВСУ. Об этом сообщила 2 декабря пресс-служба главного штаба Сил обороны Эстонии
2023-12-03T12:03
2023-12-03T12:03
2023-12-03T12:03
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1 декабря завершился визит в Таллин председателя военного комитета Евросоюза генерала Роберта Бригера, в ходе которого он встретился с высшими представителями оборонного сектора Эстонии.По словам главы Военного комитета ЕС, эта встреча состоялась в чрезвычайно важный момент, когда в архитектуре европейской безопасности происходят изменения стратегического уровня. Он отметил, что Украина продолжает полагаться на "долгосрочную и преданную поддержку Европейского Союза".Бригер сообщил, что в Евросоюзе обучили 34 000 украинских солдат, а к весне 2024 года планируют обучить еще 40 000 военных. "На сегодняшний день мы предоставили Украине военную помощь на сумму 27 миллиардов евро", - заявил генерал.Уже летом 2023 года стало понятно, что вся военная машина НАТО, приведенная в действие на Украине, собранное со всего мира вооружение, не способны не то чтобы пробить оборону, а просто утилизируются на Украине. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог-международник, американист Дмитрий Дробницкий.Вся возня на Украине — это проекция того, что происходит на Западе, который понимает, что его тактика в отношении России и его подходы не срабатывают, отметил политолог.Против России не сработали экономические, военные и самое главное - даже политические методы Запада. Вместо того, чтобы изолировать Россию, они получили собственную политическую изоляцию, заключил собеседник издания.
https://ukraina.ru/20231203/1051699577.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, нато, ес, военные, военные учения, вооружение, украина, вооруженные силы республики эстония, визит, россия, всу, обучение, эстония
Новости, НАТО, ЕС, военные, военные учения, вооружение, Украина, Вооруженные силы республики Эстония, визит, Россия, ВСУ, обучение, Эстония
ЕС хочет обучить к весне 40 тысяч украинских военных - глава Военного комитета Бригер
Глава Военного комитета Евросоюза генерал Роберт Бригер в ходе визита в Эстонию заявил, что ЕС будет продолжать поддерживать Украину вооружением и боеприпасами и к весне 2024 года там планируют обучить 40 000 солдат ВСУ. Об этом сообщила 2 декабря пресс-служба главного штаба Сил обороны Эстонии
1 декабря завершился визит в Таллин председателя военного комитета Евросоюза генерала Роберта Бригера, в ходе которого он встретился с высшими представителями оборонного сектора Эстонии.
По словам главы Военного комитета ЕС, эта встреча состоялась в чрезвычайно важный момент, когда в архитектуре европейской безопасности происходят изменения стратегического уровня. Он отметил, что Украина продолжает полагаться на "долгосрочную и преданную поддержку Европейского Союза".
"Мы должны продолжать поддерживать Украину столько, сколько необходимо, в том числе боеприпасами и системами вооружения, обучающими мероприятиями, адаптированными к потребностям украинцев, а также поддержкой восстановления страны и ее возможностей в послевоенный период", - заявил он.
Бригер сообщил, что в Евросоюзе обучили 34 000 украинских солдат, а к весне 2024 года планируют обучить еще 40 000 военных. "На сегодняшний день мы предоставили Украине военную помощь на сумму 27 миллиардов евро", - заявил генерал.
Уже летом 2023 года стало понятно, что вся военная машина НАТО, приведенная в действие на Украине, собранное со всего мира вооружение, не способны не то чтобы пробить оборону, а просто утилизируются на Украине. Об этом рассказал
в интервью изданию Украина.ру политолог-международник, американист Дмитрий Дробницкий.
Вся возня на Украине — это проекция того, что происходит на Западе, который понимает, что его тактика в отношении России и его подходы не срабатывают, отметил политолог.
Против России не сработали экономические, военные и самое главное - даже политические методы Запада. Вместо того, чтобы изолировать Россию, они получили собственную политическую изоляцию, заключил собеседник издания.