https://ukraina.ru/20231201/1051646559.html
В городе Кропивницкий Кировоградской области Украины прогремели взрывы
В городе Кропивницкий Кировоградской области Украины прогремели взрывы - 01.12.2023 Украина.ру
В городе Кропивницкий Кировоградской области Украины прогремели взрывы
В городе Кропивницкий Кировоградской области Украины прогремели взрывы, это следует из сообщений местных телеграм-каналов и данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 04:40 мск 1 декабря
2023-12-01T05:09
2023-12-01T05:09
2023-12-01T05:09
новости
украина
кропивницкий
взрыв
воздушная тревога
сво
ракеты
бпла
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"Кропивницкий, местные паблики сообщают о взрывах", - говорится в телеграм-канале украинского издания "Зеркало недели".Ранее воздушная тревога в связи с угрозой ракетных ударов и атак БПЛА объявлялась в Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Кировоградской областях Украины, а также на территориях Херсонской и Запорожской областей, временно подконтрольных киевскому режиму.Украинские телеграм-каналы сообщали о взрывах в Николаевской области и городе Кривой Рог Днепропетровской области.Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
https://ukraina.ru/20231130/1051639074.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, кропивницкий, взрыв, воздушная тревога, сво, ракеты, бпла
Новости, Украина, Кропивницкий, взрыв, воздушная тревога, СВО, ракеты, БПЛА
В городе Кропивницкий Кировоградской области Украины прогремели взрывы
В городе Кропивницкий Кировоградской области Украины прогремели взрывы, это следует из сообщений местных телеграм-каналов и данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 04:40 мск 1 декабря
"Кропивницкий, местные паблики сообщают о взрывах", - говорится в телеграм-канале украинского издания "Зеркало недели".
Ранее воздушная тревога в связи с угрозой ракетных ударов и атак БПЛА объявлялась в Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Кировоградской областях Украины, а также на территориях Херсонской и Запорожской областей, временно подконтрольных киевскому режиму.
Украинские телеграм-каналы сообщали о взрывах в Николаевской области и городе Кривой Рог Днепропетровской области.
Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.