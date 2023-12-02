https://ukraina.ru/20231202/1051660691.html
"Это неслучайно": политолог о том, как Украина "прощупывает" систему ПВО, устраивая атаки на регионы РФ
"Это неслучайно": политолог о том, как Украина "прощупывает" систему ПВО, устраивая атаки на регионы РФ - 02.12.2023 Украина.ру
"Это неслучайно": политолог о том, как Украина "прощупывает" систему ПВО, устраивая атаки на регионы РФ
Атаки беспилотников ВСУ, направленные на объекты на территории Смоленской и Тульской областей не случайны. Так Киев проверяет оснащенность и эффективность российских средств ПВО/ПРО в этом направлении. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
2023-12-02T05:30
2023-12-02T05:30
2023-12-02T05:30
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атаки
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Изначально под удары украинских беспилотников попадали Белгород и Москва. Это территории, которые находятся по прямой от выступа, где Сумская область глубоко вклинивается в Брянскую, откуда их удобно запускать, рассказал политолог.Эти регионы уже достаточно хорошо исследованы противником. А сейчас ВСУ веерообразно пытаются поражать объекты на территории Смоленской и Тульской областей. Это не случайно, указал он.Для защиты на линии соприкосновения Россия выстроила определённые системы РЭБ и ПВО/ПРО различных диапазонов действий, которые гасят атаки беспилотников и переделанных ракет от С-300, подытожил собеседник издания Украина.ру.Полный текст можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231201/1051637803.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, атаки, регионы, смоленск, беспилотники, бпла, пво, точка-у, ракеты, белгород, москва, обстрелы
Новости, Россия, Украина, атаки, регионы, Смоленск, беспилотники, БПЛА, ПВО, Точка-У, ракеты, Белгород, Москва, обстрелы
"Это неслучайно": политолог о том, как Украина "прощупывает" систему ПВО, устраивая атаки на регионы РФ
Атаки беспилотников ВСУ, направленные на объекты на территории Смоленской и Тульской областей не случайны. Так Киев проверяет оснащенность и эффективность российских средств ПВО/ПРО в этом направлении. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов