https://ukraina.ru/20231203/1051699577.html
Остин: США не допустят поражения Украины в конфликте с Россией
Остин: США не допустят поражения Украины в конфликте с Россией - 03.12.2023 Украина.ру
Остин: США не допустят поражения Украины в конфликте с Россией
Вашингтон не позволит России одержать победу в конфликте на Украине и будет продолжать поддерживать Киев военными поставками. Об этом 2 декабря заявил шеф Пентагона Ллойд Остин на форуме по национальной обороне, проходящем в эти дни в Калифорнии
2023-12-03T11:23
2023-12-03T11:23
2023-12-03T11:23
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сша
запад
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пентагон
ллойд остин
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поставки
вооружение
израиль
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Как отметил глава оборонного ведомства, США способны выполнять свои обязательства перед союзниками и направлять помощь сразу на несколько театров военных действий, что подразумевает и Израиль, и Украину.По мнению главы Пентагона, США - самая могущественная держава в мире и ее вооруженные силы способны выполнять несколько задач одновременно. Он назвал спецоперацию России на Украине вызовом для союзников по НАТО и "прямой атакой против основ мирового порядка."Таким образом, исход этой борьбы на десятилетия вперед определит глобальную безопасность и США не могут остаться в стороне, заключил он.Если говорить о стратегическом плане ВСУ, все это создается только с одной целью: для того, чтобы максимально затянуть время и дотянуть до весны, чтобы зимой не рухнула украинская оборона. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру председатель президиума Общероссийской общественной организации "Офицеры России", Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.ВСУ затянут время до весны, затянут до окончания арабо-израильского конфликта, чтобы их главный хозяин — Америка, закончив дела на Ближнем Востоке, обратила внимание вновь на киевский режим, подчеркнул генерал-майор.Киев рассчитывает, что вновь к ВСУ будут поступать в большом количестве и боеприпасы, и бронетехника, и деньги, добавил Липовой.
https://ukraina.ru/20231202/1051682920.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, запад, россия, пентагон, ллойд остин, украина, поставки, вооружение, израиль, ближний восток, нато, помощь, владимир путин
Новости, США, Запад, Россия, Пентагон, Ллойд Остин, Украина, поставки, вооружение, Израиль, Ближний Восток, НАТО, помощь, Владимир Путин
Остин: США не допустят поражения Украины в конфликте с Россией
Вашингтон не позволит России одержать победу в конфликте на Украине и будет продолжать поддерживать Киев военными поставками. Об этом 2 декабря заявил шеф Пентагона Ллойд Остин на форуме по национальной обороне, проходящем в эти дни в Калифорнии
Как отметил глава оборонного ведомства, США способны выполнять свои обязательства перед союзниками и направлять помощь сразу на несколько театров военных действий, что подразумевает и Израиль, и Украину.
"Мы не позволим [палестинскому движению] ХАМАС или [президенту России Владимиру] Путину победить. Мы также не позволим нашим врагам разделить или ослабить нас", - сказал Остин.
По мнению главы Пентагона, США - самая могущественная держава в мире и ее вооруженные силы способны выполнять несколько задач одновременно. Он назвал спецоперацию России на Украине вызовом для союзников по НАТО и "прямой атакой против основ мирового порядка."
Таким образом, исход этой борьбы на десятилетия вперед определит глобальную безопасность и США не могут остаться в стороне, заключил он.
Если говорить о стратегическом плане ВСУ, все это создается только с одной целью: для того, чтобы максимально затянуть время и дотянуть до весны, чтобы зимой не рухнула украинская оборона. Об этом рассказал
в интервью изданию Украина.ру председатель президиума Общероссийской общественной организации "Офицеры России", Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.
ВСУ затянут время до весны, затянут до окончания арабо-израильского конфликта, чтобы их главный хозяин — Америка, закончив дела на Ближнем Востоке, обратила внимание вновь на киевский режим, подчеркнул генерал-майор.
Киев рассчитывает, что вновь к ВСУ будут поступать в большом количестве и боеприпасы, и бронетехника, и деньги, добавил Липовой.