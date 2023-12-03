https://ukraina.ru/20231203/1051699415.html

Зеленский проиграет и мы должны прекратить бойню на Украине - французский политик Филиппо

Зеленский проиграет и мы должны прекратить бойню на Украине - французский политик Филиппо - 03.12.2023 Украина.ру

Зеленский проиграет и мы должны прекратить бойню на Украине - французский политик Филиппо

Во французских СМИ произошла полная смена нарратива относительно конфликта на Украине. Об этом написал в соцсети Х лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо

2023-12-03T10:53

2023-12-03T10:53

2023-12-03T10:55

новости

флориан филиппо

франция

россия

украина

война

переговоры

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поставки

сми

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Французские издания полностью сменили риторику по поводу происходящего на Украине, заявил Филиппо. Политик подчеркнул, что сторонников его партии 18 месяцев оскорбляли за то, что они осмелились говорить очевидные вещи о конфликте на Украине.Так глава партии "Патриоты" прокомментировал вышедший сюжет телеканала LCI с заголовком "Что, если в конечном итоге Украина проиграет".Французский политик ранее заявлял, что Запад должен прекратить финансирование и поставку оружия Украине. Он подчеркнул, что западные СМИ всё чаще стали говорить о невозможности победы Киева."Давайте срочно прекратим эту бойню и перестанем впустую поставлять оружие и миллионы Зеленскому", — призвал лидер партии "Патриоты".Филиппо привел в пример недавнюю публикацию американской газеты WSJ, в которой говорилось, что пора признать несостоятельность идеи о поражении РФ.

https://ukraina.ru/20231108/1050860992.html

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новости, флориан филиппо, франция, россия, украина, война, переговоры, оружие, поставки, сми, деньги, мир