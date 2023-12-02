"Это очень опасно": военный политолог рассказал, зачем Армения хочет передать Киеву комплексы "Точка-У" - 02.12.2023 Украина.ру
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"Это очень опасно": военный политолог рассказал, зачем Армения хочет передать Киеву комплексы "Точка-У"
"Это очень опасно": военный политолог рассказал, зачем Армения хочет передать Киеву комплексы "Точка-У" - 02.12.2023 Украина.ру
"Это очень опасно": военный политолог рассказал, зачем Армения хочет передать Киеву комплексы "Точка-У"
Появились данные о том, что руководство Армении собирается переправить на Украину до 10 пусковых установок для "Точки-У" и ракеты к ним. При массовом использовании эти комплексы могут принести много бед. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
2023-12-02T04:30
2023-12-02T04:30
новости
украина
армения
точка-у
вооружение
бпла
беспилотники
пво
обстрелы
ракеты
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Сейчас ВСУ пытаются поражать атаками беспилотников объекты на территории Смоленской и Тульской областей. Но это не случайность. Таким образом противник тестирует оснащенность и эффективность российских средств ПВО/ПРО уже на новом направлении, рассказал политолог.Изначально под удары украинских БПЛА попадали Белгород и Москва. Это территории, которые находятся по прямой от выступа, где Сумская область глубоко вклинивается в Брянскую, откуда их удобно запускать, добавил он."Точка-У" - это хорошо летящий предшественник "Искандера". Если у Армении действительно есть большие запасы такого оружия, то при массовом использовании оно может принести много бед, подытожил собеседник издания Украина.ру.Полный текст можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231130/1051631367.html
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новости, украина, армения, точка-у, вооружение, бпла, беспилотники, пво, обстрелы, ракеты, россия, граница, "искандер", сумская область, смоленск
Новости, Украина, Армения, Точка-У, вооружение, БПЛА, беспилотники, ПВО, обстрелы, ракеты, Россия, граница, "Искандер", Сумская область, Смоленск

"Это очень опасно": военный политолог рассказал, зачем Армения хочет передать Киеву комплексы "Точка-У"

04:30 02.12.2023
 
© РИА Новости . Евгений Котенко / Перейти в фотобанкПразднование Дня Независимости Украины
Празднование Дня Независимости Украины - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
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Появились данные о том, что руководство Армении собирается переправить на Украину до 10 пусковых установок для "Точки-У" и ракеты к ним. При массовом использовании эти комплексы могут принести много бед. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
Сейчас ВСУ пытаются поражать атаками беспилотников объекты на территории Смоленской и Тульской областей. Но это не случайность. Таким образом противник тестирует оснащенность и эффективность российских средств ПВО/ПРО уже на новом направлении, рассказал политолог.
Изначально под удары украинских БПЛА попадали Белгород и Москва. Это территории, которые находятся по прямой от выступа, где Сумская область глубоко вклинивается в Брянскую, откуда их удобно запускать, добавил он.
"Более того, появилась информация, что руководство Армении собирается переправить на Украину до 10 пусковых установок для "Точки-У" и 200 ракет к ним. Это очень опасно. "Точка-У" — это хоть и старый, но очень точный советский оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК)", - подчеркнул Самойлов.
"Точка-У" - это хорошо летящий предшественник "Искандера". Если у Армении действительно есть большие запасы такого оружия, то при массовом использовании оно может принести много бед, подытожил собеседник издания Украина.ру.
Полный текст можно прочитать здесь
Дмитрий Дробницкий интервью
30 ноября, 16:59
Дмитрий Дробницкий: Россия разгромит ВСУ и победит в еще большей войне, чтобы решить парадокс КиссинджераВся возня на Украине — это проекция того, что происходит на Западе, который понимает, что его тактика в отношении России и его подходы не срабатывают, считает политолог-международник, американист Дмитрий Дробницкий
 
НовостиУкраинаАрменияТочка-УвооружениеБПЛАбеспилотникиПВОобстрелыракетыРоссияграница"Искандер"Сумская областьСмоленск
 
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Заголовок открываемого материала
05:30"Это неслучайно": политолог о том, как Украина "прощупывает" систему ПВО, устраивая атаки на регионы РФ
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04:30"Это очень опасно": военный политолог рассказал, зачем Армения хочет передать Киеву комплексы "Точка-У"
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