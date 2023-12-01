https://ukraina.ru/20231201/1051637803.html

Роман Насонов: Россия морально побила ВСУ, чтобы танковыми клиньями и роем дронов устроить им "Нюрнберг"

Роман Насонов: Россия морально побила ВСУ, чтобы танковыми клиньями и роем дронов устроить им "Нюрнберг" - 01.12.2023 Украина.ру

Роман Насонов: Россия морально побила ВСУ, чтобы танковыми клиньями и роем дронов устроить им "Нюрнберг"

Нам важно сохранить жизни наших военнослужащих. Поэтому давайте подождем легкий морозец. Погодные условия, открытость местности и многие другие факторы будут работать на нас.

2023-12-01T06:41

2023-12-01T06:41

2023-12-01T06:41

интервью

всу

россия

авдеевка

артиллерия

сво

беспилотники

танки

владимир зеленский

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Мы ими воспользуемся для выполнения задач СВО. Тем более, мы доминируем не только в количестве и качестве техники, но и в боеприпасах, считает эксперт в сфере комплексной безопасности, полковник запаса Роман НасоновОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее генерал-лейтенант ВСУ Сергей Наев в интервью ABC News заявил, что украинское командование готовится к расширению конфликта с Россией за пределы востока и юга страны. По его словам, это будет возможно в том случае, если Россия продолжит наращивать производство оружия и улучшать военные технологии.- Роман Олегович, какое оружие и какие военные технологии нам нужны, чтобы это осуществилось?- У нас все есть.Теперь у нас уже появились дистанционно управляемые вертолеты. Еще есть те вертолеты, на которых установлены до шести НУРСов (неуправляемый реактивный снаряд) и управляемых ракет.Кроме того, еще 1,5 месяца назад мы стали активно уничтожать авиационную технику врага. Была неделя, когда мы уничтожили 22 украинских самолета, каждый из которых стоит сотни миллионов долларов. Мы усилили средства загоризонтного контроля и своевременно готовы поразить эти машины.Поэтому неслучайно министр обороны сказал: "Ждем F-16". Боеприпасов еще хватает.- Насколько нам сейчас удается обрабатывать военные аэродромы в разных украинских регионах, которые готовятся к приему F-16?- Мы их обрабатываем настолько, насколько нам это необходимо. У Украины все еще есть комплексы ПВО и боеприпасы к ним. Поэтому мы применяем комплексное воздействие, по-прежнему позволяющее нам иметь превосходство в воздухе. Отмечу также, что обучение украинских пилотов на F-16 займет еще минимум три месяца. За это время мы еще многое можем успеть.- За счет чего нам удается это комплексное воздействие на авиацию противника?- За счет того, что мы за горизонтом видим ее наличие и имеем средства, которые готовы поразить ее на эту дальность. А наши средства бьют на дистанции в 2000 километров. Мы спокойно, не торопясь, в любом положении (сидя, с колена и лежа) готовы их уничтожить.Это уже не новость для тех, кто собирается поставлять на Украину F-16. США уже говорят: "Верните, пожалуйста, нам "Абрамсы". Нам будет очень стыдно, когда они начнут гореть на украинской земле". Учитывая, что "Леопарды" давно дискредитировали себя как надежное бронетанковое средство.- Вы упомянули про сожженные "Леопарды", но, к сожалению, противник тоже достает наши машины за счет большого количество противотанковых средств. Каково будущее этого вида вооружений?- У танков большие перспективы. Ни одна армия мира без них не может обойтись. Они продолжают развиваться.Танки оснащаются специальными маскировочными сетями, которые позволяют им быть менее заметными. На них устанавливают средства от поражения с верхней полусферы в виде специальных закрывающих решеток. На них наносят специальную краску, которая максимально исключает теплоотдачу.Танковые войска и в Советском Союзе, и в современной России были лучшими мире. Это никто не может оспорить. Это подтверждает подвиг экипажа танка "Алеша", когда он в одиночку в коротком бою смог уничтожить семь машин противника.- Мы когда-нибудь увидим танковые прорывы? Или танк будет использоваться как повозка для пушки, которая обрабатывает отдельные укрепрайоны?- И так, и так. Все будет зависеть от уровня подготовки командиров. Если экипажи обучены, если местность позволяет выйти на определенный рубеж и совершить бросок, если нет инженерных заграждений, танки прорвутся на оперативный простор, для чего они изначально были предназначены.- Насколько эффективно нам удается проводить контрбатарейную борьбу?- Более чем эффективно.Была одна важная военно-политическая новость, что у ВСУ в течение двух суток были проблемы с интернетом. То, что предоставлял им Илон Маск, было отключено из-за задолженности Пентагона перед его компанией SpaseX. Они не смогли или не захотели им эти услуги оплатить. А интернет очень важен для ведения боевых действий.