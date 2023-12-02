"Это очень опасно": военный политолог рассказал, зачем Армения хочет передать Киеву комплексы "Точка-У"
Появились данные о том, что руководство Армении собирается переправить на Украину до 10 пусковых установок для "Точки-У" и ракеты к ним. При массовом использовании эти комплексы могут принести много бед. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
Сейчас ВСУ пытаются поражать атаками беспилотников объекты на территории Смоленской и Тульской областей. Но это не случайность. Таким образом противник тестирует оснащенность и эффективность российских средств ПВО/ПРО уже на новом направлении, рассказал политолог.
Изначально под удары украинских БПЛА попадали Белгород и Москва. Это территории, которые находятся по прямой от выступа, где Сумская область глубоко вклинивается в Брянскую, откуда их удобно запускать, добавил он.
"Более того, появилась информация, что руководство Армении собирается переправить на Украину до 10 пусковых установок для "Точки-У" и 200 ракет к ним. Это очень опасно. "Точка-У" — это хоть и старый, но очень точный советский оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК)", - подчеркнул Самойлов.
"Точка-У" - это хорошо летящий предшественник "Искандера". Если у Армении действительно есть большие запасы такого оружия, то при массовом использовании оно может принести много бед, подытожил собеседник издания Украина.ру.
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