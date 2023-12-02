https://ukraina.ru/20231202/1051694293.html

"Следующая жертва гибридной войны". Захочет ли Молдавия убиться об Россию

"Следующая жертва гибридной войны". Захочет ли Молдавия убиться об Россию - 02.12.2023 Украина.ру

"Следующая жертва гибридной войны". Захочет ли Молдавия убиться об Россию

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на прошедшем в Скопье заседании Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заявил, что Молдавия станет следующей жертвой гибридной войны, которую Запад развязал против России.

2023-12-02T14:22

2023-12-02T14:22

2023-12-02T14:22

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Он напомнил, что западные страны последовательно торпедировали все усилия Москвы в направлении урегулирования Приднестровского конфликта.По словам Лаврова, 20 лет назад Запад сорвал подписание так называемого меморандума Козака, согласно которому Приднестровье могло войти в состав Молдавии при условии создания общего федеративного государства, а теперь он убивает действующий формат приднестровского урегулирования 5+2 (Молдавия и Приднестровье – стороны, Россия, Украина и ОБСЕ – посредники, ЕС и США – наблюдатели). Министр отметил, что сейчас фактически уничтожается последнее, что остаётся от совместных усилий по урегулированию конфликта.В свою очередь, накануне заседания СМИД ОБСЕ глава МИДЕИ (министерства иностранных дел и европейской интеграции) Молдавии Нику Попеску в очередной раз заявил, что Россия должна вывести войска из Приднестровья. Он также сократил своё участие в мероприятии из-за того, что на нём присутствовал Лавров.Помимо этого, власти Молдавии объявили о присоединении к четырём пакетам западных санкций против России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова охарактеризовала это как "очередной враждебный шаг, направленный на разрушение российско-молдавских отношений".Стоит отметить, что в ноябре в Кишинёве побывал новый глава МИД Британии (и её бывший премьер-министр) Дэвид Кэмерон, который провёл встречу с Майей Санду. Кэмерон заехал в Молдавию с территории Украины. 28 ноября молдавский вице-премьер по вопросам реинтеграции Олег Серебрян встретился с новой главой британской дипмиссии в Молдавии Ферн Хорин, и в ходе встречи заявил, что "процесс европейской интеграции, а также сопротивление украинской армии российской агрессии создали благоприятные условия для поиска решений комплексного урегулирования этой проблемы".Наблюдатели в связи с этим вспомнили откровения возглавлявшего украинскую группу на переговорах в Стамбуле Давида Арахамии, согласно которой экс-премьер Британии Борис Джонсон заставил Киев отвергнуть минимальные требования России и "просто воевать", и задались вопросом, что на этот раз посоветовал Санду Кэмерон. "Степень русофобского припадка после визита английского джентльмена у Кишинэу (Кишинёва – Украина.ру) как-то резко возросла", - констатировал тг-канал "Гений Карпат". Кстати, через несколько дней после этого Санду встретилась в Киеве с Владимиром Зеленским.Британия, чья позиция отличается от позиции США в сторону большей русофобии и радикализма, разумеется, вполне может склонять Молдавию к силовому решению приднестровского вопроса. Реализация данного сценария связана с рядом характерных моментов.Первое. На недавних местных выборах партия Санду PAS не смогла показать убедительный результат. Кандидаты от PAS не смогли победить ни в одном из муниципиев – наиболее значимых населённых пунктов страны. С 2020 году уровень поддержки Санду и её режима неуклонно снижается, и постоянно декларируемые достижения в сфере "евроинтеграции", главным из которых стало обретения статуса кандидата в члены ЕС, картины не меняют. Причины этого просты: кроме "евроинтеграции", предъявить гражданам нечего. В стране продолжается тяжёлый экономический кризис. Растут тарифы и цены на все значимые товары, протестуют фермеры, разоряющиеся из-за поставок дешёвого украинского сырья. Никакие действия правительства к сколько-нибудь ощутимому улучшению не приводят.Второе. С точки зрения формальной логики, ввязываться в военную авантюру в подобной ситуации – самоубийство. Однако логика на постсоветском пространстве не такой уж и частый гость. Все просчёты и провалы в социально-экономической сфере в Кишинёве уже давно принято сваливать на Россию. "Агрессия России против Украины" является универсальным оправданием для всех явлений, связанных с прогрессирующим снижением уровня жизни и обнищанием населения. В этих условиях Санду, ранее полностью зачистившая реальную политическую оппозицию, может решить, что война позволит ей списать все недочёты и, главное, остаться у власти, в том числе и через отмену президентских выборов по схеме, уже опробованной Зеленским.Третье. Основной ударной силой в случае перехода конфликта в горячую фазу должны стать ВСУ и румынские "добровольцы". Приднестровское направление – единственное, где ВСУ могут достичь успеха после того, как провал украинского контрнаступления признал уже сам Зеленский. Слабо вооружённые и немногочисленные российские миротворцы и приднестровская армия долго не продержатся: сама территория Приднестровья в ширину не превышает 40 км и полностью простреливается ствольной и реактивной артиллерией. А политический и медийный эффект от захвата Тирасполя будет очень серьёзным.Четвёртое. У России сейчас нет реальных военных возможностей для предотвращения агрессии. Можно опять вспомнить логику: даже один-единственный залп крылатых ракет способен нанести слабой и энергодефицитной молдавской экономике тяжелейший урон. Но, повторимся, Санду это вряд ли пугает. Нынешняя Молдавия действительно может пополнить собой ряды стран, готовых по воле англосаксонских стратегов убиться об Россию.И, наконец, пятое. Ситуация вокруг Приднестровье превращает деоккупацию Одесской области для России из благого пожелания в насущную необходимость. Ликвидация традиционного российского форпоста в регионе, украинские захватчики в Тирасполе и молдавский флаг над ним станут сокрушительным ударом по престижу Российского государства. И в Лондоне это прекрасно понимают.Скорее всего, Дэвид Кэмерон на встрече с Майей Санду как минимум зондировал возможность перевода приднестровского конфликта в горячую фазу. И результаты этого зондажа станут понятны уже в ближайшие месяцы.

https://ukraina.ru/20201215/1029971597.html

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эксклюзив, россия, молдавия, зарубежье, великобритания, кэмерон, всу