https://ukraina.ru/20231201/1051641372.html
"Волна пойдет снизу": немецкий эксперт раскрыл, какой будет конфигурация будущего правительства ФРГ
"Волна пойдет снизу": немецкий эксперт раскрыл, какой будет конфигурация будущего правительства ФРГ - 01.12.2023 Украина.ру
"Волна пойдет снизу": немецкий эксперт раскрыл, какой будет конфигурация будущего правительства ФРГ
Волна изменений в правительстве Германии пойдет снизу. И она выразится в поддержке тех, кто стоит за суверенитет своей страны и интересы немецкого народа. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру экс-депутат бундестага, глава Международного совета российских немцев Вальдемар Гердт
2023-12-01T04:50
2023-12-01T04:50
2023-12-01T04:50
новости
германия
россия
хдс
бундестаг
партии
левые
власть
выборы
правительство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101094/98/1010949828_0:39:720:444_1920x0_80_0_0_4882f3b4a9cdc6e9ca51e1a9e51bf8ea.jpg
Судя по последним опросам, правящая коалиция Германии на следующих выборах берет не больше трети. Зеленые — совсем мало. Зато подросла ХДС — до 30%, подросла АдГ — 21–22%.Партии ХДС нужно срочно менять риторику. Ведь если мы хотим спасти Германию, сейчас не время устраивать междоусобицы. Сара Вагенкнехт наконец-то поняла, что Левая партия для нее не годится и решила создавать новую партию, рассказал экс-депутат.Многое будет зависеть от того, как сильно схлопнется экономика Германии, насколько это заденет обывателя, отсюда и пойдет волна перемен. Она не будет идти сверху, потому что верхи полностью разочаровали электорат, добавил он.Волна изменений пойдет снизу. И она выразится в поддержке тех, кто стоит за суверенитет своей страны и интересы народа. А недружественное Германии правительство пусть уезжает к тем, чьи интересы оно защищает, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231130/1051603928.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101094/98/1010949828_0:0:720:540_1920x0_80_0_0_2ca79ff04ab9e8c9fdbbfee815ccd337.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, германия, россия, хдс, бундестаг, партии, левые, власть, выборы, правительство, фрг
Новости, Германия, Россия, ХДС, Бундестаг, партии, Левые, власть, выборы, правительство, ФРГ
"Волна пойдет снизу": немецкий эксперт раскрыл, какой будет конфигурация будущего правительства ФРГ
Волна изменений в правительстве Германии пойдет снизу. И она выразится в поддержке тех, кто стоит за суверенитет своей страны и интересы немецкого народа. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру экс-депутат бундестага, глава Международного совета российских немцев Вальдемар Гердт
Судя по последним опросам, правящая коалиция Германии на следующих выборах берет не больше трети. Зеленые — совсем мало. Зато подросла ХДС — до 30%, подросла АдГ — 21–22%.
Партии ХДС нужно срочно менять риторику. Ведь если мы хотим спасти Германию, сейчас не время устраивать междоусобицы. Сара Вагенкнехт наконец-то поняла, что Левая партия для нее не годится и решила создавать новую партию, рассказал экс-депутат.
"Но она (депутат бундестага Сара Вагенкнехт. - Ред.) делает ту же самую ошибку, пытаясь понравиться определенному кругу избирателей, она начинает обливать грязью возможного будущего партнера по коалиции. Я советовал бы аналитикам этой новой создающейся партии не поступать так и понять, что интересы страны должны быть выше партийных амбиций", - подчеркнул Гердт.
Многое будет зависеть от того, как сильно схлопнется экономика Германии, насколько это заденет обывателя, отсюда и пойдет волна перемен. Она не будет идти сверху, потому что верхи полностью разочаровали электорат, добавил он.
Волна изменений пойдет снизу. И она выразится в поддержке тех, кто стоит за суверенитет своей страны и интересы народа. А недружественное Германии правительство пусть уезжает к тем, чьи интересы оно защищает, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь