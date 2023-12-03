Зеленский проиграет и мы должны прекратить бойню на Украине - французский политик Филиппо - 03.12.2023 Украина.ру
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Зеленский проиграет и мы должны прекратить бойню на Украине - французский политик Филиппо
Зеленский проиграет и мы должны прекратить бойню на Украине - французский политик Филиппо - 03.12.2023 Украина.ру
Зеленский проиграет и мы должны прекратить бойню на Украине - французский политик Филиппо
Во французских СМИ произошла полная смена нарратива относительно конфликта на Украине. Об этом написал в соцсети Х лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо
2023-12-03T10:53
2023-12-03T10:55
новости
флориан филиппо
франция
россия
украина
война
переговоры
оружие
поставки
сми
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Французские издания полностью сменили риторику по поводу происходящего на Украине, заявил Филиппо. Политик подчеркнул, что сторонников его партии 18 месяцев оскорбляли за то, что они осмелились говорить очевидные вещи о конфликте на Украине.Так глава партии "Патриоты" прокомментировал вышедший сюжет телеканала LCI с заголовком "Что, если в конечном итоге Украина проиграет".Французский политик ранее заявлял, что Запад должен прекратить финансирование и поставку оружия Украине. Он подчеркнул, что западные СМИ всё чаще стали говорить о невозможности победы Киева."Давайте срочно прекратим эту бойню и перестанем впустую поставлять оружие и миллионы Зеленскому", — призвал лидер партии "Патриоты".Филиппо привел в пример недавнюю публикацию американской газеты WSJ, в которой говорилось, что пора признать несостоятельность идеи о поражении РФ.
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новости, флориан филиппо, франция, россия, украина, война, переговоры, оружие, поставки, сми, деньги, мир
Новости, Флориан Филиппо, Франция, Россия, Украина, война, переговоры, оружие, поставки, СМИ, деньги, мир

Зеленский проиграет и мы должны прекратить бойню на Украине - французский политик Филиппо

10:53 03.12.2023 (обновлено: 10:55 03.12.2023)
 
© X / Florian Philippot
- РИА Новости, 1920, 03.12.2023
© X / Florian Philippot
Читать в
Во французских СМИ произошла полная смена нарратива относительно конфликта на Украине. Об этом написал в соцсети Х лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо
Французские издания полностью сменили риторику по поводу происходящего на Украине, заявил Филиппо. Политик подчеркнул, что сторонников его партии 18 месяцев оскорбляли за то, что они осмелились говорить очевидные вещи о конфликте на Украине.
Так глава партии "Патриоты" прокомментировал вышедший сюжет телеканала LCI с заголовком "Что, если в конечном итоге Украина проиграет".

"Мы осмелились сказать очевидное: [президент Украины Владимир] Зеленский проиграет и очевидно, что мы должны прекратить бойню, перестать отправлять туда наше оружие и деньги! Нужно было вести переговоры о мире!" — написал Филиппо.

Французский политик ранее заявлял, что Запад должен прекратить финансирование и поставку оружия Украине. Он подчеркнул, что западные СМИ всё чаще стали говорить о невозможности победы Киева.
"Давайте срочно прекратим эту бойню и перестанем впустую поставлять оружие и миллионы Зеленскому", — призвал лидер партии "Патриоты".
Филиппо привел в пример недавнюю публикацию американской газеты WSJ, в которой говорилось, что пора признать несостоятельность идеи о поражении РФ.
Флориан Филиппо - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
8 ноября, 16:03
Французский политик Филиппо: "Пусть ЕС разбирается с Украиной, а мы уходим!"Решение принять Украину в ЕС является монументальным безумием. Об этом 8 ноября заявил лидер французской партии "Патриоты"
 
НовостиФлориан ФилиппоФранцияРоссияУкраинавойнапереговорыоружиепоставкиСМИденьгимир
 
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11:23Остин: США не допустят поражения Украины в конфликте с Россией
10:53Зеленский проиграет и мы должны прекратить бойню на Украине - французский политик Филиппо
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