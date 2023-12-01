"Волна пойдет снизу": немецкий эксперт раскрыл, какой будет конфигурация будущего правительства ФРГ - 01.12.2023 Украина.ру
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"Волна пойдет снизу": немецкий эксперт раскрыл, какой будет конфигурация будущего правительства ФРГ
"Волна пойдет снизу": немецкий эксперт раскрыл, какой будет конфигурация будущего правительства ФРГ - 01.12.2023 Украина.ру
"Волна пойдет снизу": немецкий эксперт раскрыл, какой будет конфигурация будущего правительства ФРГ
Волна изменений в правительстве Германии пойдет снизу. И она выразится в поддержке тех, кто стоит за суверенитет своей страны и интересы немецкого народа. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру экс-депутат бундестага, глава Международного совета российских немцев Вальдемар Гердт
2023-12-01T04:50
2023-12-01T04:50
новости
германия
россия
хдс
бундестаг
партии
левые
власть
выборы
правительство
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Судя по последним опросам, правящая коалиция Германии на следующих выборах берет не больше трети. Зеленые — совсем мало. Зато подросла ХДС — до 30%, подросла АдГ — 21–22%.Партии ХДС нужно срочно менять риторику. Ведь если мы хотим спасти Германию, сейчас не время устраивать междоусобицы. Сара Вагенкнехт наконец-то поняла, что Левая партия для нее не годится и решила создавать новую партию, рассказал экс-депутат.Многое будет зависеть от того, как сильно схлопнется экономика Германии, насколько это заденет обывателя, отсюда и пойдет волна перемен. Она не будет идти сверху, потому что верхи полностью разочаровали электорат, добавил он.Волна изменений пойдет снизу. И она выразится в поддержке тех, кто стоит за суверенитет своей страны и интересы народа. А недружественное Германии правительство пусть уезжает к тем, чьи интересы оно защищает, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231130/1051603928.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, германия, россия, хдс, бундестаг, партии, левые, власть, выборы, правительство, фрг
Новости, Германия, Россия, ХДС, Бундестаг, партии, Левые, власть, выборы, правительство, ФРГ

"Волна пойдет снизу": немецкий эксперт раскрыл, какой будет конфигурация будущего правительства ФРГ

04:50 01.12.2023
 
© Фото : politikus.ru Сара Вагенкнехт
 Сара Вагенкнехт - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© Фото : politikus.ru
Читать в
Волна изменений в правительстве Германии пойдет снизу. И она выразится в поддержке тех, кто стоит за суверенитет своей страны и интересы немецкого народа. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру экс-депутат бундестага, глава Международного совета российских немцев Вальдемар Гердт
Судя по последним опросам, правящая коалиция Германии на следующих выборах берет не больше трети. Зеленые — совсем мало. Зато подросла ХДС — до 30%, подросла АдГ — 21–22%.
Партии ХДС нужно срочно менять риторику. Ведь если мы хотим спасти Германию, сейчас не время устраивать междоусобицы. Сара Вагенкнехт наконец-то поняла, что Левая партия для нее не годится и решила создавать новую партию, рассказал экс-депутат.

"Но она (депутат бундестага Сара Вагенкнехт. - Ред.) делает ту же самую ошибку, пытаясь понравиться определенному кругу избирателей, она начинает обливать грязью возможного будущего партнера по коалиции. Я советовал бы аналитикам этой новой создающейся партии не поступать так и понять, что интересы страны должны быть выше партийных амбиций", - подчеркнул Гердт.

Многое будет зависеть от того, как сильно схлопнется экономика Германии, насколько это заденет обывателя, отсюда и пойдет волна перемен. Она не будет идти сверху, потому что верхи полностью разочаровали электорат, добавил он.
Волна изменений пойдет снизу. И она выразится в поддержке тех, кто стоит за суверенитет своей страны и интересы народа. А недружественное Германии правительство пусть уезжает к тем, чьи интересы оно защищает, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Руслан Калинчук интервью
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