- То есть из-за нарушения связи и разведки украинская артиллерия не может эффективно стрелять?- Да. Нарушается связь, нарушается возможность определения точки нахождения. Засечки только по выстрелу или по звуку недостаточно. Она не сможет качественно понять точку нахождения и быстро по ней отреагировать. Более того, после огневого налета наша техника уходит и дает противнику качественно отработать по пустой местности.- Насколько нам удается количество и качественно усилиться в области разведывательных и разведывательно-ударных беспилотников?- Есть одна популярная новость, которая интересно трактуется нашими врагами. Наши БПЛА дальнего действия теперь перекрашиваются в черный цвет. Они становятся менее заметными. Более того, беспилотники теперь прошли определенную модернизацию. У них увеличилась дальность полета, и они стали работать роями.Они не просто летят все автономно. Как только дроны видят какую-то опасность, они могут этот район облететь, или, наоборот, влететь в этот район, чтобы снизить возможность средств ПВО поразить их. Почему? Потому что каждое ПВО имеет ограничение по количеству одновременно сопровождаемых и поражаемых целей.- А как так получилось, что ВСУ на первоначальном этапе СВО превосходили нас в этом компоненте, а теперь на порядки отстают?- Тогда натовские разработки превосходили наши. Но Россия грамотно выстраивает отношения с союзниками и собственный ВПК. Наши военнослужащие стали не просто специалистами, а специалистами высочайшего класса, которые научились ими управлять.Изначально беспилотники казались нам игрушками для видеосъемок и средством, чтобы понаблюдать за узким участком местности на очень короткое время. Но оказалось, что это высокоточное оружие, которое может менять соотношение сил и средств на поле боя.- Вы разделяете теорию, что если у нас будет много FPV-дронов, мы сможем гоняться за отдельными всушниками и прорвем фронт?- Конечно. Более того, экономически это очень выгодно. Потому что стоимость наших дронов удешевляется за счет массовости их производства. А количество техники, которой управляют ВСУ, растет в цене.- Как вы оцениваете ход боев за Авдеевку? Мы хотим ее взять? Или мы хотим стянуть туда как можно больше резервов ВСУ?- Мы там продвигаемся. Мы захватываем опорные пункты. Причем захватываем их не от случая к случаю, а каждые сутки. Это имеет не столько тактическое, сколько морально-психологическое значение. ВСУ четко понимают, что они вышли из стадии наступления и вошли в стадию постоянного отступления. Плюс, мы же наступаем не по всему фронту, а на тех участках, которые выстраиваются в некую конфигурацию. Это позволяет нам отрубать пути снабжения и реализовывать преимущества, связанные с рельефом местности.- Понадобится ли нам для взятия Авдеевки больше времени, чем это было в случае с Артемовском?- Может быть. Нам же важно сохранить жизни наших военнослужащих. Поэтому давайте подождем легкий морозец. Погодные условия, открытость местности и многие другие факторы будут работать на нас. Мы ими воспользуемся. Тем более, мы доминируем не только в количестве и качестве техники, но и в боеприпасах.- Нам для победы нужно широкомасштабное наступление? Или мы можем стоять на прежних позициях и ждать, пока ВСУ физически закончатся?- У нас есть все возможности и для одного, и для другого варианта. Решение будет принято с учетом накопленного опыта СВО и геополитической обстановки. Верховный главнокомандующий не принимает скоропалительных решений. Даже если их ему пытаются навязать.- Противник может нам нанести серьезный удар, даже если он не приведет к существенному результату?- Только если на морском театре военных действий за счет хитрости, тумана и беспилотных средств. На суше у ВСУ никаких возможностей нет. Но и там, и там мы усилились. И те же западные безэкипажные катера мы поражаем весьма и весьма успешно.- Исходя из того, что вы сказали, означает ли это, что Украина уже проиграла, а дальше вопрос времени?- Это понятно и нам, и Западу. Это пока только не понял режим Зеленского. Как только они это поймут, то начнут прятаться, сбегут в нейтральные страны или застрелятся. Что-то они сделают. Иначе их ждет новый "Нюрнберг".- Мы можем ускорить этот процесс понимания?- Стараемся. Наше с вами интервью этому тоже поспособствует.

https://ukraina.ru/20230808/1048534867.html

https://ukraina.ru/20231130/1051631367.html

https://ukraina.ru/20231130/1051603928.html

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2023

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, всу, россия, авдеевка, артиллерия, сво, беспилотники, танки, владимир зеленский