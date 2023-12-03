https://ukraina.ru/20231203/1051699577.html

Остин: США не допустят поражения Украины в конфликте с Россией

Остин: США не допустят поражения Украины в конфликте с Россией - 03.12.2023 Украина.ру

Остин: США не допустят поражения Украины в конфликте с Россией

Вашингтон не позволит России одержать победу в конфликте на Украине и будет продолжать поддерживать Киев военными поставками. Об этом 2 декабря заявил шеф Пентагона Ллойд Остин на форуме по национальной обороне, проходящем в эти дни в Калифорнии

2023-12-03T11:23

2023-12-03T11:23

2023-12-03T11:23

новости

сша

запад

россия

пентагон

ллойд остин

украина

поставки

вооружение

израиль

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103279/36/1032793604_0:277:5479:3359_1920x0_80_0_0_20a9ef0be6780bf0ef6be4fd578d9fb6.jpg.webp

Как отметил глава оборонного ведомства, США способны выполнять свои обязательства перед союзниками и направлять помощь сразу на несколько театров военных действий, что подразумевает и Израиль, и Украину.По мнению главы Пентагона, США - самая могущественная держава в мире и ее вооруженные силы способны выполнять несколько задач одновременно. Он назвал спецоперацию России на Украине вызовом для союзников по НАТО и "прямой атакой против основ мирового порядка."Таким образом, исход этой борьбы на десятилетия вперед определит глобальную безопасность и США не могут остаться в стороне, заключил он.Если говорить о стратегическом плане ВСУ, все это создается только с одной целью: для того, чтобы максимально затянуть время и дотянуть до весны, чтобы зимой не рухнула украинская оборона. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру председатель президиума Общероссийской общественной организации "Офицеры России", Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.ВСУ затянут время до весны, затянут до окончания арабо-израильского конфликта, чтобы их главный хозяин — Америка, закончив дела на Ближнем Востоке, обратила внимание вновь на киевский режим, подчеркнул генерал-майор.Киев рассчитывает, что вновь к ВСУ будут поступать в большом количестве и боеприпасы, и бронетехника, и деньги, добавил Липовой.

https://ukraina.ru/20231202/1051682920.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, запад, россия, пентагон, ллойд остин, украина, поставки, вооружение, израиль, ближний восток, нато, помощь, владимир путин