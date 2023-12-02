https://ukraina.ru/20231202/1051691822.html
Суд отклонил ходатайства Трампа о прекращении дела о штурме Капитолия
Суд отклонил ходатайства Трампа о прекращении дела о штурме Капитолия - 02.12.2023 Украина.ру
Суд отклонил ходатайства Трампа о прекращении дела о штурме Капитолия
Суд столичного округа Колумбия отклонил ходатайства бывшего президента США Дональда Трампа о прекращении уголовного дела о его роли в штурме Конгресса в 2021 году. Это следует из документов, 1 декабря размещённых в электронной базе суда
2023-12-02T10:18
2023-12-02T10:18
2023-12-02T10:18
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В своих ходатайствах бывший глава Белого дома основывается на имевшемся у него тогда президентском иммунитете."Бывший президент Трамп, которому предъявлены обвинения по четырём пунктам, подал ходатайства о снятии обвинений против него, основываясь на президентском иммунитете и конституционных правах. Суд отклоняет оба ходатайства", - следует из документов суда.По мнению защиты -экс-президента, Трамп не может предстать перед судом по гражданским искам, поскольку на момент выступления перед своими сторонниками в 2021 году обладал президентским иммунитетом. Однако суд отвергает этот аргумент, настаивая, что, призывая сторонников выйти к Капитолию, политик действовал в личном качестве.
https://ukraina.ru/20231130/1051631765.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, дональд трамп, суд, капитолий
Новости, США, Дональд Трамп, Суд, Капитолий
Суд отклонил ходатайства Трампа о прекращении дела о штурме Капитолия
Суд столичного округа Колумбия отклонил ходатайства бывшего президента США Дональда Трампа о прекращении уголовного дела о его роли в штурме Конгресса в 2021 году. Это следует из документов, 1 декабря размещённых в электронной базе суда
В своих ходатайствах бывший глава Белого дома основывается на имевшемся у него тогда президентском иммунитете.
"Бывший президент Трамп, которому предъявлены обвинения по четырём пунктам, подал ходатайства о снятии обвинений против него, основываясь на президентском иммунитете и конституционных правах. Суд отклоняет оба ходатайства", - следует из документов суда.
По мнению защиты -экс-президента, Трамп не может предстать перед судом по гражданским искам, поскольку на момент выступления перед своими сторонниками в 2021 году обладал президентским иммунитетом. Однако суд отвергает этот аргумент, настаивая, что, призывая сторонников выйти к Капитолию, политик действовал в личном качестве.