Суд отклонил ходатайства Трампа о прекращении дела о штурме Капитолия - 02.12.2023 Украина.ру
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Суд отклонил ходатайства Трампа о прекращении дела о штурме Капитолия
Суд отклонил ходатайства Трампа о прекращении дела о штурме Капитолия - 02.12.2023 Украина.ру
Суд отклонил ходатайства Трампа о прекращении дела о штурме Капитолия
Суд столичного округа Колумбия отклонил ходатайства бывшего президента США Дональда Трампа о прекращении уголовного дела о его роли в штурме Конгресса в 2021 году. Это следует из документов, 1 декабря размещённых в электронной базе суда
2023-12-02T10:18
2023-12-02T10:18
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дональд трамп
суд
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В своих ходатайствах бывший глава Белого дома основывается на имевшемся у него тогда президентском иммунитете."Бывший президент Трамп, которому предъявлены обвинения по четырём пунктам, подал ходатайства о снятии обвинений против него, основываясь на президентском иммунитете и конституционных правах. Суд отклоняет оба ходатайства", - следует из документов суда.По мнению защиты -экс-президента, Трамп не может предстать перед судом по гражданским искам, поскольку на момент выступления перед своими сторонниками в 2021 году обладал президентским иммунитетом. Однако суд отвергает этот аргумент, настаивая, что, призывая сторонников выйти к Капитолию, политик действовал в личном качестве.
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новости, сша, дональд трамп, суд, капитолий
Новости, США, Дональд Трамп, Суд, Капитолий

Суд отклонил ходатайства Трампа о прекращении дела о штурме Капитолия

10:18 02.12.2023
 
© commons.wikimedia.org / Vox EspañaДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
© commons.wikimedia.org / Vox España
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Суд столичного округа Колумбия отклонил ходатайства бывшего президента США Дональда Трампа о прекращении уголовного дела о его роли в штурме Конгресса в 2021 году. Это следует из документов, 1 декабря размещённых в электронной базе суда
В своих ходатайствах бывший глава Белого дома основывается на имевшемся у него тогда президентском иммунитете.
"Бывший президент Трамп, которому предъявлены обвинения по четырём пунктам, подал ходатайства о снятии обвинений против него, основываясь на президентском иммунитете и конституционных правах. Суд отклоняет оба ходатайства", - следует из документов суда.
По мнению защиты -экс-президента, Трамп не может предстать перед судом по гражданским искам, поскольку на момент выступления перед своими сторонниками в 2021 году обладал президентским иммунитетом. Однако суд отвергает этот аргумент, настаивая, что, призывая сторонников выйти к Капитолию, политик действовал в личном качестве.
Хроника выборов президента США
30 ноября, 15:47
Что будет, если Трамп или Байден умрут до выборов? В США строят прогнозы о том, кто их может заменитьУже совсем скоро избирательная кампания в США перейдёт в решающую стадию: 15 января стартуют праймериз, по итогам которых обе партии на съездах выберут кандидатов в президенты.
 
НовостиСШАДональд ТрампСудКапитолий
 
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