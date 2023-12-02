https://ukraina.ru/20231202/1051660691.html

"Это неслучайно": политолог о том, как Украина "прощупывает" систему ПВО, устраивая атаки на регионы РФ

"Это неслучайно": политолог о том, как Украина "прощупывает" систему ПВО, устраивая атаки на регионы РФ - 02.12.2023 Украина.ру

"Это неслучайно": политолог о том, как Украина "прощупывает" систему ПВО, устраивая атаки на регионы РФ

Атаки беспилотников ВСУ, направленные на объекты на территории Смоленской и Тульской областей не случайны. Так Киев проверяет оснащенность и эффективность российских средств ПВО/ПРО в этом направлении. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов

2023-12-02T05:30

2023-12-02T05:30

2023-12-02T05:30

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Изначально под удары украинских беспилотников попадали Белгород и Москва. Это территории, которые находятся по прямой от выступа, где Сумская область глубоко вклинивается в Брянскую, откуда их удобно запускать, рассказал политолог.Эти регионы уже достаточно хорошо исследованы противником. А сейчас ВСУ веерообразно пытаются поражать объекты на территории Смоленской и Тульской областей. Это не случайно, указал он.Для защиты на линии соприкосновения Россия выстроила определённые системы РЭБ и ПВО/ПРО различных диапазонов действий, которые гасят атаки беспилотников и переделанных ракет от С-300, подытожил собеседник издания Украина.ру.Полный текст можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231201/1051637803.html

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