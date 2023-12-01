https://ukraina.ru/20231201/1051674309.html

Словакия подозревает Урсулу фон дер Ляйен в афере с вакцинами от COVID-19

Словакия подозревает Урсулу фон дер Ляйен в афере с вакцинами от COVID-19 - 01.12.2023 Украина.ру

Словакия подозревает Урсулу фон дер Ляйен в афере с вакцинами от COVID-19

Инициировать расследование в отношении исполнительных органов власти Европейского Союза намерен Кабинет министров Словакии, сообщает телеграм-канал "Sputnik на русском" со ссылкой на портал InfoVojna

2023-12-01T16:07

2023-12-01T16:07

2023-12-01T16:07

новости

евросоюз

словакия

ковид

covid-19

вакцина

урсула фон дер ляйен

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/02/1044023340_0:183:3072:1911_1920x0_80_0_0_4cc7bf62a9bcfe5afab0c706a5b50d2b.jpg.webp

В отношении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен может быть возбуждено уголовное дело. Причина – "непрозрачные схемы" закупок вакцин против COVID-19.Схемами закупки вакцин заинтересовалось контрольное управление Словакии. Помимо сомнительных схем ведомство усмотрело нарушение использования средств европейского госфонда.Во время пандемии Еврокомиссия заключила договор с Pfizer/BioNtech на закупку 900 млн доз. В контракте говорилось, что в последующем ЕК обязано приобрести еще столько же. Сейчас необходимости в таких количествах вакцины нет, но страны ЕС вынуждены соблюдать договор и приобретать инъекции.В частности, Минздрава Словакии потратил 240 млн евро на эти цели, 6 млн доз вакцины не были использованы. На данный момент больше, чем у половины препаратов – 4,7 млн доз – истек срок годности.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, евросоюз, словакия, ковид, covid-19, вакцина, урсула фон дер ляйен