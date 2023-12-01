https://ukraina.ru/20231201/1051641372.html

"Волна пойдет снизу": немецкий эксперт раскрыл, какой будет конфигурация будущего правительства ФРГ

"Волна пойдет снизу": немецкий эксперт раскрыл, какой будет конфигурация будущего правительства ФРГ - 01.12.2023 Украина.ру

"Волна пойдет снизу": немецкий эксперт раскрыл, какой будет конфигурация будущего правительства ФРГ

Волна изменений в правительстве Германии пойдет снизу. И она выразится в поддержке тех, кто стоит за суверенитет своей страны и интересы немецкого народа. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру экс-депутат бундестага, глава Международного совета российских немцев Вальдемар Гердт

2023-12-01T04:50

2023-12-01T04:50

2023-12-01T04:50

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Судя по последним опросам, правящая коалиция Германии на следующих выборах берет не больше трети. Зеленые — совсем мало. Зато подросла ХДС — до 30%, подросла АдГ — 21–22%.Партии ХДС нужно срочно менять риторику. Ведь если мы хотим спасти Германию, сейчас не время устраивать междоусобицы. Сара Вагенкнехт наконец-то поняла, что Левая партия для нее не годится и решила создавать новую партию, рассказал экс-депутат.Многое будет зависеть от того, как сильно схлопнется экономика Германии, насколько это заденет обывателя, отсюда и пойдет волна перемен. Она не будет идти сверху, потому что верхи полностью разочаровали электорат, добавил он.Волна изменений пойдет снизу. И она выразится в поддержке тех, кто стоит за суверенитет своей страны и интересы народа. А недружественное Германии правительство пусть уезжает к тем, чьи интересы оно защищает, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231130/1051603928.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, германия, россия, хдс, бундестаг, партии, левые, власть, выборы, правительство, фрг