Тегеранской конференции - 80: Ищенко о главном итоге - 03.12.2023 Украина.ру
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Тегеранской конференции - 80: Ищенко о главном итоге
Тегеранской конференции - 80: Ищенко о главном итоге - 03.12.2023 Украина.ру
Тегеранской конференции - 80: Ищенко о главном итоге
Политолог Ростислав Ищенко в эфире Украина.ру рассказал о значении Тегеранской конференции, а также о том, на что рассчитывали Великобритания и США
2023-12-03T09:21
2023-12-03T09:21
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видео, тегеран , ялтинская конференция (1945)
Видео, Ростислав Ищенко, Тегеран , конференция, Великобритания, США, СССР, ВОВ, Великая Отечественная война, Сталин, переговоры, Рузвельт, Ялтинская конференция (1945)

Тегеранской конференции - 80: Ищенко о главном итоге

09:21 03.12.2023
 
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Политолог Ростислав Ищенко в эфире Украина.ру рассказал о значении Тегеранской конференции, а также о том, на что рассчитывали Великобритания и США
 
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