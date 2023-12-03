https://ukraina.ru/20231203/1051698525.html
Тегеранской конференции - 80: Ищенко о главном итоге
Тегеранской конференции - 80: Ищенко о главном итоге - 03.12.2023 Украина.ру
Тегеранской конференции - 80: Ищенко о главном итоге
Политолог Ростислав Ищенко в эфире Украина.ру рассказал о значении Тегеранской конференции, а также о том, на что рассчитывали Великобритания и США
2023-12-03T09:21
2023-12-03T09:21
2023-12-03T09:21
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/03/1051698404_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d0c57dd598fa232c8bfab6acab7c7907.jpg
тегеран
2023
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/03/1051698404_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1701ebb6a57fd286247f7e743979583d.jpg
видео, тегеран , ялтинская конференция (1945)
Видео, Ростислав Ищенко, Тегеран , конференция, Великобритания, США, СССР, ВОВ, Великая Отечественная война, Сталин, переговоры, Рузвельт, Ялтинская конференция (1945)
Тегеранской конференции - 80: Ищенко о главном итоге
Политолог Ростислав Ищенко в эфире Украина.ру рассказал о значении Тегеранской конференции, а также о том, на что рассчитывали Великобритания и США