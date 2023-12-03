Остин: США не допустят поражения Украины в конфликте с Россией - 03.12.2023 Украина.ру
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Остин: США не допустят поражения Украины в конфликте с Россией
Остин: США не допустят поражения Украины в конфликте с Россией - 03.12.2023 Украина.ру
Остин: США не допустят поражения Украины в конфликте с Россией
Вашингтон не позволит России одержать победу в конфликте на Украине и будет продолжать поддерживать Киев военными поставками. Об этом 2 декабря заявил шеф Пентагона Ллойд Остин на форуме по национальной обороне, проходящем в эти дни в Калифорнии
2023-12-03T11:23
2023-12-03T11:23
новости
сша
запад
россия
пентагон
ллойд остин
украина
поставки
вооружение
израиль
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Как отметил глава оборонного ведомства, США способны выполнять свои обязательства перед союзниками и направлять помощь сразу на несколько театров военных действий, что подразумевает и Израиль, и Украину.По мнению главы Пентагона, США - самая могущественная держава в мире и ее вооруженные силы способны выполнять несколько задач одновременно. Он назвал спецоперацию России на Украине вызовом для союзников по НАТО и "прямой атакой против основ мирового порядка."Таким образом, исход этой борьбы на десятилетия вперед определит глобальную безопасность и США не могут остаться в стороне, заключил он.Если говорить о стратегическом плане ВСУ, все это создается только с одной целью: для того, чтобы максимально затянуть время и дотянуть до весны, чтобы зимой не рухнула украинская оборона. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру председатель президиума Общероссийской общественной организации "Офицеры России", Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.ВСУ затянут время до весны, затянут до окончания арабо-израильского конфликта, чтобы их главный хозяин — Америка, закончив дела на Ближнем Востоке, обратила внимание вновь на киевский режим, подчеркнул генерал-майор.Киев рассчитывает, что вновь к ВСУ будут поступать в большом количестве и боеприпасы, и бронетехника, и деньги, добавил Липовой.
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новости, сша, запад, россия, пентагон, ллойд остин, украина, поставки, вооружение, израиль, ближний восток, нато, помощь, владимир путин
Новости, США, Запад, Россия, Пентагон, Ллойд Остин, Украина, поставки, вооружение, Израиль, Ближний Восток, НАТО, помощь, Владимир Путин

Остин: США не допустят поражения Украины в конфликте с Россией

11:23 03.12.2023
 
© AP / Alex Brandon
- РИА Новости, 1920, 03.12.2023
© AP / Alex Brandon
Читать в
Вашингтон не позволит России одержать победу в конфликте на Украине и будет продолжать поддерживать Киев военными поставками. Об этом 2 декабря заявил шеф Пентагона Ллойд Остин на форуме по национальной обороне, проходящем в эти дни в Калифорнии
Как отметил глава оборонного ведомства, США способны выполнять свои обязательства перед союзниками и направлять помощь сразу на несколько театров военных действий, что подразумевает и Израиль, и Украину.
"Мы не позволим [палестинскому движению] ХАМАС или [президенту России Владимиру] Путину победить. Мы также не позволим нашим врагам разделить или ослабить нас", - сказал Остин.
По мнению главы Пентагона, США - самая могущественная держава в мире и ее вооруженные силы способны выполнять несколько задач одновременно. Он назвал спецоперацию России на Украине вызовом для союзников по НАТО и "прямой атакой против основ мирового порядка."
Таким образом, исход этой борьбы на десятилетия вперед определит глобальную безопасность и США не могут остаться в стороне, заключил он.
Если говорить о стратегическом плане ВСУ, все это создается только с одной целью: для того, чтобы максимально затянуть время и дотянуть до весны, чтобы зимой не рухнула украинская оборона. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру председатель президиума Общероссийской общественной организации "Офицеры России", Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.
ВСУ затянут время до весны, затянут до окончания арабо-израильского конфликта, чтобы их главный хозяин — Америка, закончив дела на Ближнем Востоке, обратила внимание вновь на киевский режим, подчеркнул генерал-майор.
Киев рассчитывает, что вновь к ВСУ будут поступать в большом количестве и боеприпасы, и бронетехника, и деньги, добавил Липовой.
Ростислав Ищенко интервью
Вчера, 05:28
Ростислав Ищенко: В разгроме ВСУ и новом Майдане будут "виноваты" и Россия, и США, и Польша, и ИзраильЧеловеку свойственно совершать ошибки. Иногда действия, которые сегодня кажутся правильными, в будущем оказываются совершенно неверными. Но из этих ошибок надо делать выводы.
 
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