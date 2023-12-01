Словакия подозревает Урсулу фон дер Ляйен в афере с вакцинами от COVID-19 - 01.12.2023 Украина.ру
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Словакия подозревает Урсулу фон дер Ляйен в афере с вакцинами от COVID-19
Словакия подозревает Урсулу фон дер Ляйен в афере с вакцинами от COVID-19 - 01.12.2023 Украина.ру
Словакия подозревает Урсулу фон дер Ляйен в афере с вакцинами от COVID-19
Инициировать расследование в отношении исполнительных органов власти Европейского Союза намерен Кабинет министров Словакии, сообщает телеграм-канал "Sputnik на русском" со ссылкой на портал InfoVojna
2023-12-01T16:07
2023-12-01T16:07
новости
евросоюз
словакия
ковид
covid-19
вакцина
урсула фон дер ляйен
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В отношении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен может быть возбуждено уголовное дело. Причина – "непрозрачные схемы" закупок вакцин против COVID-19.Схемами закупки вакцин заинтересовалось контрольное управление Словакии. Помимо сомнительных схем ведомство усмотрело нарушение использования средств европейского госфонда.Во время пандемии Еврокомиссия заключила договор с Pfizer/BioNtech на закупку 900 млн доз. В контракте говорилось, что в последующем ЕК обязано приобрести еще столько же. Сейчас необходимости в таких количествах вакцины нет, но страны ЕС вынуждены соблюдать договор и приобретать инъекции.В частности, Минздрава Словакии потратил 240 млн евро на эти цели, 6 млн доз вакцины не были использованы. На данный момент больше, чем у половины препаратов – 4,7 млн доз – истек срок годности.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, евросоюз, словакия, ковид, covid-19, вакцина, урсула фон дер ляйен
Новости, Евросоюз, Словакия, ковид, COVID-19, вакцина, Урсула фон дер Ляйен

Словакия подозревает Урсулу фон дер Ляйен в афере с вакцинами от COVID-19

16:07 01.12.2023
 
© Dragos Condrea/Freepik
© Dragos Condrea/Freepik
Читать в
Инициировать расследование в отношении исполнительных органов власти Европейского Союза намерен Кабинет министров Словакии, сообщает телеграм-канал "Sputnik на русском" со ссылкой на портал InfoVojna
В отношении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен может быть возбуждено уголовное дело. Причина – "непрозрачные схемы" закупок вакцин против COVID-19.
Схемами закупки вакцин заинтересовалось контрольное управление Словакии. Помимо сомнительных схем ведомство усмотрело нарушение использования средств европейского госфонда.
Во время пандемии Еврокомиссия заключила договор с Pfizer/BioNtech на закупку 900 млн доз. В контракте говорилось, что в последующем ЕК обязано приобрести еще столько же. Сейчас необходимости в таких количествах вакцины нет, но страны ЕС вынуждены соблюдать договор и приобретать инъекции.
В частности, Минздрава Словакии потратил 240 млн евро на эти цели, 6 млн доз вакцины не были использованы. На данный момент больше, чем у половины препаратов – 4,7 млн доз – истек срок годности.
 
НовостиЕвросоюзСловакияковидCOVID-19вакцинаУрсула фон дер Ляйен
 
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