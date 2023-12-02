https://ukraina.ru/20231202/1051664727.html

"Это очень опасно": военный политолог рассказал, зачем Армения хочет передать Киеву комплексы "Точка-У"

"Это очень опасно": военный политолог рассказал, зачем Армения хочет передать Киеву комплексы "Точка-У" - 02.12.2023 Украина.ру

"Это очень опасно": военный политолог рассказал, зачем Армения хочет передать Киеву комплексы "Точка-У"

Появились данные о том, что руководство Армении собирается переправить на Украину до 10 пусковых установок для "Точки-У" и ракеты к ним. При массовом использовании эти комплексы могут принести много бед. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов

2023-12-02T04:30

2023-12-02T04:30

2023-12-02T04:30

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Сейчас ВСУ пытаются поражать атаками беспилотников объекты на территории Смоленской и Тульской областей. Но это не случайность. Таким образом противник тестирует оснащенность и эффективность российских средств ПВО/ПРО уже на новом направлении, рассказал политолог.Изначально под удары украинских БПЛА попадали Белгород и Москва. Это территории, которые находятся по прямой от выступа, где Сумская область глубоко вклинивается в Брянскую, откуда их удобно запускать, добавил он."Точка-У" - это хорошо летящий предшественник "Искандера". Если у Армении действительно есть большие запасы такого оружия, то при массовом использовании оно может принести много бед, подытожил собеседник издания Украина.ру.Полный текст можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231130/1051631367.html

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новости, украина, армения, точка-у, вооружение, бпла, беспилотники, пво, обстрелы, ракеты, россия, граница, "искандер", сумская область, смоленск