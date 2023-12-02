"Это неслучайно": политолог о том, как Украина "прощупывает" систему ПВО, устраивая атаки на регионы РФ - 02.12.2023 Украина.ру
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"Это неслучайно": политолог о том, как Украина "прощупывает" систему ПВО, устраивая атаки на регионы РФ
"Это неслучайно": политолог о том, как Украина "прощупывает" систему ПВО, устраивая атаки на регионы РФ - 02.12.2023 Украина.ру
"Это неслучайно": политолог о том, как Украина "прощупывает" систему ПВО, устраивая атаки на регионы РФ
Атаки беспилотников ВСУ, направленные на объекты на территории Смоленской и Тульской областей не случайны. Так Киев проверяет оснащенность и эффективность российских средств ПВО/ПРО в этом направлении. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
2023-12-02T05:30
2023-12-02T05:30
новости
россия
украина
атаки
регионы
смоленск
беспилотники
бпла
пво
точка-у
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Изначально под удары украинских беспилотников попадали Белгород и Москва. Это территории, которые находятся по прямой от выступа, где Сумская область глубоко вклинивается в Брянскую, откуда их удобно запускать, рассказал политолог.Эти регионы уже достаточно хорошо исследованы противником. А сейчас ВСУ веерообразно пытаются поражать объекты на территории Смоленской и Тульской областей. Это не случайно, указал он.Для защиты на линии соприкосновения Россия выстроила определённые системы РЭБ и ПВО/ПРО различных диапазонов действий, которые гасят атаки беспилотников и переделанных ракет от С-300, подытожил собеседник издания Украина.ру.Полный текст можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231201/1051637803.html
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новости, россия, украина, атаки, регионы, смоленск, беспилотники, бпла, пво, точка-у, ракеты, белгород, москва, обстрелы
Новости, Россия, Украина, атаки, регионы, Смоленск, беспилотники, БПЛА, ПВО, Точка-У, ракеты, Белгород, Москва, обстрелы

"Это неслучайно": политолог о том, как Украина "прощупывает" систему ПВО, устраивая атаки на регионы РФ

05:30 02.12.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкУчения Rapid Trident-2021 на Украине
Учения Rapid Trident-2021 на Украине - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Атаки беспилотников ВСУ, направленные на объекты на территории Смоленской и Тульской областей не случайны. Так Киев проверяет оснащенность и эффективность российских средств ПВО/ПРО в этом направлении. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
Изначально под удары украинских беспилотников попадали Белгород и Москва. Это территории, которые находятся по прямой от выступа, где Сумская область глубоко вклинивается в Брянскую, откуда их удобно запускать, рассказал политолог.
Эти регионы уже достаточно хорошо исследованы противником. А сейчас ВСУ веерообразно пытаются поражать объекты на территории Смоленской и Тульской областей. Это не случайно, указал он.

"Они (командование ВСУ. - Ред.) проверяют оснащенность, насыщенность и эффективность наших средств ПВО/ПРО уже и в этом направлении. Более того, появилась информация, что руководство Армении собирается переправить на Украину до 10 пусковых установок для "Точки-У" и 200 ракет к ним", - подчеркнул Самойлов.

Для защиты на линии соприкосновения Россия выстроила определённые системы РЭБ и ПВО/ПРО различных диапазонов действий, которые гасят атаки беспилотников и переделанных ракет от С-300, подытожил собеседник издания Украина.ру.
Полный текст можно прочитать здесь
Роман Насонов интервью
Вчера, 06:41
Роман Насонов: Россия морально побила ВСУ, чтобы танковыми клиньями и роем дронов устроить им "Нюрнберг"Нам важно сохранить жизни наших военнослужащих. Поэтому давайте подождем легкий морозец. Погодные условия, открытость местности и многие другие факторы будут работать на нас
 
НовостиРоссияУкраинаатакирегионыСмоленскбеспилотникиБПЛАПВОТочка-УракетыБелгородМоскваобстрелы
 
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Заголовок открываемого материала
05:30"Это неслучайно": политолог о том, как Украина "прощупывает" систему ПВО, устраивая атаки на регионы РФ
05:28Ростислав Ищенко: В разгроме ВСУ и новом Майдане будут "виноваты" и Россия, и США, и Польша, и Израиль
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