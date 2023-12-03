https://ukraina.ru/20231203/1051679622.html

Эксперт объяснил, как новая железная дорога между Ростовом-на-Дону и Крымом улучшит логистику армии РФ

Эксперт объяснил, как новая железная дорога между Ростовом-на-Дону и Крымом улучшит логистику армии РФ - 03.12.2023 Украина.ру

Эксперт объяснил, как новая железная дорога между Ростовом-на-Дону и Крымом улучшит логистику армии РФ

Новая железная дорога между Ростовом-на-Дону и Крымом улучшит логистику войск и пассажирские перевозки. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент департамента социологии финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан 1-го ранга запаса Владимир Ераносян

2023-12-03T04:15

2023-12-03T04:15

2023-12-03T04:15

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В начале ноября губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что началось строительство железной дороги между Ростовом-на-Дону и Крымом. Необходимость в новом маршруте возникла из-за того, что нужна логистическая альтернатива снабжению войск и пассажирским перевозкам, менее затратная для простых граждан, рассказал эксперт.При этом побережье Азовского моря, по которому пройдёт новый маршрут, находится достаточно далеко от линии фронта и все вражеские ракеты будут перехватываться российскими силами ПВО, добавил он.Проблемы безопасности и борьбы с терроризмом на ж/д объектах решаются различными способами. Это единая система управления, тактические звенья ПВО и антидиверсионные подразделения, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231130/1051635230.html

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новости, крым, ростов-на-дону, россия, железная дорога, логистика, вс рф, обстрелы, пво, безопасность, азовское море, транспорт, поезд, строительство